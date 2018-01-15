 Президентский законопроект об Антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, - Герасимов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Уверен, что этот законопроект полностью соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам политика, к подготовке инициативы были привлечены представители международных организаций, имевших отношение к созданию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), эксперты, которых на постоянной основе привлекает ОБСЕ, другие международные организации.

Предвосхищая вопросы журналистов о прописанном в законопроекте порядке отбора судей и влиянии на это международных экспертов, А.Герасимов пояснил: "Да, действительно, мы будем просить международных экспертов также присоединиться к отбору судей. Но давайте не забывать, что Украина - суверенное государство, у нас есть Конституция. И в Конституции страны очень четко прописано, что судейский корпус должен избираться украинской стороной, – это переводя на простой язык".

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Глава фракции отметил, что Венецианская комиссия предостерегала Украину в том, чтобы привлечение международных экспертов не нарушало нормы Конституции.

"И эта конструкция как раз в законе найдена: она четко соответствует Конституции, позволяет привлечь международных экспертов", - заявил А.Герасимов.

Он также добавил, что ключевая задача - не позволить "врагам этого закона" через Конституционный суд отменить его.