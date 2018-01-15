 Президентский законопроект об Антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, - Герасимов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уверен, что этот законопроект полностью соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.
По словам политика, к подготовке инициативы были привлечены представители международных организаций, имевших отношение к созданию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), эксперты, которых на постоянной основе привлекает ОБСЕ, другие международные организации.
Предвосхищая вопросы журналистов о прописанном в законопроекте порядке отбора судей и влиянии на это международных экспертов, А.Герасимов пояснил: "Да, действительно, мы будем просить международных экспертов также присоединиться к отбору судей. Но давайте не забывать, что Украина - суверенное государство, у нас есть Конституция. И в Конституции страны очень четко прописано, что судейский корпус должен избираться украинской стороной, – это переводя на простой язык".
Глава фракции отметил, что Венецианская комиссия предостерегала Украину в том, чтобы привлечение международных экспертов не нарушало нормы Конституции.
"И эта конструкция как раз в законе найдена: она четко соответствует Конституции, позволяет привлечь международных экспертов", - заявил А.Герасимов.
Он также добавил, что ключевая задача - не позволить "врагам этого закона" через Конституционный суд отменить его.
когда глава ОПГ говорит о выборе судей в стране - это значит что к стране пришел пушистый зверек.
2 ч ·
МВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.
Опять гнусные бояре царя-батюшку подставили. А все потому что больно добрый и доверчивый.
МВФ вважає неприйнятним законопроект Президента про антикорупційний суд
Прибрежный Лис @ponaduse 3h3 hours ago
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Прибрежный Лис Retweeted European Pravda
А Герасимов распрягает сейчас на брифинге как порошенко гениально учел все рекомендации в законе)Это самый лучший закон всех времен и народов!))Ну никого уже не удивляет зухвала брехня клептократичной банды у власти.До сраки ваши брифинги!Вас баблом накажут и дождетесь санкций
"Но давайте не забывать, что Украина - суверенное государство, у нас есть Конституция. И в Конституции страны очень четко прописано, что судейский корпус должен избираться украинской стороной, - это переводя на простой язык".
Все просто.
С реформой обосрались наши партнеры, поэтому решили создать отдельный правильный суд.
Если вы не отмените свою реформу и не примите реФорму в нашей редакции, то мы лишим вас поддержки.
Понимай как хочешь : или денег не дадут или санкции с раши снимут.
ДореФормировались.