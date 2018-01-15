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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1861) Порошенко (14092) Герасимов (98) Антикоррупционный суд (56)

 Президентский законопроект об Антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, - Герасимов

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Артур Герасимов сообщил, что в президентском законопроекте о Высшем антикоррупционном суде (№ 7440) содержится конструкция, которая позволит привлечь международных экспертов к отбору судей, не нарушив при этом Конституцию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде

"Уверен, что этот законопроект полностью соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам политика, к подготовке инициативы были привлечены представители международных организаций, имевших отношение к созданию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), эксперты, которых на постоянной основе привлекает ОБСЕ, другие международные организации.

Предвосхищая вопросы журналистов о прописанном в законопроекте порядке отбора судей и влиянии на это международных экспертов, А.Герасимов пояснил: "Да, действительно, мы будем просить международных экспертов также присоединиться к отбору судей. Но давайте не забывать, что Украина - суверенное государство, у нас есть Конституция. И в Конституции страны очень четко прописано, что судейский корпус должен избираться украинской стороной, – это переводя на простой язык".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Я надеюсь, уже всем понятно, что откладывать некуда, - Климпуш-Цинцадзе об антикоррупционном суде

Глава фракции отметил, что Венецианская комиссия предостерегала Украину в том, чтобы привлечение международных экспертов не нарушало нормы Конституции.

"И эта конструкция как раз в законе найдена: она четко соответствует Конституции, позволяет привлечь международных экспертов", - заявил А.Герасимов.

Он также добавил, что ключевая задача - не позволить "врагам этого закона" через Конституционный суд отменить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3044418
 
 
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новых лыжных инструкторов ?))


когда глава ОПГ говорит о выборе судей в стране - это значит что к стране пришел пушистый зверек.
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Леонид Швец
2 ч ·

МВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.
Опять гнусные бояре царя-батюшку подставили. А все потому что больно добрый и доверчивый.
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Невинный и наивный как ребенок просто.
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Вам уже мвф сказало,президенский закон не примут на западе при любых расскладах.
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Придворный херасимов пытается дыму напустить , замылить реалный узурпаторский законопроект. Сцуки офшорные......
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Президентский законопроект об Антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6509Прибрежный Лис‏ @ponaduse 3h3 hours ago

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Прибрежный Лис Retweeted European Pravda
А Герасимов распрягает сейчас на брифинге как порошенко гениально учел все рекомендации в законе)Это самый лучший закон всех времен и народов!))Ну никого уже не удивляет зухвала брехня клептократичной банды у власти.До сраки ваши брифинги!Вас баблом накажут и дождетесь санкций
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Укробояре не хотят цивилизованного развития Украины.Бороды им надо стричь аж до пяток.
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главное вовремя вспомнить про Конституцию, на которую откровенно плюет любая наша влада.
"Но давайте не забывать, что Украина - суверенное государство, у нас есть Конституция. И в Конституции страны очень четко прописано, что судейский корпус должен избираться украинской стороной, - это переводя на простой язык".
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А кем избирается обычный судейский ( не антикоррупционный ) корпус ?
Все просто.
С реформой обосрались наши партнеры, поэтому решили создать отдельный правильный суд.
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При чем с судебной реформой был обычный шантаж, по другому они не умеют.
Если вы не отмените свою реформу и не примите реФорму в нашей редакции, то мы лишим вас поддержки.
Понимай как хочешь : или денег не дадут или санкции с раши снимут.
ДореФормировались.
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Герасим замычал про международных экспертов Президентский законопроект об Антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1009 Одного мы уже видели ,только он так е не мог рассказать,кто его привёз в Украину и завёл в зРаду ,от то справжний ЕКСПЕРТ ...
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Ну якщо бандюган герасімов вписується, значить, дійсно, закон дуже необхідний риго-соєвій мафії.
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Отбор судей в ВСУ так же предусматривал общественных активистов вот только их мнением и рекомендациями вытерли Жо*у и в ВСУ попали те же ханыги,взяточники и негодяи.Они прекрасно преодолели вето общественности в 11 голосов членов комиссии. Короче членов комиссии 15 человек и для того что бы преодолеть вето общественности нужно 11 голосов которые во всех случаях находились без проблем. Так что при назначении судей антикоррупционного суда схема будет той же. Если потребуется и будет ЦУ то они все 15 членов будут ЗА .Эта комиссия уже давно "обкатанная".
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Судьи все должны быть из США и Великобритании, имеющие стаж и репутацию. За каждого посаженного по закону высокопоставленного чиновника - доплата. А следствие пусть ведет ФБР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентский законопроект об Антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, - Герасимов
 
 
 
 
 
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