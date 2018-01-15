 Нацполиция покажет оперативное видео последних минут жизни правозащитницы Ноздровской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в анонсе телепередачи "Полицейская волна", опубликованном на странице МВД в соцсети. В полиции обещают показать эксклюзивные кадры о последнем дне жизни Ноздровской.
Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.
http://edinstvennaya.ua/leisure/show-movie-serial/3523-sledstvie-vedut-ekstrasensy-16-letnyuyu-devochku-muchayut-nochnye-koshmary-14032016
https://www.youtube.com/watch?v=SvPnUTqDtwc
та тоже, хотела ментов на счетчик поставить да не получилось...
оперативное видео последних минут жизни правозащитницы Ноздровской
...простите, это КАК? Если это реконструкция, то оперативным видео она не является. Если же реальная видеозапись, то
а) откуда она взялась?
б) кто убивец?