 Нацполиция покажет оперативное видео последних минут жизни правозащитницы Ноздровской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в анонсе телепередачи "Полицейская волна", опубликованном на странице МВД в соцсети. В полиции обещают показать эксклюзивные кадры о последнем дне жизни Ноздровской.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.

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