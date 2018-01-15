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 Нацполиция покажет оперативное видео последних минут жизни правозащитницы Ноздровской. ВИДЕО

Национальная полиция решила показать оперативное видео по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в анонсе телепередачи "Полицейская волна", опубликованном на странице МВД в соцсети. В полиции обещают показать эксклюзивные кадры о последнем дне жизни Ноздровской.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дочь Ноздровской требует допустить адвокатов к материалам дела и не верит, что убийца - Россошанский: "Мне кажется, это не он"

 8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: В деле об убийстве Ноздровской могут появиться новые подозреваемые, - Шкиряк

Источник: https://censor.net.ua/n3044416
 
 
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Покажите лучше камеру, в которой будет сидеть нынешнее правительство.
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а какое у тебя елчин нынешнее правительство?и нафига нам знать о твоем правительстве? Нацполіція покаже оперативне відео останніх хвилин життя правозахисниці Ноздровської - Цензор.НЕТ 117
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Гросельмана не трожь, он у нас о народе волнуется
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Чому така увага до цього злочину- є багато інших і вже успішно забутих? Що це за активісти на галенвагенах? Чи це правда, що ноздровська працювала на передвиборчий штаб регіоналів? Навіщо було опускатися до рівня участі у токшоу, двічі?!
http://edinstvennaya.ua/leisure/show-movie-serial/3523-sledstvie-vedut-ekstrasensy-16-letnyuyu-devochku-muchayut-nochnye-koshmary-14032016
https://www.youtube.com/watch?v=SvPnUTqDtwc
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она была не лучше, чем терпила (бл*ядина) с Врадиевки...
та тоже, хотела ментов на счетчик поставить да не получилось...
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Сколько адвокатов только за прошлый год убили, а тут никому неизвестная Ноздровская, обыкновенный деревенский юрист, коих сотни тысяч. Нашли Жанну Дарк, тьху, противно.
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та не противно...просто чья то диверсионная заготовка пошла не по плану...все уже подготовили,блокаду устроили,распиарили-но не тут то было...
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И по чьему заказу в СМИ постоянно муссируеться Ноздровская? Одна - две статьи было бы достаточно но тут идет массовая ежедневная накачка информацией о раньше никому не известной женщине!! Зачем и кому это надо?
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Подумай сам кому выгодна дестабилизация в Украине? Это все элементы гибридной войны.
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Что интересно, большой интерес к этому делу проявляют США... Им выгодна дестабилизация в Украине?
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Эта убиенная истеричка никогда, я подчеркиваю, никогда, не была прапвозащитницей. То, что она отстаивала интересы своей семьи, еще не делают из нее правозащитницу.
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Лолобот, почему маленькими буквами и не подчеркнуто?
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правильно...правозащитники вытаскивают из тюрьмы,а она засадить хотела Нацполіція покаже оперативне відео останніх хвилин життя правозахисниці Ноздровської - Цензор.НЕТ 9521.и кажись засадит,но только ценой своей жизни.бойтесь желаний,они иногда сбываются
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То есть, прокуроры апо-гыговски, априори не могут быть ПРАВОзащитниками? И это при том, что они должны следить за соблюдением законности (права). Браво!
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Хто би вона не була, але її лишили життя проти її волі та з такою жорстокістю. Вбиство безумовне замовне і затриманий ніби вбивця, вбивцею не являеться. Тому такий і резонанс бо всі це розуміють.
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Сьогодні почув, що Ноздровська була помічником депутата... Тетяни ЧорноволНацполіція покаже оперативне відео останніх хвилин життя правозахисниці Ноздровської - Цензор.НЕТ 8100 Упс, несподіваночка яка. І Чорновол мовчить - нічого сказати
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И никого не заинтересовал заголовок:
оперативное видео последних минут жизни правозащитницы Ноздровской

...простите, это КАК? Если это реконструкция, то оперативным видео она не является. Если же реальная видеозапись, то
а) откуда она взялась?
б) кто убивец?
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Мы все сейчас видим последние минуты воровской шайки,получивших власть на СВЯТОЙ крови ГЕРОЕВ УКРАИНЫ !!!
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Странная история. Есть ощущение что публику обманывают. Смотришь на этого дедуганчика и понимаеш , что не он убил, очень уж возрастной и вялый. Я знаю окрестности Демидова и эту речку, от остановки где они якобы случайно встретились очень далеко, даже крепкий мужчина вряд ли дотащит труп только на машине. А вобще там трасса оживленная невороятно убить и протащить труп незачемеченным ну абсолютно невозможно. Так же как на Хрещатике это было бы незвозможно так и там.
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Вопрос понятньій контрреволюция холуя курченко - сракашвили захлебьівалась и требовалась срочно новая тема - злочинноі владьі, а тут такой случай. В действительности кремлеботам насрать на трагедию им нужен повод нагнетать потому, что Украину победить невозможно иначе, чем изнутри.
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Дебильньіе кремлеботьі которьіе не имеют ни чести ни стьіда ни совести пьітаются исользовать трагедию и горе в своих идиотских пропагандистских целях и лезут на украинские сайтьі под разньіми прокси - хотя скотское их козлиное нутро от єтого не меняется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция покажет оперативное видео последних минут жизни правозащитницы Ноздровской. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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