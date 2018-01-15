 Всем структурам безопасности и обороны, за исключением САП, увеличили бюджет в 2018-м, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Всем структурам безопасности и обороны увеличили бюджет в 2018-м. Всем, за исключением одного ведомства - Специальной антикоррупционной прокуратуры. Бюджет САП сократили на 3 миллиона гривен", - рассказал он.

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"При этом специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий - единственный руководитель правоохранительного органа в Украине, которому предложили взятку и который лично провел операцию по задержанию взяткодателей - двоих судей из Днепропетровска. Это все-таки беспрецедентный случай в истории Украины. Всем другим взятки, очевидно, не предлагают", - отметил журналист.

"Налицо демонстративное не уважение ВР, принимавшей бюджет, к САП. А ведь именно САП осуществляет процессуальное руководство по почти по всем за немногими исключениями, делам НАБУ. Впрочем, с другой стороны, это показывает, что лоббисты у САП в парламенте также отсутствуют, а это все-таки хорошо", - резюмировал Бутусов.

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