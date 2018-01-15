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 Политика Украины
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 Всем структурам безопасности и обороны, за исключением САП, увеличили бюджет в 2018-м, - Бутусов

Бюджет САП сократили на 3 миллиона гривен.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

"Всем структурам безопасности и обороны увеличили бюджет в 2018-м. Всем, за исключением одного ведомства - Специальной антикоррупционной прокуратуры. Бюджет САП сократили на 3 миллиона гривен", - рассказал он.

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"При этом специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий - единственный руководитель правоохранительного органа в Украине, которому предложили взятку и который лично провел операцию по задержанию взяткодателей - двоих судей из Днепропетровска. Это все-таки беспрецедентный случай в истории Украины. Всем другим взятки, очевидно, не предлагают", - отметил журналист.

"Налицо демонстративное не уважение ВР, принимавшей бюджет, к САП. А ведь именно САП осуществляет процессуальное руководство по почти по всем за немногими исключениями, делам НАБУ. Впрочем, с другой стороны, это показывает, что лоббисты у САП в парламенте также отсутствуют, а это все-таки хорошо", - резюмировал Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044415
 
 
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Антикорупционные органы враги овоща -2 самые главные.Только этим можно обьяснить все,что происходит у сои.
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Вынуждают брать взятки ,или хотят кормить с руки.
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Банда Панамских Патриотов с попличниками пока неистребимы!!!
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І громадянам збільшили комуналку. Ми сплачуємо в бюджет вони з бюджета на поточні витрати чиновникам.
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ох не зря это... Усім структурам безпеки та оборони, за винятком САП, збільшили бюджет у 2018 році, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8802

Defence of Ukraine‏Подлинная учетная запись @DefenceU3 ч.3 часа назад

Сьогодні розпочався офіційний візит #МОУ Степана Полторака до Республіки Хорватія. Детальніше за посиланням: https://goo.gl/3MgSQo
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Так эти НАБУ и САП только поглащают бюджет, а на выходе отдачи нет. Только одно Бюро в год из бюджета получает почти 1 млрд, а вернули они в казну всего 23 тыщ долларов.
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ЧИМ ВОНИ РІЗНІ?
Вітя був простий бандит. Просто крав. З бюджету. Та віджимав у собі подібної мерзоти. 51%. Не читав Ахмєтової. До того ж трусливий, як заєць. Згадайте яйце. Він за нестачею розуму та знань ВЗАГАЛІ НЕ КОНТРОЛЮВАВ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ. Аби братва заносила по ранжиру.... Втік.
Петя - бандит зі знанням англійської. Дуже грамотний. Цинічний. Розумний. Жадібний. Він краде ВСЕ і у ВСІХ. Він КОНТРОЛЮЄ ВСЕ І ВСІХ. Він працював в УСІХ владах та з УСІМА паханами і ввібрав у себе усе найгірше та найлютіше від кожного з папірєдників. Найжахливіше, що він практично ВІДЖАВ життя у простих людей, зробивши нас всіх старцями та довічними рабами олігархомафій.... Він не тікатиме. Не тому, що дуже сміливий. Він ПАТАЛОГІЧНО ЖАДІБНИЙ І ВКРАДЕНЕ ТАК ПРОСТО НЕ ВІДДАСТЬ. Він - убиватиме. Як вовк, що вже напився крові і сказився від неї...
А на загал - вони обидва КРИВАВІ ПОТВОРИ СИСТЕМИ ОЛІГАРХОПАХАНАТУ, яка жере Україну та нас з вами, з кожним новим катом підсилюється та вдосконалюється. Приводить все страшніших та кривавіших вбивць.
Аж поки СИСТЕМА НЕ ДОЖРЕ НАС ВСІХ І ЗДОХНЕ САМА через нестачу м,яса!
Або МИ ЇЇ ЗНИЩИМО і матимемо шанс на спасіння та життя....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсем структурам безопасности и обороны, за исключением САП, увеличили бюджет в 2018-м, - Бутусов
 
 
 
 
 
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