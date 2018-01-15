 Всем структурам безопасности и обороны, за исключением САП, увеличили бюджет в 2018-м, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Всем структурам безопасности и обороны увеличили бюджет в 2018-м. Всем, за исключением одного ведомства - Специальной антикоррупционной прокуратуры. Бюджет САП сократили на 3 миллиона гривен", - рассказал он.
"При этом специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий - единственный руководитель правоохранительного органа в Украине, которому предложили взятку и который лично провел операцию по задержанию взяткодателей - двоих судей из Днепропетровска. Это все-таки беспрецедентный случай в истории Украины. Всем другим взятки, очевидно, не предлагают", - отметил журналист.
"Налицо демонстративное не уважение ВР, принимавшей бюджет, к САП. А ведь именно САП осуществляет процессуальное руководство по почти по всем за немногими исключениями, делам НАБУ. Впрочем, с другой стороны, это показывает, что лоббисты у САП в парламенте также отсутствуют, а это все-таки хорошо", - резюмировал Бутусов.
Defence of UkraineПодлинная учетная запись @DefenceU3 ч.3 часа назад
Сьогодні розпочався офіційний візит #МОУ Степана Полторака до Республіки Хорватія. Детальніше за посиланням: https://goo.gl/3MgSQo
Вітя був простий бандит. Просто крав. З бюджету. Та віджимав у собі подібної мерзоти. 51%. Не читав Ахмєтової. До того ж трусливий, як заєць. Згадайте яйце. Він за нестачею розуму та знань ВЗАГАЛІ НЕ КОНТРОЛЮВАВ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ. Аби братва заносила по ранжиру.... Втік.
Петя - бандит зі знанням англійської. Дуже грамотний. Цинічний. Розумний. Жадібний. Він краде ВСЕ і у ВСІХ. Він КОНТРОЛЮЄ ВСЕ І ВСІХ. Він працював в УСІХ владах та з УСІМА паханами і ввібрав у себе усе найгірше та найлютіше від кожного з папірєдників. Найжахливіше, що він практично ВІДЖАВ життя у простих людей, зробивши нас всіх старцями та довічними рабами олігархомафій.... Він не тікатиме. Не тому, що дуже сміливий. Він ПАТАЛОГІЧНО ЖАДІБНИЙ І ВКРАДЕНЕ ТАК ПРОСТО НЕ ВІДДАСТЬ. Він - убиватиме. Як вовк, що вже напився крові і сказився від неї...
А на загал - вони обидва КРИВАВІ ПОТВОРИ СИСТЕМИ ОЛІГАРХОПАХАНАТУ, яка жере Україну та нас з вами, з кожним новим катом підсилюється та вдосконалюється. Приводить все страшніших та кривавіших вбивць.
Аж поки СИСТЕМА НЕ ДОЖРЕ НАС ВСІХ І ЗДОХНЕ САМА через нестачу м,яса!
Або МИ ЇЇ ЗНИЩИМО і матимемо шанс на спасіння та життя....