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 В результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб 16-летний парень, - прокуратура Волынской области

В Волынской области из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб 16-летний парень.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

"Днем 14 января 2018 года 15-летний житель села и его друг решили осмотреть охотничье ружье, принадлежащее отцу младшего из мальчиков и, которое хранилось в летней кухне без каких-либо ограничений в доступе. В ходе их манипуляций с ружьем произошел роковой выстрел, 16-летний потерпевший скончался от ранения в голову", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что охотничье ружье "Иж-17" не зарегистрировано в предусмотренном законом порядке. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его приобретения и источник происхождения.

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Сведения об убийстве по неосторожности (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК) внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3044414
 
 
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И метла один раз в год стреляет, а уж ружье тем более.
ОСТОРОЖНОСТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ И ЕЩЕ РАЗ ОСТОРОЖНОСТЬ!!!!!
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Папаша видимо и патроны там же рядом в тумбочке хранил...идиот...
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Вспомнился старый, но актуальный комикс с джойреактора.
Как раз на тему техники безопасности (а также идиотизма) при обращении с оружием:


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В 16 лет нужно в воюющей стране понимать уже что такое оружие и для чего оно. Недалекий паренек сам себя выпилил из жизни. Такова значит его судьба!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб 16-летний парень, - прокуратура Волынской области
 
 
 
 
 
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