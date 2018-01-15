 Насиров о "газовом деле": "Я в нем проходить вообще не должен. Потому что я выполнял законные действия"  

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил отстраненный от выполнения полномочий главы ГФС Роман Насиров.

На вопрос о том, была ли отсрочка "Укргазвыдобуванню" связана с тем, что компания осуществляла продажу позже, Насиров пояснил: "Это была логика "Укргазвыдобування", с которой они к нам неоднократно приходили. Мы говорим: подождите, вы большая государственная компания, у вас какие-то проблемы? Они говорят: да, рынок плохой, ничего не продается, но зимой у нас появится кэшфлоу, и мы рассчитаемся. И в результате рассчитались. В начале 2016 года сам же Прохоренко (председатель ПАО "Укргаздобыча" Олег Прохоренко. - Ред.) подписывал новые доверенности для руководства совместной деятельности на управление, фактически на выполнение функций, которые возложены на совместную деятельность. Очевидно, происходящее устраивало руководство "Укргазвыдобування"".

Насиров подчеркнул, что он в этом деле проходить вообще не должен: "Потому что я, как и сотрудники фискальной службы, выполнял законные действия, предусмотренные Налоговым кодексом и другими нормативными актами".

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Он также объяснил, что 2 млрд грн, которые в результате рассрочки и ликвидации деятельности компаний Онищенко отнесены к убыткам государственного бюджета, и которые вменяются ему как человеку, подписавшему рассрочку, на самом деле являются не убытком, а налоговым долгом.

"Такое мнение просто пытаются навязать. На сегодняшний день сумма налогового долга предприятий, которые не находятся в банкротстве, превышает 70 млрд (с банкротством она больше). Когда я пришел в ГФС, она была на уровне 50 млрд. С начала текущего года эта сумма выросла миллиардов на 20. Если правительство не устраивает, как выполняет свои обязанности руководитель фискальной службы, ему могут сказать: ты плохо справляешься. Но вряд ли это может быть уголовной ответственностью. То же касается и взыскания налогового долга. Но в этом процессе нет признаков уголовного преступления. Его пытаются привязать только потому, что эти предприятия проходят по "газовому делу"", - считает Насиров.

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Он добавил, что и до него рассрочки тоже предоставлялись этим предприятиям: "На протяжении многих лет, сколько эта норма действует в налоговом законодательстве".

"Нормальные компании в принципе, что делают? Если они по какой-то причине не могут заплатить, то обращаются с просьбой о предоставлении рассрочки. Раньше действовала плохая практика, когда компания приходила в январе и говорила: а можно нам рассрочку до декабря? Это было необоснованно. Кстати, детективы включили в материалы дела даже те рассрочки, которые УГВ получало в 2008 году", - рассказал Насиров.

Отстраненный глава ГФС также добавил, что тремя компаниями, которые проходят по делу, часть обязательств была выполнена, другая часть стала налоговым долгом, часть которого была взыскана.

"А потом произошел интересный случай. Детективы НАБУ арестовали имущество, которое было в налоговом залоге в рамках данного долга. Тем самым, они помешали фискальной службе взыскать и погасить этот долг перед государством. Хотя они-то должны быть заинтересованы в том, чтобы долг был полностью взыскан", - рассказал Насиров.

"В этом случае нет и не может быть никакого уголовного преступления. Нет даже события преступления, не говоря уже о составе. Статья 364, которую мне инкриминируют, подразумевает умысел, выгоду и нанесение ущерба. Ничего этого нет. Есть просто хозяйственный процесс, субъекты хозяйствования, которые не заплатили налоги вовремя. Знаете, как детективы НАБУ формулируют выгоду? Я эту фразу очень хорошо запомнил: "пытался угодить народному депутату, влиятельному лицу на рынке нефти и газа". Как можно было придумать такой бред? У нас по таким компаниям на сегодняшний день – больше 70 млрд гривен", - добавил он.

Полный текст интервью с Романом Насировым читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".



Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".



Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.



3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.



Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".



4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.



В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.



В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".



Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".



13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".



Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.