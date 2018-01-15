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 Политика Украины
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Все про:ВР (21508) депутат (2485) Парубий (1502) фракция (229)

 Заявление о вхождении в группу "Воля народа" огласят на этой неделе, - Парубий

Заявление на вхождение в парламентскую группу "Воля народа" будет оглашено до конца этой недели.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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"Как мне сообщил руководитель, у него есть заявление о вхождении в группу и на этой неделе это заявление будет обязательно оглашено с трибуны Верховной Рады", - сказал он.

Парубий напомнил, что только во время пленарных заседаний можно оглашать такие заявления.

Вместе с тем, он не уточнил сколько заявлений о вхождении в группу "Воля народа" и от кого огласят.

Напомним, что если такие заявления не будут поданы, депутатская группа должна быть распущена. Согласно регламенту работы ВР, число человек в депутатской группе не может быть меньше, чем число лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение 1-й сессии. Такой фракцией являлась фракция ВО "Батькивщина" в составе 19 человек.

Ранее сообщалось, что в депутатской группе "Воля народа" после выхода из нее народного депутата Украины Владимира Литвина осталось 18 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3044407
 
 
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Понедельник день тяжелый - поэтому одни анонсы на предстоящую неделю
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Воля народа и Видроження полностью состоят из рыгов и голосуют с БПП и НФ.
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Такой себе Остров Невезения Воля Народа-в кооперативе Озеро - Верховной Рады?Так называемая перестановка кроватей в известном Учреждении?
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вначале были партии, затем блоки, потом фракции, теперь остались группы...
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Группа "Воля народа"? Ну тогда все понятно:

Заявление о вхождении в группу "Воля народа" огласят на этой неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 1848
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Лучше бы назвались "Подлецы"! Народ быстрее поверит этому названию.
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Філії риго-соєвої кодли "Воля народу" треба змінити назву на "Попобіль уродів".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление о вхождении в группу "Воля народа" огласят на этой неделе, - Парубий
 
 
 
 
 
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