 Заявление о вхождении в группу "Воля народа" огласят на этой неделе, - Парубий

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
"Как мне сообщил руководитель, у него есть заявление о вхождении в группу и на этой неделе это заявление будет обязательно оглашено с трибуны Верховной Рады", - сказал он.
Парубий напомнил, что только во время пленарных заседаний можно оглашать такие заявления.
Вместе с тем, он не уточнил сколько заявлений о вхождении в группу "Воля народа" и от кого огласят.
Напомним, что если такие заявления не будут поданы, депутатская группа должна быть распущена. Согласно регламенту работы ВР, число человек в депутатской группе не может быть меньше, чем число лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение 1-й сессии. Такой фракцией являлась фракция ВО "Батькивщина" в составе 19 человек.
Ранее сообщалось, что в депутатской группе "Воля народа" после выхода из нее народного депутата Украины Владимира Литвина осталось 18 человек.