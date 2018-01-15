 Заявление о вхождении в группу "Воля народа" огласят на этой неделе, - Парубий

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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"Как мне сообщил руководитель, у него есть заявление о вхождении в группу и на этой неделе это заявление будет обязательно оглашено с трибуны Верховной Рады", - сказал он.

Парубий напомнил, что только во время пленарных заседаний можно оглашать такие заявления.

Вместе с тем, он не уточнил сколько заявлений о вхождении в группу "Воля народа" и от кого огласят.

Напомним, что если такие заявления не будут поданы, депутатская группа должна быть распущена. Согласно регламенту работы ВР, число человек в депутатской группе не может быть меньше, чем число лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение 1-й сессии. Такой фракцией являлась фракция ВО "Батькивщина" в составе 19 человек.

Ранее сообщалось, что в депутатской группе "Воля народа" после выхода из нее народного депутата Украины Владимира Литвина осталось 18 человек.