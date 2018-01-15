 Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина готовит новые ограничения прав меньшинств, - глава МИД Венгрии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто размещено на сайте ведомства.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", - сказал Сийярто.

"Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании", - добавил министр.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина и Румыния разработают документ об имплементации 7 статьи Закона "Об образовании", - МИД

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.



Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.



Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.



Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.



28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).



28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".



4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".



Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".



Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".



Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.



Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.