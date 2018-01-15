EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  2080  48
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (512) закон (2325) образование (1694) Сийярто (5)

 Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина готовит новые ограничения прав меньшинств, - глава МИД Венгрии

В Венгрии заявили, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто размещено на сайте ведомства.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", - сказал Сийярто.

"Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании", - добавил министр.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина и Румыния разработают документ об имплементации 7 статьи Закона "Об образовании", - МИД

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".

4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Источник: https://censor.net.ua/n3044406
 
 
TUV4bVVYTk9Rell3VERkUmRsTkJhVEJNTjFGelUwUlJkblJEZURCWlJGRnpUa016TUV3M1VYTjBRM2N3VEROUmRVNURORWxwT0hZd1MwaFJkVTVETlRCWkwxSm5Ua2RETUV3MGRrdzVRek13VEVSUmRYUkRLekJNTVRnd1REZFJjMlJIUVRCTVJGRjBPVU1yTUV4TVVYTk9Remt3VEdwUmRGaDZVV3QwUXpFd1RETlJjemxIUVRCTWFsSnFkejA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сийярто - агент Кремля! Подлый наймит Путина!
 показать весь комментарий
 
 
мягчи собі геморой, і не вказуй що робити 40 мільйонній країні, утирок венгерський
 показать весь комментарий
 
 
ти чув хоч один коментарь по поводу цих подій від опозиції ?
 показать весь комментарий
 
 
Таки Да! Не туда кацапня коридор ПРобивает,для рассейских танков проще всего было ПРоехать в Венгрию,а не в Крым?
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно, ни Тягнибок, ни Самопомич, ни ПС, ни тем более всякие Корчинские ультра-убер-архи националисты и слова не сказали в ответ на эти венгерские подкаты. Вот такие "националисты" туевы.
 показать весь комментарий
 
 
потому что даже они понимают что он прав
ну и второе, хотят ездить в европу после всего
 показать весь комментарий
 
В чем он прав? Конкретнее. Или Закон не читали?
 показать весь комментарий
 
в том что говорит и говорил, из-за чего блокировали евроинтеграцию ну все такое прочее
 показать весь комментарий
 
Так Закон читали? Или нет? Конкретику давайте, а словоблудие, лозунги прокламации и "всем известно" не катит.
 показать весь комментарий
 
побачиш що вони завтра будуть витворяти в парламенті по закону про окупацію і визнання росії агресором 1 їм притензії венгрії нецікаві їх цікавить влада правити хоч на шматочку україни
 показать весь комментарий
 
 
багато кому порошенко стоїть поперек горла ! єдиний проукраїнський президент
 показать весь комментарий
 
 
Такий проукраїнський, що в його родині немає жодного українця, а на посадах тільки гройсман, аваков, клімкін тощо.
 показать весь комментарий
 
 
григорян ахметов бення онищенко кадиров ! но те що порох проводить україно центричну політику факт
 показать весь комментарий
 
Так там адекватные люди, понимающие роль государства в мировом сообществе! Це ж не........, яки крім державної мови нічого не розуміють та й тою володіють погано!
 показать весь комментарий
 
 
- Вам, Киса, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. (с)
 показать весь комментарий
 
Блин, что у меня со зрением?
Написано:
Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина готовит новые ограничения прав меньшинств, - глава МИД Венгрии
А я почему-то читаю:
Ко-ко-ко-о-о-ок-ко-квох-пок-пок-к-ко-ко-ко-о-о-КУ-КА-РЕ-КУ! - глава МИД Венгрии
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подумайте, что с головой!
 показать весь комментарий
 
Жодного разу не підтримував позиції Польщі та Угорщини, але є у мене таке відчуття, що риго-соєві роблять усе можливе і неможливе, щоб розсварити нас із США та Європою і кинути назад у сферу впливу Московії.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А мы уже друзья з США и ЕС? Или это Вам так хочется? Они уже нам дули показывают за невыполнение домашних заданий! Где обещанные 600 млн евро от ЕС?
 показать весь комментарий
 
 
Ушатали эти цыгане... Мы, оказывается, всем должны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И при этом Украиной управляют совсем не украинцы. Какое лицемерие чужеродной власти!
 показать весь комментарий
 
 
В Венгрии заявили, что Украина Планирует Внести Изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.Источник: https://censor.net.ua/n3044406Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина готовит новые ограничения прав меньшинств, - глава МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 1030
 показать весь комментарий
 
 
я наверное не поняла ..
Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках"

...то есть в Украине будут переводить с языков нацменьшинств поставки в театре и будут переводить с венгерского на украинский язык газеты Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина готовит новые ограничения прав меньшинств, - глава МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 6799 ... сирьёзна да? в Украине будут переводить на украинский.. да? то есть кроме венгерского будет украинский ?? малята, ви що робите??? це ж натуральний геноцид! який український в УКраине якщо тут угор бувають??!
 показать весь комментарий
 
 
угорці* так вразило що помилок наробила
 показать весь комментарий
 
 
Так надо ж деньги народные тратить. Других нужд в Украине нет.
 показать весь комментарий
 
это да, ну так а то что за заявления, то нормально?
 показать весь комментарий
 
да, там не написано про все изменения, что им ещё не так, но чего мне это как -то всё равно ,а вы поедьте в Польшу съездите если не бывали конечно или в Венгрию и посмотрите как им там есть ли дело до того что вам там понятно непонятно читать и тд. у них свой язык и ты приехал жить или работать приспасабливайся как-нибудь раз приехал
 показать весь комментарий
 
Вуаля: Playboy на мадьярском, вроде всё норм.

 показать весь комментарий
 
 
ты так прям взял и определил, прафесионал ) сказал наугад потому что известно что там и фотошоп и модели частично пласмассовые бывают, но ты не отличишь ни есть ли там косметика не говоря уже про пластические операции или татуаж и тем более никогда не определишь натуральная ли это там грудь или нет
 показать весь комментарий
 
 
Смишной ты, зощитнег силиконовых сисег. На тебе факты, если эксперту не веришь:

Pataki Plastic Surgery - Famous patients
 показать весь комментарий
 
Конечно, на вкус и цвет фломастеры разные, но...
Позвольте поинтересоваться, что же такого радикально неприемлемого в увеличенных сиськах?
 показать весь комментарий
 
Этот мелкий мадьярский грызун ещё не угомонился? Кацапские деньги на счёт упали?
 показать весь комментарий
 
 
Петер Сийярто, ты почему соскользнул с прутня? Вернись на место!
 показать весь комментарий
 
В марте 1938 года, пользуясь протекторатом нацисткой Германии, оккупировала Карпатскую Украину.. Правда, дружба с Гитлером венграм потом боком вылезла. Как бы и сейчас ха подпевания хуйлу потом очко у мадьяр не болело
 показать весь комментарий
 
 
Ну,вот! Завизжали йоббики! Им только повод дай,а приказ хозяина они прыгнут быстро выполнять! Кстати и у Румынии с ними проблемы,-они повесили на заборах посольства Румынии в Будапеште какие-то флаги,каких-то территорий,где в Румынии проживают венгры ,за что в МИД Румынии был вызван посол Венгрии. Я же говорил-им только дай предлог и они быстро побегут выполнять приказ хозяина,чьи уши торчат за этими скандалами! А Вы наплевать,наплевать...
 показать весь комментарий
 
 
В Румынии Трансильвания - этнические венгры.
 показать весь комментарий
 
Там есть и украинские села и города, которые генерал Петров, после шантажа, отдал Румынии, за что был сразу по прилету в Москву расстрелян.
 показать весь комментарий
 
 
Тю, то пыль в глаза. Украинские территории кремлядь разбазарила в обмен на прихваченные прибалтийские территории. Часть земель также попала и полякам, когда выравнивали границы, взамен приращенным прибалтийским землям.... Вот только кремлядь Прибалтику, за которую разбазарила украинские земли, не удержала.
 показать весь комментарий
 
Кста, трансильванские румыно-венгры возле Кривого Рога занимаются обогатительным комбинатом(стройка, сервис). Эти румыно-венгры понимают на 60% наших цыган, бо те базарят на мадьярском языке.
 показать весь комментарий
 
Знаю. Ну,а чё? Если хозяин отжал Крым,почему это Йоббик не должен попробовать откусить Трансилванию или Закарпатию,тем более,что хозяин подталкивает его к этому? Пусть Гриневич сейчас попробует успокоить эти страсти,ее,как какую-то амебу,-никто и не заметит.
 показать весь комментарий
 
 
Мразь поганая. Достоин ли он вообще реакции?
 показать весь комментарий
 
 
Достоин. Но, к сожалению, телесные наказания запрещены.
 показать весь комментарий
 
 
надо быть последним дураком, чтобы выражать свое презрение к украинской мове требованиями ее на свой вкус ограничить в суверенной Украине, удивительно просто, что настолько интеллектуально ограниченные люди могут делать карьеру в некоторых соседствующих с Украиной странах. В Украине государство действует в интересах украинских граждан и все что происходит в стране должно быть доступно украиномовному обществу. Какие проблемы, Сийарто, что не так-то, кто тебе в Украине чем обязан?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо того чтобы смягчить конфликты, Украина готовит новые ограничения прав меньшинств, - глава МИД Венгрии
 
 
 
 
 
 вверх