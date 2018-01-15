Кандидатуры на должность главы НБУ и членов ЦИК будут рассмотрены Радой незамедлительно после подачи Президентом, - Парубий.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
"ВР может рассматривать (кандидатуру - ред.) на руководство Нацбанка, которая подана Президентом Украины. Я могу гарантировать, что с того момента, как эта кандидатура будет подана в Раду, чтобы как можно быстрее она появилась в повестке дня. Тоже самое касается и членов ЦИК, которые сегодня анонсировала представитель Президента в ВР Ирина Луценко", - отметил он.
При этом Парубий напомнил, что все кандидаты на должности в ЦИК должны пройти спецпроверку, которая займет примерно 2-3 недели.
"За Верховной Радой не будет никакой задержки", - добавил он.
Лоліта призначить Зіту та Гіту та половину циганського табору.
Егор Фирсов
Вчера в 13:29 · Киев ·
Вчера были опубликованы заявления Петра Порошенко в ФСБ, относительно запрета ему въезда не территорию РФ датированные 2007 годом. Сегодня утром в АП сделали заявление - что эти документы фейк, и как обычно сослались на проделки агентов Кремля. На самом деле, не нужно делать скоропостижных выводов, стоит разобраться в деталях и постараться установить факты. Давайте попробуем проверить то, что подлежит проверке прямо сейчас и не требует больших усилий и расследований.
Во-первых, Петр Порошенко действительно летал в РФ в начеле фвраля 2007 года и его действительно туда не пустили. Есть масса упоминаний в СМИ того времени, которые описывают эту ситуацию. Т.е. сам факт поездки и возврата - правда. Вопрос в том, писал ли Порошенко опубликованные заявления? Давайте обратимся к тексту и попробуем проверить указанные там факты.
Порошенко в первую очередь, указывает что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко. И это действительно так, публично он нигде о России и Путине плохо не говорил. По крайней мере мне, не удалось найти негативных комментариев, скорее позитивные (о них ниже). Далее Порошенко указывает, что он является одним из основателей Партии Регионов - это многократно подтвержденный факт.
Далее Петр Алексеевич указывает, что ведет бизнес в России и создал там рабочие места. Эти факты тоже довольно легко подтверждаются. Липецкая кондитерская фабрика была приобретена в 2002, а автозавод Богдан в Новгородской области начали строить в 2006. По поводу открытия автозавода удалось найти цитату Петра Порошенко, которую приводит УНИАН: «Украина встречает Президента России Владимира Путина не с пустыми руками, «ЗАЗ» и «ЛуАЗ» впервые пришли в Россию выпускать автомобили. Это крупнейшая украинская инвестиция в экономику России».
Последний аргумент, который приводит Порошенко, является наиболее спорным, именно на него ссылаются на Банковой, указывая на фейк. Порошенко пишет, что регулярно посещает Санкт-Петербург поскольку там проживают родители жены его старшего сына Алексея. Но согласно официальным данным Алексей Порошенко женился только в 2013 году.
Выходит какой-то абсурд, получается либо Порошенко указывает откровенную ложь, либо те кто составлял "этот фейк" не учили матчасть и допустили позорную оплошность....? Давайте попробуем разобраться в ситуации дальше:
Алексей Порошенко женился на Юлии Алихановой, которая жила с родителями в Петербурге, там же закончила ВУЗ и устроилась на работу. Познакомились они якобы во французской бизнес школе, установить точную дату соместного обучения мне не удалось. Но это вполне могло произойти в 2006-2007 годах. Исходя из этого, Петербург действительно является родным городом для родителей жены Алексея Порошенко. А их отношения могли начаться еще до того, как Порошенко запретили въезд. Остается загадкой, почему Порошенко девушку своего сына называет женой? То ли желая быть более убедительным, то ли признавая "гражданскй брак" как норму.
Конечно, все эта история как минимум "мутная" и оставляет больше вопросов, чем ответов. Я вполне допускаю что это может быть как фейком, так и абсолютной правдой. В любом случае, это повод для большого количества журналистских расследований, которые бы помогли пролить свет, на темные стороны этого дела. Начиная от экспертизы почерка и заканчивая сопосталением дат и фактов. Современный мир оставляет очень мало возможностей для фальсификаций, и если Петр Порошенко пытестя скрыть правду, то ему это дорого обойдется. А если самый мощный карательный орган нашего врага ФСБ, допускает такие детские ошибки - значит они слабы, и наша победа не за горами. В любом случае, Украина остается в выигрыше.
Письмо адресовано Игорю Райнину, главе администрации президента Украины, однако его копии отправлены также премьеру, спикеру, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим должностным лицам.
В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентского законопроекта об Антикоррупционном суде