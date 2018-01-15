Кандидатуры на должность главы НБУ и членов ЦИК будут рассмотрены Радой незамедлительно после подачи Президентом, - Парубий.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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"ВР может рассматривать (кандидатуру - ред.) на руководство Нацбанка, которая подана Президентом Украины. Я могу гарантировать, что с того момента, как эта кандидатура будет подана в Раду, чтобы как можно быстрее она появилась в повестке дня. Тоже самое касается и членов ЦИК, которые сегодня анонсировала представитель Президента в ВР Ирина Луценко", - отметил он.

При этом Парубий напомнил, что все кандидаты на должности в ЦИК должны пройти спецпроверку, которая займет примерно 2-3 недели.

"За Верховной Радой не будет никакой задержки", - добавил он.

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