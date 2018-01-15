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 Политика Украины
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Все про:армия (6680) вооружение (2825) Генштаб ВС (834) Бутусов Юрий (1295)

 Принято решение, позволяющее провести массовое перевооружение украинской армии современными ПТРК и БПЛА, - Бутусов

Генштаб внес в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, а также 500 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генеральный штаб наконец-то принял решение внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника. Принципиально важны поставки легких и мобильнх "Корсаров", которые резко повышают ударные возможности пехотных подразделений в бою", - рассказал он.

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По его данным, также в потребности внесены 500 беспилотных летательных аппаратов. 

По словам Бутусова, это решение теперь позволит внести в программу перевооружения закупки этих видов боевой техники.

"Ранее массовые закупки ПТРК и БПЛА были невозможны, поскольку Генштаб считал приоритетом закупки других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны. Но теперь бюджет МО увеличен до рекордных для Украины цифр - 3,2 миллиарда долларов, и наконец часть этих средств пойдет на закупку остро дефицитных систем вооружения. Почему это важно? На четвертом году войны на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения, прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами и управлемыми ракетами. До сих большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны", - пояснил журналист.

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"Незабываемая произошла история на параде в День независимости, когда президент Украины присвоил звание Героя Украины лейтенанту Василию Тарасюку из 72-й бригады, который в 2017-м году провел бой с вражеским танком под Авдеевкой на дистанции в 400 метров с помощью давно устаревшего гранатомета СПГ-9 - как оказалось, никаких современных противотанковых средств у роты Тарасюка не было вообще. Офицер получил в этом самоубийственном поединке серьезную контузию в результате близкого разрыва снаряда, заслуженную награду, и в конце 2017-го уволился из Вооруженных сил по состоянию здоровья, проходит лечение. Вот как происходил бой. Однако внесение в потребности ВСУ большой партии современных ПТРК и БПЛА означает, что сняты все преграды и в ближайшее время это оружие будет включено в Гособоронзаказ, и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска. Заказ по ПТРК станет рекордным для одного из ведущих отечественных предприятий КБ "Луч". Кто получит заказ по БПЛА пока не ясно. Дроны нужны разных типов, посмотрим, кто выиграет на конкурсах, и что именно поступит в войска", - добавил Бутусов.

"В любом случае, 800 ПТРК означает полное переоснащение всех наших боевых частей, подготовку большого числа операторов. 500 дронов - это ниже потребностей армии, беспилотники нужны в гораздо большем количестве, причем как в разведывательных, так и в ударных вариантах. Но 500 дронов - это новый качественный уровень для армии. Разумеется, если для этих комплексов удастся подготовить и сохранить в армии достаточное число расчетов. Что ж, будем надеяться, что после увеличения потребностей армии, не произойдет задержек с закупкой техники и поставкой в войска. Массовое оснащение войск на передовой современными средствами разведки и ПТРК позволило бы наносить на порядок больший урон российским наемникам в условиях "перемирия", - резюмировал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3044400
 
 
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после ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ВОЙНЫ........ принято решение ?????!!! вы - СВОЛОЧИ !!! вы УБИЙЦЫ !!!! вам ОТВЕЧАТЬ за ВСЕ !!!
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овладел исскуством пользоваться Caps Lock?!.. молодец Вася!
появились производственные возможности под такое количество ПТРК, и тогда было принято решение.. а до 2018г. такое количество ПТРК наша промышленность просто немогла потянуть... Логику чуешь?
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Ю.Бутусов: "Генштаб игнорировал реальные потребности армии". Кто за это ответит?
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за что?кто предьявлял обвинения и насколько они обоснованы?а так-можешь ты ответить
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Бутусову -А скажи, если бы не атака дронов на Хмеймим, то до сих пор бы сидели и сопли жевали??? Да?......
А теперь добавлю, умелое использование разнесенной батареи ПТРК с дальностью превышающей работу танковой пушки, сводит на нет ВСЕ!!! танковое преимущество. Ах да, картинка ужасной получается.....много гари. Но нужна согласованная работа.
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каазламордые должны на высоком уровне закинуть нам , шо мы де -милитаристы.
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Американская Украинская военщина опять бряцает оружием (с)
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Украинские националисты,Западногерманские реваншисты, японские милитаристы, американские империалисты.
В странах капитала, где всё продаётся и покупается.
Пропагандисты разных мастей. В западной печати усиленно муссируется слух…
Преступная клика, мировая закулиса.
Финансовые воротилы с Уолл-стрит.
Загнивающий Запад.
Буржуазные борзописцы лезут из кожи вон, чтобы доказать…
Прислужники (адепты, наймиты) мирового капитала стремятся во что бы то ни стало опорочить (очернить)…
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А Хуйло не нападет?...вы уверены что
нужно перевооружаться?...может ну
его, а бабло как обычно
распилить?...полтора года осталось
воровать, а потом паспорт гражданина
израиля в зубы и дёру!!!
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....ответите ВСЕ !!! за убийства КРАЩИХ СЫНИВ УКРАИНЫ !!!
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Вася! отвечалку сотрешь об клавиатуру.. побереги силы до вечера!.. тебе еще бухать
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шоб вечером что-то бухать, ему надо перед начальством отчитаться сперва.
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Все для фронту! Все для Перемоги!
І не тільки БПЛА. Українські авіаконструктори розробили проект сучасного вітчизняного винищувача. 2018 год.
Новий український винищувач буде трохи менший ніж МІГ29 але більш сучасний.
За попередніми даними, електронні системи вітчизняного українського бойового літака винищувача, будуть зібрані як з українських так і закордонних комплектуючих.
Двигуни АІ-322Ф - їх уже розробляють на державних підприємствах, і вони будуть оснащені цифровою системою, яка дозволить керувати ними в автоматичному режимі. Вага одного двигуна - 560 кг.
Повідомляється, що характеристики українського винищувача чимось схожі з тайванським бойовим літаком AIDC F-CK-1 але кращi.
Без дозаправки він може пролетіти понад 1 тис. км. зі швидкістю 2 тис. км годину.
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Все правильно. Сначала нужны были танки, пушки, одеть, накормить. А теперь можно и гостинцами угощать.
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бронников и касок не было - забыли все - а ведь так и было
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все не НАЖРЕТЕСЬ !!!! за 4 года всем МИРОМ фашистов ПОБЕДИЛИ , а орду и подавно !!!! джилики не дают бо ПРОДАДИТЕ !!!! веры вам нет , ПРОДАЖНЫЕ !!!
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так дают уже - вам в Ольгино разве не довели?

а веры таки да: вам - зрадойопам - веры давно уже нет.
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И шо вон СССР на 22.06 41го имел больше танков и самолётов Ухвалено рішення, що дозволяє провести масове переозброєння української армії сучасними ПТРК і БПЛА, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2775 более 100 т 90 подарили сасаду и там нано танки палили с рпг 7
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не тот случай, не сравнивай могучую укгаинскую агмию Гошена с действительно самой лучшей в мире немецкой армией Гитлера
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просто надо быть реалистами
Свою мощь мы бездарно просрали, а наша любовь поцупыты всё что глазам понравится не даст возможности восстановиться до НЕОБХОДИМОГО уровня.
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Влад Смирнов 18c232cd...больной?...обувал одевал кормил народ, а добровольцы оружие в бою добывали...гниды в это время офшоры открывали!!! Тупая порохосрань блть...
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А ты, тварь, чем помог, сколько личных средств вложил, сколько в АТО отвоевал? Ты, мразь , сколько в ДАПе и Песках отстоял, диванный герой хренов?
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за ГОД страну можна было РАЗВЕРНУТЬ и ПОСТАВИТЬ на военные рельсы и ПОБЕДИТЬ !!! если конечно ВСЕМ МИРОМ , а не как сейчас ((((
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Праклятые барыги усьо разакрали!!! всего 3,2 миллиарда баксов в год на армию!!! караул! зрада!

но ничего - сейчас будет "ымпычмэнт" и мишико сракашваль за 5 дней закончит войну - как закончил уже один раз в Грузии.
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Новости с Кремля...Сегодня на приёме в Кремле, Кадыров случайно или по дружески пукнул возе своего приёмного отца Путина, кремлёвский вождь даже не скревился,а сказал что даже родное авно не воняет и пожали друг другу руки. Оранники тоже поддержали смехом присутствующих.
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- Куме, а де це ви так засмагли в січні?
- В Каліхфорнії.
- Куме, а як ви потрапили в цю Каліхфорнію?
- За навчальною програмою "Javelin Travel".
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Любить Россию? Нет! Убить Россию!
Страну рабов пусть любит идиот.
Появится ль когда-нибудь Мессия,
Который все-таки ее убьет?..
Авгиевы конюшни кто очистит
От миллионов пьяных алкашей,
Кто русскую историю осмыслит
И вынесет вердикт: "Давить, как вшей!"
Иной, увы, подход здесь невозможен:
Ведь биомасса, быдло и рабы,
Что тут живут, (о, вывод сей несложен!) -
Уж точно не сдадутся без борьбы.
И их утилизация - вот лозунг!
Построить биореакторы для них!
Пусть "россиянин" получает дозу -
Мышьяк иль в водке цианид.
Когда же справедливость мировая
Сожжет русню и нечисть в ней дотла?
Чтоб украинская… татарская... ЛЮБАЯ
Чужая боль насквозь их проняла...* 8.05.2014 г. Борис Стомахин
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"тепер бюджет МО збільшений до рекордних для України цифр - 3,2 мільярда доларів"-

-зрада же......
-зрада зрадна же......
-ко-ко-ко-барига-весь-бюджет-на-рошен-перевів........
-ко-ко-ко-війська-голі-босі..........
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Похоже что у Стугны намечается классная реклама
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Оооо....видимо поросрань сегодня не кормили только пистюлей отвесили чтоб злее были... Порохобот-патриот Украины...репортаж из дурки))))))))
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ГенШтаб решил заказать 800 ПТРК.. и это только комплексов, а ракет наверно в два или три раза больше...
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....несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника. Источник: https://censor.net.ua/n3044400
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Yaroslav Tsutsa...Так шо, теперь Пашинская плешь ишо больше миниметов которые взрываются ВСУ продаст, а Петя броневиков паркетных втридорога?...за это стоит выпить цианида!!
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МОРДОР нельзя перевоспитать , стыдить , уличить во лжи ...... це марнотратство !!! его надо победить , чтоб наши ДЕТИ , ВНУКИ и ПРАВНУКИ не знали этой ВОЙНЫ !!!! ради их будущего НАМ надо ПОБЕДИТЬ !!!
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лучше поздно чем никогда, но вопрос в другом почему генштаб отрабатывает только версию танковой атаки в лоб, а ВМС, ВВС, десант и прочее? Нужно расчитывать противостоять не лугандону а компонентам армии рф. В первую очередь ПВО усиливать.
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Отличная новость.
Нашим воинам - удачи в новом году!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринято решение, позволяющее провести массовое перевооружение украинской армии современными ПТРК и БПЛА, - Бутусов
 
 
 
 
 
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