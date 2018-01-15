 Принято решение, позволяющее провести массовое перевооружение украинской армии современными ПТРК и БПЛА, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генеральный штаб наконец-то принял решение внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника. Принципиально важны поставки легких и мобильнх "Корсаров", которые резко повышают ударные возможности пехотных подразделений в бою", - рассказал он.

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По его данным, также в потребности внесены 500 беспилотных летательных аппаратов.

По словам Бутусова, это решение теперь позволит внести в программу перевооружения закупки этих видов боевой техники.

"Ранее массовые закупки ПТРК и БПЛА были невозможны, поскольку Генштаб считал приоритетом закупки других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны. Но теперь бюджет МО увеличен до рекордных для Украины цифр - 3,2 миллиарда долларов, и наконец часть этих средств пойдет на закупку остро дефицитных систем вооружения. Почему это важно? На четвертом году войны на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения, прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами и управлемыми ракетами. До сих большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны", - пояснил журналист.

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"Незабываемая произошла история на параде в День независимости, когда президент Украины присвоил звание Героя Украины лейтенанту Василию Тарасюку из 72-й бригады, который в 2017-м году провел бой с вражеским танком под Авдеевкой на дистанции в 400 метров с помощью давно устаревшего гранатомета СПГ-9 - как оказалось, никаких современных противотанковых средств у роты Тарасюка не было вообще. Офицер получил в этом самоубийственном поединке серьезную контузию в результате близкого разрыва снаряда, заслуженную награду, и в конце 2017-го уволился из Вооруженных сил по состоянию здоровья, проходит лечение. Вот как происходил бой. Однако внесение в потребности ВСУ большой партии современных ПТРК и БПЛА означает, что сняты все преграды и в ближайшее время это оружие будет включено в Гособоронзаказ, и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска. Заказ по ПТРК станет рекордным для одного из ведущих отечественных предприятий КБ "Луч". Кто получит заказ по БПЛА пока не ясно. Дроны нужны разных типов, посмотрим, кто выиграет на конкурсах, и что именно поступит в войска", - добавил Бутусов.

"В любом случае, 800 ПТРК означает полное переоснащение всех наших боевых частей, подготовку большого числа операторов. 500 дронов - это ниже потребностей армии, беспилотники нужны в гораздо большем количестве, причем как в разведывательных, так и в ударных вариантах. Но 500 дронов - это новый качественный уровень для армии. Разумеется, если для этих комплексов удастся подготовить и сохранить в армии достаточное число расчетов. Что ж, будем надеяться, что после увеличения потребностей армии, не произойдет задержек с закупкой техники и поставкой в войска. Массовое оснащение войск на передовой современными средствами разведки и ПТРК позволило бы наносить на порядок больший урон российским наемникам в условиях "перемирия", - резюмировал журналист.