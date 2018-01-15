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 Общество, Фоторепортаж
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 Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Сухин погиб 10 января в районе Песков в результате подрыва БРДМ-2 на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 15 января, в селе Дымино Новоукраинского района Кировоградской области состоялось прощание с Виктором Викторовичем Сухиным, 17.12.1979 года рождения, уроженцем города Кривой Рог. Виктор Сухин нес службу на должности водителя 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригаты и погиб 10 января в районе поселка Пески Донецкой области в результате минно-взрывной травмы, полученной из-за подрыва БРДМ-2 на неизвестном взрывном устройстве.

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 Был призван на военную службу по контракту 30 ноября 2017 г. Новоукраинским РВК. У погибшего остались мать, брат, жена и дочь.

Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине 01

Виктор Сухин

Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине 02

Прощание с погибшим украинским воином Виктором Сухиным.

Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине 03
Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине 04
Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине 05

Фото: Украина-центр

Источник: https://censor.net.ua/n3044397
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПогибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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