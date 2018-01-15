 Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина провели в последний путь на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 15 января, в селе Дымино Новоукраинского района Кировоградской области состоялось прощание с Виктором Викторовичем Сухиным, 17.12.1979 года рождения, уроженцем города Кривой Рог. Виктор Сухин нес службу на должности водителя 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригаты и погиб 10 января в районе поселка Пески Донецкой области в результате минно-взрывной травмы, полученной из-за подрыва БРДМ-2 на неизвестном взрывном устройстве.

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Был призван на военную службу по контракту 30 ноября 2017 г. Новоукраинским РВК. У погибшего остались мать, брат, жена и дочь.

Виктор Сухин

Прощание с погибшим украинским воином Виктором Сухиным.







Фото: Украина-центр