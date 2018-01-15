Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине, но это был необходимый шаг, - Хармс.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.
"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 млн евро. - Ред.) Из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому что Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хотя и печальным, но необходимым шагом ЕС", - сказала Хармс, посетив с визитом Киев.
Она выразила надежду, на следующий период макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.
"По безвизовому режиму, правда, его функционирование предусматривает выполнение некоторых условий, связанных с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что то, чего мы достигли, свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться", - подчеркнула Хармс.
Хармс уточнила, что сегодня встретится с генпрокурором Юрием Луценко и директором НАБУ Артемом Сытником.
"Я буду говорить об этом сегодня с господами Сытником и Луценко. Я думаю, что эти два органа имеют разные задачи, они должны всегда следовать правилам и не соревноваться между собой. Для Евросоюза совершенно очевидно, что НАБУ - это большое достижение, которое обеспечит лучшее развитие Украины", - объяснила Хармс.
Она добавила, что, исходя из своего опыта в работе с подобным институтом в Румынии, можно утверждать, что НАБУ гарантирует успех в борьбе с коррупцией.
"Поэтому в течение последнего месяца мы дали четко понять, что Европарламент поддерживает НАБУ как независимый институт, и также лично господина Сытника", - подчеркнула Хармс.
5 декабря в Европейской службе по внешним делам заявили, что публичное раскрытие ГПУ деталей расследования фактов коррупции подрывает возможности НАБУ эффективно проводить расследования.
А ведь прямо намекает что могут отозвать безвиз, единственное достижение барыги.
А в химических атаках на детей Сирии виновато Игил на ишаках.
😂
- хаим, одолжите чуточку денег!
- нет! оно мне надо? я и так плохо сплю..
Иностранцы - они такие, в любой стране наведут порядок.
Без-воз-мез-дно, то есть даром! (с)
це ж він таки югіка-дуріка закрив...і юльку також
фонд уведомил украинские
власти, что принятие
президентского законопроекта
об Антикоррупционном суде в
его нынешней редакции будет
означать нарушение Киевом
обязательств перед
международными партнерами.
Об этом говорится в письме главы
миссии МВФ в Украине Рона ван
Родена, копия которого есть в
распоряжении "Европейской
правды".
Письмо адресовано главе
администрации президента
Украины Игорю Райнину, однако
его копии отправлены также
премьеру, спикеру, нескольким
министрам и представителям
правительства, а также другим
должностным лицам.
В письме представитель фонда
категорически исключает
возможность того, что МВФ
согласится с принятием
президентского законопроекта об
Антикоррупционном суде (АКС).
"Подача президентом
законопроекта о АКС должна была
стать шагом в правильном
направлении (в вопросе борьбы с
коррупцией). Однако к тому
проекту, который был подан 22
декабря, у нас есть серьезные
замечания, ряд его положений не
совместимы с обязательствами
Украины по программе
сотрудничества с МВФ, а также
противоречат рекомендация
Венецианской комиссии", -
говорится в письме.
Порохосрань, вам на каком языке понятней, украинсклм, английском, руском?...подозреваю что вы понимаете только язык пистюлины.
Ждем доллар по 40?...хотя кредиты давать дыбилам нельзя, больше потратим в итоге!
Он уже дал понять евроколхозникам, выплатив в прошлом году даже чуть больше чем требовалось по внешним долгам, что никаких фокусов с ликвидацией централизованного управления государством он не допустит.
Навпаки, дуже добре, що ці гроші не пішли до кишень риго-соєвих мародерів.
Убийство сотен тысяч сирийцев химическим и другими видами запрещенного оружия им не пахнут.
А то тебя с Бандерой в ЕС не пустят и денег не дадут.
до чого тут кредит?- до того що югік-довбанутий усю агентуру набу оприлюднив(мабудь дуже переживав що і невістка -агент набу під прикриттям)
Неужели они не видят что творит их бизесс партнер ?
Собрали междусобойчик , а кому не нравится пусть за газом по базарчику прошвырнется ?
Финансист, он такой финансист.
Европейцы как и американцы как и русские думают прежде всего о своей стране и наживе, а не о нас. О нас должны думать мы.
Мы уже обнищали после первой партии реформ, а теперь можно скупать земельку по дешевке. И если кто-то скажет не нужна им земля наша, то я могу ответить европейцы все планируют на 100-150 лет вперед, есть наука гос планирование и не известно какие по расчетам катаклизмы в следствии глобального потепления их ждут. Земля невосполеимы капитал и лишней, даже если этого всего не случится, не будет.
До этого они молчали и на яреську и гонтареву глазки закрывали, а как дело земли коснулось сразу что-то вспомнилось.
Хотя, конечно, с коррупцией у нас никто не борется, а у власти патриоты своего кармана.