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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2084) Луценко (6850) помощь (2739) безвизовый режим (1315) Евросоюз (11646) Хармс Ребекка (87) Сытник (485)

 Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине, но это был необходимый шаг, - Хармс

Депутат Европарламента Ребекка Хармс сожалеет, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.

"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 млн евро. - Ред.) Из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому что Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хотя и печальным, но необходимым шагом ЕС", - сказала Хармс, посетив с визитом Киев.

Она выразила надежду, на следующий период макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.

"По безвизовому режиму, правда, его функционирование предусматривает выполнение некоторых условий, связанных с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что то, чего мы достигли, свободы для украинцев в ​​ЕС, мы не будем касаться", - подчеркнула Хармс.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ЕС не должен закрывать "двери членства" для стран Восточного партнерства, - Хармс

Хармс уточнила, что сегодня встретится с генпрокурором Юрием Луценко и директором НАБУ Артемом Сытником.

"Я буду говорить об этом сегодня с господами Сытником и Луценко. Я думаю, что эти два органа имеют разные задачи, они должны всегда следовать правилам и не соревноваться между собой. Для Евросоюза совершенно очевидно, что НАБУ - это большое достижение, которое обеспечит лучшее развитие Украины", - объяснила Хармс.

Она добавила, что, исходя из своего опыта в работе с подобным институтом в Румынии, можно утверждать, что НАБУ гарантирует успех в борьбе с коррупцией.

"Поэтому в течение последнего месяца мы дали четко понять, что Европарламент поддерживает НАБУ как независимый институт, и также лично господина Сытника", - подчеркнула Хармс. 

5 декабря в Европейской службе по внешним делам заявили, что публичное раскрытие ГПУ деталей расследования фактов коррупции подрывает возможности НАБУ эффективно проводить расследования.

Источник: https://censor.net.ua/n3044395
 
 
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Да мы уже всё понимаем. Куда нам стока щастя. Мы и старые-то не отдадим
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порошенко за свое барахло поссорил Украину со всем миром,самы неудачный президент за всю историю Украины,даже не президент обычный торгаш обманувший всю страну и Запад
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За Це лежав майдан?
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Майдан выполнил главную функцию,показал что соседний народец на московии это сборище крыс
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ну ты и дятел слов нет настоящий дуролом
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твой коммент пример деградации личности
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Хармс не видит наступившего бурного процветания после 145 радикальных реформ?! Так это с головой выдает в ней агента Кремля!
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в нас почалась предвиборча гонка тому ніяких непопулярних реформ ніхто небуде проводити ! це все абсурд парламент небуде голосувати
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А вот этого не надо! Там по пути следования помощи в офшор много-много воров калибром поменьше кормятся.
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не хотят давать - ты шо читать не умеешь - только писать)))
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"По безвизовому режиму, правда, его функционирование предусматривает выполнение некоторых условий, связанных с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что то, чего мы достигли, свободы для украинцев в ​​ЕС, мы не будем касаться"
А ведь прямо намекает что могут отозвать безвиз, единственное достижение барыги.
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цапа сразу видно - шо образование ты получал в цапии, где понятие логика не учитывают)))
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Обоснуй, как по мне в цитате явный намёк на возможность отмены безвиза.
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....... свободы для украинцев в ​​ЕС, мы не будем касаться"
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Так і безвіз не баригине досягнення. Це українці своєю кров"ю на Майдані вибороли.
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Сенатор Обама как известно посетил заброшенный химический военный завод в Донецке , где встретил козу и так как оружие было в ужасных условиях хранения и поэтому он решил вывезти его на россию.
А в химических атаках на детей Сирии виновато Игил на ишаках.
😂
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Весьмирсвами уже не тот.
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от фюрера тебя спасай не спасай все бес толку - легче сразу расстрелять - ну шоб не мучился)))
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Зачем меня спасать от Турчинова?)
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страшно - хорошоооо - пастор он такой для вас))))))
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_Достижения агента Лолита... ЕС прямо говорит, что безвиз могут и отменить, он не безусловен. Вот так понемногу Лолита и разворачивает корабль на 180* - назад.
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Ну вот и Енакиевский Урка так туда-сюда метался, а потом раз - и в Ростов.
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Слава Аллаху!!!! Неужели наконец-то дошло что ворам вообще ни чего нельзя давать, даже обещать!!!
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не дай Боже цій владі щось давати, вони вже три шкури з народа зідрали , скільки не дай цим корупціонерам все розкрадуть
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Кстати, госдолг йепонии больше 200%. Вам есть куда стремиться)
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а я-то думаю, что это за вой запоребриковый с понедельника начался. это ж скоро отчёт по кошелькам хуйла должен случиться! так они любыми мыслимыми и немыслимыми фейками хотят внимание на Украину переключить. Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине, но это был необходимый шаг, - Хармс - Цензор.НЕТ 2084 Дебилы, бля!
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- хаим, одолжите чуточку денег!
- нет! оно мне надо? я и так плохо сплю..
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Наконец то хоть немного иссяк поток в определенные карманы которые почему то именуют - "Украина"
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25 лет, преступники, которые и сейчас при власти, принимали коррупционные законы под себя... в результате построена полностью государственная коррупционная система ... И не надо рассказывать, что Югик пришел ее изменить... потому что он, как и порошенко, и тимошенко, и аваков и тд. и т.п . ее создавали ( поэтому наше законодательство прекрасно заточено под их нужды )... Будет работать только тот орган, который создан с нуля и не руками власти ( а под контролем иностранцев , с проведением конкурсов и обозначенных четких правил)
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И работать этот орган будет в интересах Украины.
Иностранцы - они такие, в любой стране наведут порядок.
Без-воз-мез-дно, то есть даром! (с)
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Запад наконец то понял,кто такая лолита.Следующим шагом будут санкции против него и его бесноватого окружения.
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ИЗ ОБЩЕНИЯ С УКРАИНЦАМИ ВСЁ ОТЧЁТЛИВЕЕ ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ КАРТИНА КТО ПОБЕДИТ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ. И ОНА ВСЁ БОЛЬШЕ ОБЪЕДИНЯЕТ И СТОРОННИКОВ ПРОШЕДШЕГО МАЙДАНА И ЕГО ПРОТИВНИКОВ. И ЭТО БУДЕТ НЕ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, И НЕ МИХО. ЭТО БУДЕТ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПООБЕЩАЕТ УКРАИНЕ ПОСАДИТЬ парашенко. НУ А ЕСЛИ ТАКИХ КАНДИДАТОВ ОКАЖЕТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ИМ ПРИЙДЁТЬСЯ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ И УБЕДИТЬ КАКИМ СПОСОБОМ ОНИ ЭТО СДЕЛАЮТ, И НАСКОЛЬКО РЕШИТЕЛЬНЫ В СВОИХ ОБЕЩАНИЯХ.
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з таких великих буков прямо тхне тим що це буде знову прафффесссар..
це ж він таки югіка-дуріка закрив...і юльку також
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Международный валютный
фонд уведомил украинские
власти, что принятие
президентского законопроекта
об Антикоррупционном суде в
его нынешней редакции будет
означать нарушение Киевом
обязательств перед
международными партнерами.
Об этом говорится в письме главы
миссии МВФ в Украине Рона ван
Родена, копия которого есть в
распоряжении "Европейской
правды".
Письмо адресовано главе
администрации президента
Украины Игорю Райнину, однако
его копии отправлены также
премьеру, спикеру, нескольким
министрам и представителям
правительства, а также другим
должностным лицам.
В письме представитель фонда
категорически исключает
возможность того, что МВФ
согласится с принятием
президентского законопроекта об
Антикоррупционном суде (АКС).
"Подача президентом
законопроекта о АКС должна была
стать шагом в правильном
направлении (в вопросе борьбы с
коррупцией). Однако к тому
проекту, который был подан 22
декабря, у нас есть серьезные
замечания, ряд его положений не
совместимы с обязательствами
Украины по программе
сотрудничества с МВФ, а также
противоречат рекомендация
Венецианской комиссии", -
говорится в письме.

Порохосрань, вам на каком языке понятней, украинсклм, английском, руском?...подозреваю что вы понимаете только язык пистюлины.

Ждем доллар по 40?...хотя кредиты давать дыбилам нельзя, больше потратим в итоге!
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Тролляра питерский, запомни: Порох не будет торговать суверенитетом державы.
Он уже дал понять евроколхозникам, выплатив в прошлом году даже чуть больше чем требовалось по внешним долгам, что никаких фокусов с ликвидацией централизованного управления государством он не допустит.
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"Тетушка Ребекка" всегда "топила" за Украину за что ей большая благодарность, казалось бы европейского политикка должно мало беспокоить будущее другой страны и даже не члена ЕС. Жаль конечно что нашему гаранту гораздо важнее выстраивать коррупционный фундамент своей власти, чем думать о интересах страны.
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Зачем ворью , доведшему страну до европейского рекорда бедности, кредиты давать? У них, в офшорах и так сотни миллионов лежат.. Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине, но это был необходимый шаг, - Хармс - Цензор.НЕТ 8067
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Реббека, ви навіть не уявляєте як офшорнікам "жаль" - навіть більше ніж вам
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вашему ЕС важнее бабло, даже грязное и вонючее
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Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине, но это был необходимый шаг, - Хармс.

Навпаки, дуже добре, що ці гроші не пішли до кишень риго-соєвих мародерів.
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а зачем нам деньги от ЕС? На ямочный ремонт дорог или повышение зарплат в кабмине и ВР?
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Этой власти непрофессионалов и барыг, нельзя давать ни одного сентима.
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Все гораздо печальнее. Рехфарматоры обгадились по всем фронтам, на весь мир. Судя по всему 2014-2015 года это были цветочки. Промышленность стоит, дефицит платежного баланса и полный непрофессионализм власти,в итоге останемся у развалившегося корыта с гиперинфляцией и пустой казной, а покращуны чкурнут с тонущей лодки. Какой дурень даст денег после всех коррупционных скандалов, а-ля реформ и имитации борьбы с коррупцией?Программ развития нет, те шо есть так только на бумаге.. жаль погибших на майдане и на войне с парашниками, жаль потраченных лет- надежда пожить в цивилизованной стране сдохла от передоза шыкаладу. Дай Боже здоровья депутатам и ОПГ в ап....
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Это посыл- денег никто не даст, вообще никто! Как ни печально признавать, но мы крепко сидим на кредитной игле, стране не выжить без внешних займов. Хреново шо даже попытки спрыгнуть с кредитов никто не сделал, только трындеж о рішучих і потужних.... Народ будут доить с ещё большим энтузазизмом, им надо хапнуть перед сваливанием из страны
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Все, гадящие на форуме не понимают, что там им глубоко фиолетово, что нужно Украине, им нужно снять запрет на вывоз кругляка-леса, а всё остальное вторично. Там целая отрасль сейчас дерево-перерабатывающая в истерике, цены растут и рабочие места сокращаются.
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Как иследовало ожидать.Минстець сменил метотдички.Запад фиговый,с хуйлом надо дружить.Деньги конечно не пахнут,но это уже за гранью разумного.
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Опаньки. Так я не тільки огенд кримля. Я тепер ще й агент ЄС. Бо так само вимагаю створення Антикорупційного суду, безперешкодної діяльності НАБУ.
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Им нужно что бы Украина согласилась на условия путена, потому что их бизнесс партнеру надо сохранить - лецр.
Убийство сотен тысяч сирийцев химическим и другими видами запрещенного оружия им не пахнут.
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Порохосрань хорошо научилась в прыжке переобуваться...скоро оглобли развернут в сторону скрепной!
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Так уже вой минстеця,что запад нам не нужен,ирка вон вообще в открытую к дружбе призывает.Этого и следовало ждать от них.Прогнозы сбываются.Скоро овощу медаль героя Украины выдадут.
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Ты уже изменил языковую статью газоботная зрада ?
А то тебя с Бандерой в ЕС не пустят и денег не дадут.
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Ну тут нужно выбирать или лысые карпатские горы без лесов или кредит 600 млн €, так это кредит под% а не грант.
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Ето шо же получается ЕС ето агенты кремля и шатуны лодки? Неужели они не видят сколько полезных рехворм провел Барыга и его прихвостни соевые?
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Ну тут нужно выбирать или лысые карпатские горы без лесов или кредит 600 млн €, так это кредит под% а не грант.
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ти той що з горочки ..і прямо лобом!?
до чого тут кредит?- до того що югік-довбанутий усю агентуру набу оприлюднив(мабудь дуже переживав що і невістка -агент набу під прикриттям)
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А при чем здесь рехформы ?
Неужели они не видят что творит их бизесс партнер ?
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Никто больше не будет поддерживать этот олигархический бантустан, который Петя тут выстраивает. Порошенко и его друзья олигархи категорически отказываются переходить к современным корпоративным формам капитализма. Поэтому денег им больше никто не даст. Гривна пошла в свой последний путь.
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Будут. Потому что полного развала бантустана они на Западе тоже боятся. Развал им гораздо дороже обойдется. Поэтому будут слегка подкармливать.
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Современные корпаративные формы капитализма это Северный поток ?
Собрали междусобойчик , а кому не нравится пусть за газом по базарчику прошвырнется ?
Финансист, он такой финансист.
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Віктор Цух, а ти з якої смереки зліз? Я тебе вперше бачу, чи ти клон когось?)
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так від такої мерзоти як ти... -соєю за кілометр тхне...-шиколяд барано-барноподібне..
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это те 600 тыс, которые в обмен на экспорт кругляка?
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Думаю под определенными реформами имеется ввиду продажа земли.
Европейцы как и американцы как и русские думают прежде всего о своей стране и наживе, а не о нас. О нас должны думать мы.

Мы уже обнищали после первой партии реформ, а теперь можно скупать земельку по дешевке. И если кто-то скажет не нужна им земля наша, то я могу ответить европейцы все планируют на 100-150 лет вперед, есть наука гос планирование и не известно какие по расчетам катаклизмы в следствии глобального потепления их ждут. Земля невосполеимы капитал и лишней, даже если этого всего не случится, не будет.
До этого они молчали и на яреську и гонтареву глазки закрывали, а как дело земли коснулось сразу что-то вспомнилось.

Хотя, конечно, с коррупцией у нас никто не борется, а у власти патриоты своего кармана.
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віктор цух, та спец по вбиральням нюхаєш чуже бздо) йди до біса нюхач.
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походу ти тут стілько набзділо-що усі уже давно в противошиколядобздохнутих спецзасобах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине, но это был необходимый шаг, - Хармс
 
 
 
 
 
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