Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине, но это был необходимый шаг, - Хармс.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.

"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 млн евро. - Ред.) Из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому что Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хотя и печальным, но необходимым шагом ЕС", - сказала Хармс, посетив с визитом Киев.

Она выразила надежду, на следующий период макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.

"По безвизовому режиму, правда, его функционирование предусматривает выполнение некоторых условий, связанных с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что то, чего мы достигли, свободы для украинцев в ​​ЕС, мы не будем касаться", - подчеркнула Хармс.

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Хармс уточнила, что сегодня встретится с генпрокурором Юрием Луценко и директором НАБУ Артемом Сытником.

"Я буду говорить об этом сегодня с господами Сытником и Луценко. Я думаю, что эти два органа имеют разные задачи, они должны всегда следовать правилам и не соревноваться между собой. Для Евросоюза совершенно очевидно, что НАБУ - это большое достижение, которое обеспечит лучшее развитие Украины", - объяснила Хармс.

Она добавила, что, исходя из своего опыта в работе с подобным институтом в Румынии, можно утверждать, что НАБУ гарантирует успех в борьбе с коррупцией.

"Поэтому в течение последнего месяца мы дали четко понять, что Европарламент поддерживает НАБУ как независимый институт, и также лично господина Сытника", - подчеркнула Хармс.

5 декабря в Европейской службе по внешним делам заявили, что публичное раскрытие ГПУ деталей расследования фактов коррупции подрывает возможности НАБУ эффективно проводить расследования.