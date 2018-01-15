EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  1685  56
Все про:закон (2325) Порошенко (14092) Луценко Ирина (287) деоккупация (231)

 Порошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко настаивает на принятии в ближайшее время закона о деоккупации Донбасса в самом близком к предложенному им ранее варианте.

Об этом заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

...

Читайте также: Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко

"Президент настаивает, что этот законопроект (№7163, - ред.) должен быть принят в ближайшее время, и он должен иметь вид наиболее приближенный к предложенной Президентом стратегии по реинтеграции Донбасса", - сказала Луценко.

По ее словам, законопроект "критически невыгоден" для Москвы, поскольку признает на законодательном уровне Россию оккупантом и агрессором, который несет ответственность за нарушенные права граждан и причиненный экономический ущерб.

"На сегодня убытки, которые просчитываются от оккупации Донбасса, достигают свыше 50 млрд долларов США. Мы не говорим о тех средствах, которые придется вкладывать в возобновление этих территорий", - подчеркнула парламентарий.

Читайте также: Президент настаивает, чтобы Рада рассмотрела его законопроект об Антикоррупционном суде в ближайшее время, - Ирина Луценко

Как сообщалось ранее, Президент 4 октября 2017 года внес в Верховную Раду законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Парламент 6 октября 2017 года проголосовал за него в первом чтении.

В соответствии с текстом законопроекта, временная оккупация части территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Проектом предусмотрено, что границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по предоставлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Кроме того, предлагается законодательно установить, что временная оккупация Россией территорий на Донбассе является нелегитимной, не создает для РФ никаких территориальных прав.

Ко второму чтению в законопроект включили также дату начала оккупации украинской территории - 20 февраля 2014 года, а по всему тексту законопроекта добавлено положение по поводу оккупации Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3044394
 
 
VEhrdlVXNDVReXN3V1VSUmRuUkhTVEJNV0ZGMlpFTTJNRXcxT0RCS2RsSm5PVWRITUV4WVVYWmtRell3VERSbk1FcHFVbWRPUXpRd1RETlJjME00ZGpCTVpsRnpUa00yTUV3M1VYWlllbEYwVGtNeE1FdzNVWFYwUXpZd1dWQlJkamxEZHpCWllsRjFUa2RR
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На самом деле это закон о капитуляции и признании Лугандона, и о торговле оккупантами.
 показать весь комментарий
 
 
це те , що дасть їм гидотам мародерам , можливість маніпулювати ще дуже довго ...
 показать весь комментарий
 
 
Анатолій Гриценко


Арифметика юридичної без(грамотності).
Президентський законопроект 7163 "про реінтеграцію" - 15 сторінок. Зауваження Головного юридичного управління - 27 сторінок. Президент пропонує порушити все, що тільки можна порушити: Конституцію України, закони України, рішення Конституційного Суду України, міжнародні угоди, підписані/ратифіковані Україною. Голосування завтра зранку. Слідкуйте за їхніми руками.
 показать весь комментарий
 
 
Президент желает легимитизировать свои нарушения законов с помощью нового закона и переложить эти нарушения на Верхоную Раду. Он должен заявить о том, что на Украину напали, что мы жертвы агрессии.
 показать весь комментарий
 
 
И где этот Троянский Конь зарыт, а эти Демагоги ещё и пальто на Троянскую Лошадь пытаются одеть?Ну не гады?
 показать весь комментарий
 
і я теж чекаю - щоб ви брехо-злодії в цьму році Пса повиздихали ...., а може станеться ...
 показать весь комментарий
 
 
Не расставайся с мечтой и показывай силу! Порошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 4770
 показать весь комментарий
 
 
Опрос:
Кто из главных спикеров БПП для вас гЫдотней?
Ведьма - "+"
Алешка гончаренко - "-"
 показать весь комментарий
 
 
Змей - он один. Просто голова говорящая у него не одна...
 показать весь комментарий
 
 
Баба Яга отдохнула и чудит....Стосковалась по высерам и пиару вонючему, так дерьмом воняет....
 показать весь комментарий
 
 
*
Всё вроде с виду в шоколаде,
Но если внюхаться - то нет.
 показать весь комментарий
 
 
зря ожидает...Порошенковский вариант-предательство Украины.Поэтому Порошенко и прятал его до последнего момента.Украине не нужен "троянский конь" и возвращение медведчуков без покарания.
 показать весь комментарий
 
 
Какие то высказывания из серии волнений самодержца, или Генсека КПСС....Страна же пока Украина, а не как офшорекно хочется Рошенина!?!
 показать весь комментарий
 
 
А чи не забагато для нашої нещасної країни цих луценок?
 показать весь комментарий
 
 
Петр Парашенко и Вован Путин гарант процветания Олигархата
 показать весь комментарий
 
 
чё так , яйца жмут задавленные западными партнерами? а зачем по пьяне минск подписывал ?Липецкая фабрика по ночам спать не давала?... ню ню конец офшорного близок, или те яйца открутят или народ башку оторвет, другого варианта нет Порошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1995
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко - на первом месте эскалация на внешних рубежах - принять закон и объявить страну-соседа агрессором - и таким образом уйти от принятия закона об антикоррупционном суде. Что будет с коррупционерами думаю - это больше волнует Порошенко чем то что будет с Украиной.
 показать весь комментарий
 
 
короче завтра будет интересно
опять всех через ... кинут
как с назначением прокурором рецедивиста необразованого
принимаю ставки
сколько раз завтра Парубий будет ставить результаты голосования на бис?
 показать весь комментарий
 
 
и всех ментов свезут на охрану царской жопы....
 показать весь комментарий
 
 
завтра путін підніме всю свою братію на блокування цього закону
 показать весь комментарий
 
 
завтра будет трындец вашей беальтернативной банде и без путина Порошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 777
 показать весь комментарий
 
 
я це вже чую 4 роки 1 но путін недопустить визнання росії агресором завтра там всі концерви будуть на гівно ісходити
 показать весь комментарий
 
 
У Петра Олексійовича(дмитро кук) не банда, а шобла, пане Романе.
 показать весь комментарий
 
 
Дмитрика кука, бачу, уже підняв. А ще бригада ольгінсько-стецькових ботів незабаром пригребе і взагалі почнеться "шоу".
 показать весь комментарий
 
 
*
Добрався до вершини влади,
Пізнав усі земні услади.
Але натура - з тої касти,
Що хочеться іще щось вкрасти.

*
(Вадим Крищенко)
 показать весь комментарий
 
А мені здається, що на часі негайне прийняття закону про дострокові президентські на цю весну. Як такий варіант, Ірусік Луценко?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я думаю потрібен закон про криримінальне ереслідування коси за газові договірняки і на весну в качановку ! як тобі таке ?
 показать весь комментарий
 
Ви ж Юлю ще за незаконний перетин кордону не судили, Петро Олексійович! Забули? Порошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8689
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
за газовий договірняк з путіном вона повина бути закрита на 15 років
 показать весь комментарий
 
Скільки Вам років було, Петро Олексійович, коли Юлю судив Януковіч? Він рік шукав на Юлю щось, запрошував навіть американську юридичну фірму, платив їм десятки мільонів доларів, але так нічого не знайшов. Судили за швидкі, куплені зі знижкою. Бо туди ноші не влазили.
Так ось я до чого. Ви б хочаб натякнули Кірєєву, що Юля винувата і їй трба 15 років дати. Що ж Ви так, Петро Олексійович?
 показать весь комментарий
 
 
Странно как то что именно етот закон Барыга и не принимает и за весь свой срок не посадил ни одного олигарха. Януковощ и то получается посмелее был раз Жульку и Йугика посадил.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
олігархів ніхто небуде саджати це популістичні заклики тих же олігархів щоб за їх проекти голосували ! я не мана лошпетна щоб вестись на таку срань
 показать весь комментарий
 
Эту прокураторскую блядь надо вывесить на самом видном и на самом большом дереве! В назидание потомкам, можно и югика присовокупить!
 показать весь комментарий
 
 
А ви за кого голосували у Травні 2014го, пане Валерію?
 показать весь комментарий
 
Порошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко.

Завтра "Лоліта" з корєшами будуть танцювати на біс.
 показать весь комментарий
 
 
Так Барыга вроде же уже освабадил дамбас за 2 недели? А разейские боевики знают что Пеця будет по ним законом стрелять? Иначе они все давно испужалися бы и убежали в ужасе...
 показать весь комментарий
 
купил ВАГОН попкорна , а он ссука весь поцвел.....
 показать весь комментарий
 
 
лооо-ли-та ло-ли-та ла-ла-ла ЛО ЛИ ТА ло-ли-та !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Одна мудра жінка по радіо сказала, що з Донбасом є три варіанти:
1. Йти його зачищати. Наступати доти, аж поки не виженем всіх росіян з Донбасу.
2. Капітулювати на умовах Росії, тобто Україна має приєднатись до Лугандону на правах колонії.
3. Раз в Лугандоні вже всіх проукраїнських громадян повбивали по факту, то відгородитись від того Лугандону всім чим тільки можна і припинити з ним усі стосунки, окрім, як викидувати туди бажаючих "руського міру".
_________________________________
Складний вибір.
 показать весь комментарий
 
 
......перечитай ГИМН УКРАИНЫ там все уже написали НАШИ ПРЕДКИ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Гимн треба пам'ятати, а не читати, пане Василію.
"Згинуть наші вороженьки, як роса на Сонці...". Ви про це?
 показать весь комментарий
 
Слова до Гімну написала конкретна людина - Павло Чубинський, 150 років тому. Думаю і справді пророчі слова. Він сучасник Тараса Шевченко.
 показать весь комментарий
 
ВОЙНА в УКРАИНЕ это как ИТОГ , которые рулили 26 лет страной от сельголовы до БЕГЛОГО президента !!!! лолиту тоже не ЛЮБЛЮ ((((
 показать весь комментарий
 
 
А за кого ви глосували на останніх двох президентських компаніях, пане Василію? Хочеться послухати мудру думку
 показать весь комментарий
 
всё гавно Лолитовское повылазило...
 показать весь комментарий
 
 
Закон о капитуляции.Его так правильней назвать.Ради власти,шайка воров не побрезгует ничем.
 показать весь комментарий
 
 
И Луценчиха выпнулась - всё гавно от Лолиты-Вальцмана вылезло...
 показать весь комментарий
 
 
Порох отсырел,тому стрелять запретили в оккупантов и прочую мразь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх