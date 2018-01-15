 Порошенко ожидает скорейшего принятия закона о деоккупации, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Об этом заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Президент настаивает, что этот законопроект (№7163, - ред.) должен быть принят в ближайшее время, и он должен иметь вид наиболее приближенный к предложенной Президентом стратегии по реинтеграции Донбасса", - сказала Луценко.

По ее словам, законопроект "критически невыгоден" для Москвы, поскольку признает на законодательном уровне Россию оккупантом и агрессором, который несет ответственность за нарушенные права граждан и причиненный экономический ущерб.

"На сегодня убытки, которые просчитываются от оккупации Донбасса, достигают свыше 50 млрд долларов США. Мы не говорим о тех средствах, которые придется вкладывать в возобновление этих территорий", - подчеркнула парламентарий.

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Как сообщалось ранее, Президент 4 октября 2017 года внес в Верховную Раду законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Парламент 6 октября 2017 года проголосовал за него в первом чтении.

В соответствии с текстом законопроекта, временная оккупация части территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Проектом предусмотрено, что границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по предоставлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Кроме того, предлагается законодательно установить, что временная оккупация Россией территорий на Донбассе является нелегитимной, не создает для РФ никаких территориальных прав.

Ко второму чтению в законопроект включили также дату начала оккупации украинской территории - 20 февраля 2014 года, а по всему тексту законопроекта добавлено положение по поводу оккупации Крыма.