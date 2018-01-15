 "Я очень жду назначения аудитора НАБУ и буду публично требовать, чтобы по моему делу провели аудит", - Насиров

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил отстраненный от выполнения полномочий главы ГФС Роман Насиров.

"Есть вымышленная история, частично срежиссированная, которую пытаются преподнести общественности, как некое неправомерное деяние. Хотя на самом деле там нет ничего, кроме соблюдения законов Украины. Поэтому я очень рад, что дело наконец-то дошло до суда. До сих пор, пока шло досудебное расследование, ни я, ни мои адвокаты просто не имели права разглашать подробности дела. Теперь я могу все публично комментировать", - говорит Насиров.

Он рассказал, что во время допросов у него также было что спросить у руководства НАБУ.

"Во-первых, просил объяснить мне, в чем же суть этого примитивного наезда. Во-вторых, заверил, что если нужна наша помощь – мы поможем. Но у детективов родилась теория, что я этих рассрочек не подписывал и вообще они были сделаны самими компаниями. Мы объяснили, что это физически невозможно. Предоставление рассрочки – длительный процесс. Само же решение – это промежуточный этап. Но к сожалению, ни детективы, ни прокуроры так и не смогли понять суть такого налогового инструмента как отсрочка. В их головах все сводилось к так называемому "газовому делу", в котором совсем другие эпизоды и другие люди", - рассказал Насиров.

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Он полагает, что Фискальную службу приобщили к этому делу "исключительно для остроты ощущений, чтобы сделать расследование более масштабным".

"На меня как на главу ГФС долго искали хоть какой-нибудь компромат, но так и не нашли. А это дело было единственным, к которому они могли чисто теоретически приобщить Фискальную службу и предъявить мне как руководителю "підозру". Вот так мы пришли к тому, что происходит до сих пор. (...) Пора уже в этом деле ставить точку. Я считаю, что это важно для НАБУ - чтобы они показали, что сделали. Это важно для Фискальной службы. Это критически важно для меня лично. Тогда все встанет на свои места. Останется только один вопрос: почему отдельные лица в новосозданных антикоррупционных органах пошли на незаконные действия в таком громком деле? Детектив, который подписывал документы, а также те, кто давал ему указания. По фактам нарушений отдельными сотрудниками НАБУ законодательства возбуждено несколько уголовных дел. Я очень жду назначения аудитора НАБУ и буду публично требовать, чтобы по моему делу провели аудит: как с точки зрения процессуального законодательства родилось это дело и расследовалось на всех этапах", - заявил отстраненный глава ГФС.

Полный текст интервью с Романом Насировым читайте ЗДЕСЬ.

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Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".



Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".



Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.



3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.



Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".



4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.



В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.



В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".



Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".



13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".



Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.