 Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение заложников: "Позиции очень далеки, но должны работать дальше"

Об этом Климкин написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбаса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию", - рассказал Климкин.
Это ж какие нервы нужно иметь....
сіли і заплакали...
Зустрілися "сівий мєрін" та "курський алєнь".