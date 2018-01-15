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 Политика Украины
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 Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение заложников: "Позиции очень далеки, но должны работать дальше"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым следующий этап освобождения украинских заложников и политических заключенных, а также формат возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом Климкин написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбаса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию", - рассказал Климкин.

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Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение заложников: Позиции очень далеки, но должны работать дальше 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044391
 
 
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Нам не потрібні миротворці під час окупації нашої землі! Не потрібно нас умиротворювати! Нам потрібна військова допомога для знищення ворога та повернення територій!
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Не оставляй надежды, а надрывайся! Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение заложников: "Позиции очень далеки, но должны работать дальше" - Цензор.НЕТ 5668
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Не уверен, что именно об этом они говорили. Скорее всего о провале лолиты и что с этим делать.
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Бедный Климкин!
Это ж какие нервы нужно иметь....
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Разговор двух идиотов. Только из разных палат.
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зустрілись два земляка, порішати як Україні дальше жити
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Однаково,що зі стіною розмовляти...Він же звіздонутий...
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Климкин обсудил с Лавровым...

Зустрілися "сівий мєрін" та "курський алєнь".
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Пля, я незню о чём там можно говорить после такого лошадинниго гона? Ну разве что учитывая необходимость освобождения пленных, он идёт на такие унижения. Кимкину надо у Сийярто учится москалям отвечать.
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Ну і що там коник лавруша, пообіцяв квартирку в растовє?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение заложников: "Позиции очень далеки, но должны работать дальше"
 
 
 
 
 
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