 Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение заложников: "Позиции очень далеки, но должны работать дальше"

Об этом Климкин написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбаса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию", - рассказал Климкин.

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