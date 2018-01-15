 Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Об этом сообщила во время Согласительного совета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Очень странно было только что услышать представителей оппозиции, которые опять призывают, представьте себе, разорвать государственный договор о дружбе с Российской Федерацией. Слово в слово, это сейчас говорит вся Государственная дума РФ. А мы должны требовать от Российской Федерации вернуться в нормы международного права и исполнять закон, в том числе и договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет, и уважение к нашим границам в рамках международно определенных границ, а это Донбасс и Крым. А оппозиция предлагает, давайте Украина первой выйдет из этого закона, для того, чтобы у нас не действовало никакое право и мы сами подарим Донбасс и Крым. Я вообще шокирована тем, что у нас этот год начинается с того, что те силы, которые якобы должны бороться за Украину, опять пытаются куски Украины дарить очень легко России. Мы на это не пойдем", - заявила Геращенко.

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Отметим, что о необходимости разорвать дипломатические отношения и договор о дружбе с РФ в своем выступлении в ходе Согласительного совета заявила вице-спикер Оксана Сыроид.