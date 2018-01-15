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 Политика Украины
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 Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Заявления некоторых украинских политиков о разрыве договора о дружбе с РФ звучат в унисон с заявлениями Государственной думы РФ.

Об этом сообщила во время Согласительного совета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Очень странно было только что услышать представителей оппозиции, которые опять призывают, представьте себе, разорвать государственный договор о дружбе с Российской Федерацией. Слово в слово, это сейчас говорит вся Государственная дума РФ. А мы должны требовать от Российской Федерации вернуться в нормы международного права и исполнять закон, в том числе и договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет, и уважение к нашим границам в рамках международно определенных границ, а это Донбасс и Крым. А оппозиция предлагает, давайте Украина первой выйдет из этого закона, для того, чтобы у нас не действовало никакое право и мы сами подарим Донбасс и Крым. Я вообще шокирована тем, что у нас этот год начинается с того, что те силы, которые якобы должны бороться за Украину, опять пытаются куски Украины дарить очень легко России. Мы на это не пойдем", - заявила Геращенко.

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Отметим, что о необходимости разорвать дипломатические отношения и договор о дружбе с РФ в своем выступлении в ходе Согласительного совета заявила вице-спикер Оксана Сыроид.

Источник: https://censor.net.ua/n3044386
 
 
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Причём целую цистерну. Заполненную доверху.
Геращенко запихнуть внутрь, а крышку завинтить наглухо.
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о скока вумных идиотов на Цензоре нарисовалось! ну давайте ещё и Уголовный Кодекс отменим, если он преступникам не нравится.
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Эта дебилка совсем завралась..как раз Кремль и бесится,что этот договор может украинцами быть анулированным.А украинцам пофигу у кого там бизнес в РФ зхатрещит от разрушения связи с оккупантом.как Украина может тогда иметь шанс признания в Гааге Россию оккупантом при наличии договора о дружбе,возрастающем из года в год товарообороте,более тесного сплетения бизнеса?...Или новая власть только иммитирует попытки судить РФ за захваченные территории и тысячи убитых украинцев?..Тогда такую власть-НА ДЫБУ !!!
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Ой как у зрадофилов пердаки рвуться. поберегите анусы и губы для дани благодарности кадыровским солдатам. Геращенко сказала все правильно. Пусть Пидарашники сами договор разрывают. За это им есче недейственных санкций влепят. А если разорвет украина то через неделю обкуренная коняка скажет что украина вероломно разорвала договор о дружбе и сотрудничестве и напала на Дамбас, а Крым на референдуме попросил защиты от фошиздов.Давай давай тупая казапня жги дальше.
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Крым, Долбас и даже Параша у утырка с большой буквы, а Украина - с маленькой. Причем дважды. Совпадение?
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завтра ми побачим як розриватєлі договорів будуть голосувати за визнання росії агресором
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всю цю наволоч терпіти ще до 2019 року
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далі будеш тоже терпіти ще гіршу наволоч доля у вас така
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Геращенко уже в какой раз сдаёт основы их теперишней политики-не ссориться с убивающими каждый день украинцев,уродами!Их жеш чада дорогу на фронт не знают.Могут Ырку скинуть как сакральную жертву под молотки...
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Предлагаю Ирку отправить к Пуйлу, пусть она с ним дружит и угождает.....
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Відсидить років двадцять за мародерство під час війни, потім нехай сама їде, куди хоче
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только поголовепыльныммешкомприбитый разрывает Договор, по которому его кинули, а не идёт с этим Договором в суд. гляжу, таких тут вагон и маленькая тележка. Україна має не розривати договір про дружбу з РФ, а вимагати його виконання, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6391
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Да овощ легкий лгунишко,по сравнению с этим сбродом шоколадным.
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Вот с апрельской 2014 года конференции;

-Владимир Владимирович, а как же договора?
-Что такое договор? Бумажка. Взял и выбросил. Вот и все.
Бурные аплодисменты.

...Владимир Владимирович, а это не опасно?
-Нет. Наши солдаты станут позади женщин. Пусть тогда попробуют пострелять.
Бурные аплодисменты.
Путин понимает только силу, в том числе и силу обстоятельств. Надеяться надавить на него, только потому, что им что то подписано; глупо. Договор не рассторгать, но относиться к нему как и он. С хамом по хамски, но не нарушая законов.
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"Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко. ". А рф не должна ложить х.. на этот договор,а выполнять.И что? Кто-то что-то из сказанного выполнит?
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Этот договор нужен для того, чтобы наглядно показать, что наши действия по освобождению Крыма и Донбасса законны. Мы должны заставлять выполнять договора, а не расторгать их из-за нарушения.
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Пусть Украина сама первая докажет свою дружбу. Например вступит в Таможенный Союз.
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Яценюка потому Вальцман и убрал - что тот не становился в позу - х.йло и приказало убрать Яценюка вслед за Наливайченко и Коломойским. Дальше по плану был Аваков - но, видно, что то не так пошло...
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"х.йло и приказало убрать Яценюка"
Так там почти вся ВР у него на подтанцовке?

Фракция «Батькивщина» в полном составе подписалась за отставку Яценюка.
http://hvylya.net/news/digest/fraktsiya-batkivshhina-v-polnom-sostave-podpisalas-za-otstavku-yatsenyuka.html
"Самопомощь" требует отставки Яценюка и угрожает выходом из коалиции.
https://novosti-n.org/news/read/99836.html
Оппоблок требует отставки правительства Яценюка.
https://korrespondent.net/ukraine/3623307-oppoblok-trebuet-otstavky-pravytelstva-yatsenuika
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Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко.

От же ж як вся риго-соєва наволоч почала верещати в один свинячий голос.
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Что то непонятно. Или жир застелил ей глаза и уши, или она, настолько прекрасно пристроилась, что не хочется ничего менять. Пускай конечно решают дипломаты. Получается так,что кацапия, уже сама не хочет с нами дружить, но мы, мало того, что гибнут наши люди (не Геращенко родные), так еще "репейником" должны прицепиться и требовать от них с нами дружбы. А вдруг, снизойдут и отдадут нам все. Нет, явно после сладких и сытных праздников,она не отошла.
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А что она - она дешёвая гнилая подстилка для озвучивания направления агента Лолиты...
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Це все, що нам треба знати про шоколадну євроінтеграцію.)))
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Ирине Геращенко вместе с президентом нужно выполнять законы, которые уже давно существуют. А именно, вместо предательства и коллаборационизма, сделать объявление, что на нас напали, что мы жертвы агрессии, а никакое на Донбассе ни АТО.
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Україна має не розривати договір про дружбу з РФ, а вимагати його виконання, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 370 Требуй у волка чтобы он овец не жрал. Делаем ставки через сколько месяцев эта шваль начнёт петь про дружбу с рашкой и запад который хочет поставить на колени ОПГ быдлоэлитку.
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Найкращій стімул для домовленостей з Росією, це шпигуни Медведчук і Порошенко за гратами.
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Ну і їхня шобла геращенок і луценок, звісно, теж.
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Все правильно она говорит.Действительно,разорвать договор не сложно, но тогда у Парашки руки будут развязаны. Нужно требовать выполнения того что эти уроды раньше подписали.
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"Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения" - Геращенко на полу в Минске голову простудила. Я пытался себе представить как Сталин отвёл войска за Урал и требует у Гитлера выполнения договора о дружбе и границе между СССР и Германией, вместо того, чтобы освобождать захваченные территории, не получилось у меня.
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Когнітивний дисонанс?!!Збираються визнати московію окупантом але розірвати договір про дружбу з ним не хочуть...Справді Парашенко майстр гібридного миру і брудних маніпулятивних технологій!
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Так увесь порохорижний блок в унісон, разом з усією ригоанальною калоліцією Україна має не розривати договір про дружбу з РФ, а вимагати його виконання, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2303
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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