 Украина должна не разрывать договор о дружбе с РФ, а требовать его выполнения, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Об этом сообщила во время Согласительного совета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Очень странно было только что услышать представителей оппозиции, которые опять призывают, представьте себе, разорвать государственный договор о дружбе с Российской Федерацией. Слово в слово, это сейчас говорит вся Государственная дума РФ. А мы должны требовать от Российской Федерации вернуться в нормы международного права и исполнять закон, в том числе и договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет, и уважение к нашим границам в рамках международно определенных границ, а это Донбасс и Крым. А оппозиция предлагает, давайте Украина первой выйдет из этого закона, для того, чтобы у нас не действовало никакое право и мы сами подарим Донбасс и Крым. Я вообще шокирована тем, что у нас этот год начинается с того, что те силы, которые якобы должны бороться за Украину, опять пытаются куски Украины дарить очень легко России. Мы на это не пойдем", - заявила Геращенко.
Геращенко запихнуть внутрь, а крышку завинтить наглухо.
-Владимир Владимирович, а как же договора?
-Что такое договор? Бумажка. Взял и выбросил. Вот и все.
Бурные аплодисменты.
...Владимир Владимирович, а это не опасно?
-Нет. Наши солдаты станут позади женщин. Пусть тогда попробуют пострелять.
Бурные аплодисменты.
Путин понимает только силу, в том числе и силу обстоятельств. Надеяться надавить на него, только потому, что им что то подписано; глупо. Договор не рассторгать, но относиться к нему как и он. С хамом по хамски, но не нарушая законов.
Так там почти вся ВР у него на подтанцовке?
Фракция «Батькивщина» в полном составе подписалась за отставку Яценюка.
http://hvylya.net/news/digest/fraktsiya-batkivshhina-v-polnom-sostave-podpisalas-za-otstavku-yatsenyuka.html
"Самопомощь" требует отставки Яценюка и угрожает выходом из коалиции.
https://novosti-n.org/news/read/99836.html
Оппоблок требует отставки правительства Яценюка.
https://korrespondent.net/ukraine/3623307-oppoblok-trebuet-otstavky-pravytelstva-yatsenuika
От же ж як вся риго-соєва наволоч почала верещати в один свинячий голос.
ОПГбыдлоэлитку.