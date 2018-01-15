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 Политика Украины
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 НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров

Сразу после создания Антикоррупционного бюро Государственная фискальная служба активно сотрудничала со вновь созданным органом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил отстраненный от выполнения полномочий главы ГФС Роман Насиров.

Он подчеркнул, что никакой необходимости в его задержании в больнице не было, поскольку он накануне приходил в НАБУ и ни от кого не скрывался.

"В момент так называемого ареста я не чувствовал ничего, потому что был не в сознании. Первое воспоминание – это больница, потом зал суда и следственный изолятор. Когда же осознал, что в действительности произошло, испытал шок от абсурдности событий. Не существовало никаких оснований проводить задержание в момент, когда я находился в больнице в тяжелом состоянии. Я ни от кого не скрывался. Это был четверг, а накануне в понедельник я приезжал в НАБУ", - рассказал он.

При этом Насиров отметил, что руководство НАБУ "ни о чем таком не предупреждало".

"Несколько раз говорили, что если я откажусь "помогать", то получу подозрение. В НАБУ это ("помогать". - Ред.) называли сотрудничеством. С моей точки зрения – был шантаж: помоги нам поймать кого-то, законно или незаконно, а если нет – мы тебе претензии предъявим, - рассказал Насиров. - Мне предлагали дать показания, информацию, помочь задокументировать".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Адвокаты Насирова сами затягивали с передачей материалов, - прокурор

Но, по его словам, никакой "нужной" информации у него не было. 

"В конце концов, в нашей стране раздобыть информацию можно. Но делать это нужно только законным способом, чтобы довести дело до конца, а не устраивать цирк", - сказал он.

По словам Насирова, он отказался становиться агентом НАБУ. 

"Знаменитая пословица "цель оправдывает средства" в данном случае не работает", - считает он.

Он также рассказал о своем сотрудничестве с НАБУ сразу после создания Бюро: "Изначально я был там часто, потому что старался помогать новосозданному антикоррупционному органу. Фискальная служба оперативно предоставила НАБУ доступ к базам данных. Мы обучили их сотрудников, предоставили рабочие места непосредственно – в бюро – для доступа к тем частям баз данных, к которым нельзя было организовать удаленный доступ. Со своей стороны, мы сделали все, чтобы антикоррупционное бюро могло совершенно законно использовать информацию, которой располагают налоговые органы".

Полный текст интервью с Романом Насировым читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3044383
 
 
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Да тебя не шантажировать надо, а сажать!
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Іще і компенсацію отримає. Така чудова у нас країна і такі МИ дурні.
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Нет. Дразнили пледом, что бы насРиров рогами в стойло уперся в камере на 12 лет. Нет слов от наглости данного "мурла".
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НАБУ угрожало арестовать за взятки,но он успел дозвонится до администрации президента и кум генпрокурор засветил их агентов НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 577
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"Ани меня царицей соблазняли, но не поддался я..."
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Кузьмич, как я понял на вербовку "на патриотической основе" насРиров не пошел... бяда... НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 4507
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Обяснительная Насирова в АП президента выглядит примерно так

НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 8828
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Чесний злодій! Якщо красти, то вже красти - і ніякого НАБУ!
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Не очень честный - налоги с ворованного не платил...
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Бреше!! С такой "крышей" (президент и генпрокурор ) море по колено .
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одни уже так думали - а крыша была похлеще ..., сам хУйло кРемлевское НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 9275
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Такими темпами - невдовзі буде така картинка з януковичем.
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Судьи свою зарплату не отработали. Или наоборот?
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Юмористов можно не читать... "В момент так называемого ареста я не чувствовал ничего, потому что был не в сознании. .... Это был четверг, а накануне в понедельник....." Как минимум два дня Насралов был "не в сознании". НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 1227
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Пили мы тут с друзьями в ночь с пятницы на понедельник.
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***почти танка... почти
одеяло убежало...
убежала простыня...
и подушка как лягушка..
- что вы вкапали в меня?
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Пока мы не начнём их рвать на части,она так и будут считать нас былом и лохами !!!
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Я плакал.....Какой "невинный", "честный" экземпляр....Ещё не орёт, офшоренко СПАСИ от НАБУ? В Европейский суд ещё не жалуется как ворюга Рознблядь?
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Он похоже пытается представить наезд на него как месть за отказ сотрудничать.))
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как-то похоже, что насиров не изменяет присяге фсб
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НАБУ из любого коррупционера сделать актера театра

НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 651
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НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом,
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Его пытали! А он такой доверчивый!
НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 4860
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вообще, для таких как насиров, нужно вернуть смертную казнь ... Клопов нужно давить, а не разговаривать с ними... (такие подлецы своими действиями убивают больше людей , чем на войне погибают... , потому что эти засранцы воруют народные деньги, которые не пошли на медицину, науку, образование и т.д., обкрадывая таким образом и будущее поколение народа)..
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Европа навела у себя порядок, а потом уже отменила смертную казнь. Им нас не понять
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У меня тоже первое, что пришло в голову - Коля Герасимов:
-Алиса! Они меня пытали, но я им ничего на сказал!...
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Медалю цьому патрійоту за подвіх. Дерев"яну.
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Сейчас,когда американцы предельно ясно объяснили,что НАБУ нужно оставить в покое,на него давить бесполезно,Пэтя хоть для видимости,но будет его защищать.Иначе сказали будет то,что сделали Югею пракурору и вообще личности,с универсальным продажничеством...
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ану догадайтесь - в якій европейській !!!! країні таке можливе ..., таке бЛядство ...- все вірно , в європейській неможливо ...
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только кровавый майдан остановит это разграбление государства Украина и уничтожение украинцев путем экономического геноцида, пришедшие к власти на крови так ничего и не поняли. Я думаю в этом году палка выстрелит.
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Шантажировало. А ты, весь такой беззащитный, с 2 квартирами в Лондоне, кучей бабла и сидя в кресле ГФС, не знал куда пожаловаться на шантаж? Что ж ты в Генрокуратуру не обратился? Чмырло оно, продолжается цирк с одеялом, я весь такой без сознания был..., бриллиантов в гипсе только не хватает. Кондом.
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НАБУ угрожало открутить колеса на моей каталке и забрать одеялку!...
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Так одеялко, как переходной вымпел: от Мосийчука Насирову, а от него Розенбляту...
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НАБУ подбросило ему квартиру в Лондоне и бизнес жене. Какое плохое НАБУ, а-я-яй
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Тварь брехливая. Тебе на нарах место и давно.
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Беженец лондонский.
Тварь знает что 90% населения его ненавидит, поэтому специально всех тролит.
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А ещё НАБУ наьило его счета многими нулями и подкинуло в собственность нереальное для зарплаты количество имущества ))
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Заместитель мера Запорожья (ахметовского буряка) -пивоваров прибыв в Харьковский суд для избрания меры пресечения:
НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 5532 НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 5321

Месяцем раньше он же - участник полумарафона, организованного ахметовской "Запорожсралью":
НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 9574

Шотворится?!... НАБУ-фошызды!...
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НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров - Цензор.НЕТ 1118"Я так марафонил, так старался, что геморрой через позвоночник вылез"....
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Наверное один из первый прибежал к финишу))
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да нах ты кому-то нужен, неуловимый Джо.
Ты перепутал - тебе предлагали не вербовку, а явку с повинной.
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Почему депутаты и чиновники не проходят медосмотр? Ведь это форменное издевательство - больных людей назначать и выбирать на такие должности! Потом только заграница может их лечить... Куда общество по защите животных смотрит?
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Замість того,щоб сидіти в камері та готуватися до тривалого строку ув*язнення,ця гнида на волі,і ні вчому собі не відмовляє.Та хіба тільки він один... А на розебляда подивіться,з телеекранів не вилазить, ну прямо зірка екрану... Оце і вся боротьба з корупцією...
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Страшно становится,что эти п..расы нами управляют.Какая победа с этим шоколадным сбродом может быть.Спасибо пацанам ,что воюют за Украину,а не за этих шакалов.
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гонтарєвих насірових і інших упирів бариговських тяжко ув'язнити а при цій владі взагалі _неможливо
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Та дайте ему уже эту награду "за лучшую актерскую игру", а то никак не успокоиться.
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Пытки НАБУ: заматывание в колючее одеяло.
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Один из ведущих коррупционеров в роли агента антикоррупционного бюро - это Украина...
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насіров, Бог не теля- бачить звідтілля!
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Непреодолимое желание собрать всех этих ""обиженных,униженных,оправданных,больных на голову""на какой -нибудь фуршет и сжечь.А потом и пепел развеять.
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На мелкую рыбку крупную ловят...
Кого же хотели подцепить, когда живчик - сам Насиров?
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Т-с-с-с!.. А то кто-то нападет. Коней на переправе не меняют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров
 
 
 
 
 
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