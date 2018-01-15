 НАБУ меня шантажировало. Я отказался становиться его агентом, - Насиров

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил отстраненный от выполнения полномочий главы ГФС Роман Насиров.

Он подчеркнул, что никакой необходимости в его задержании в больнице не было, поскольку он накануне приходил в НАБУ и ни от кого не скрывался.

"В момент так называемого ареста я не чувствовал ничего, потому что был не в сознании. Первое воспоминание – это больница, потом зал суда и следственный изолятор. Когда же осознал, что в действительности произошло, испытал шок от абсурдности событий. Не существовало никаких оснований проводить задержание в момент, когда я находился в больнице в тяжелом состоянии. Я ни от кого не скрывался. Это был четверг, а накануне в понедельник я приезжал в НАБУ", - рассказал он.

При этом Насиров отметил, что руководство НАБУ "ни о чем таком не предупреждало".

"Несколько раз говорили, что если я откажусь "помогать", то получу подозрение. В НАБУ это ("помогать". - Ред.) называли сотрудничеством. С моей точки зрения – был шантаж: помоги нам поймать кого-то, законно или незаконно, а если нет – мы тебе претензии предъявим, - рассказал Насиров. - Мне предлагали дать показания, информацию, помочь задокументировать".

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Но, по его словам, никакой "нужной" информации у него не было.

"В конце концов, в нашей стране раздобыть информацию можно. Но делать это нужно только законным способом, чтобы довести дело до конца, а не устраивать цирк", - сказал он.

По словам Насирова, он отказался становиться агентом НАБУ.

"Знаменитая пословица "цель оправдывает средства" в данном случае не работает", - считает он.

Он также рассказал о своем сотрудничестве с НАБУ сразу после создания Бюро: "Изначально я был там часто, потому что старался помогать новосозданному антикоррупционному органу. Фискальная служба оперативно предоставила НАБУ доступ к базам данных. Мы обучили их сотрудников, предоставили рабочие места непосредственно – в бюро – для доступа к тем частям баз данных, к которым нельзя было организовать удаленный доступ. Со своей стороны, мы сделали все, чтобы антикоррупционное бюро могло совершенно законно использовать информацию, которой располагают налоговые органы".

Полный текст интервью с Романом Насировым читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".



Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".



Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.



3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.



Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".



4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.



В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.



В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".



Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".



13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".



Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.