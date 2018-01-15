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 Политика Украины
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 Порошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины, - Ирина Геращенко об обмене пленными

Украина настроена на продолжение работы в вопросе освобождения украинских заложников из плена наемников РФ.

Об этом сообщила во время Согласительного совета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, президент "поставил задачу, - между первой и второй волной освобождения заложников должен быть очень короткий срок".

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"В ближайшее время Президент Украины принял решение, он помилует одну гражданку, гражданку К., которая совершила достаточно тяжелое преступление против государства Украина. Во время этого преступления она сама себя ранила и осталась ампутантом. У нее маленький ребенок. Президент Украины пойдет на такой гуманитарный жест ради того, чтобы дальше продолжить вопрос освобождения украинских ребят, украинских военных", - заявила она.

Геращенко также поблагодарила депутатов за то, что голосование по законопроекту о деоккупации было отложено до проведения обмена пленными.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3044380
 
 
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Звичайно що порошенко звільняє від відбування покарання тільки сепаратистів та колаборантів, бо він сам такий! Бійці Торнадо, які боролись з сепаратистами та терористами сидять в СІЗО, добровольці, солдати та офіцери, які виконували свій конституційний обов'язок по захисту України - сидять в СІЗО та тюрмах! Влада організовує нові і нові кримінальні справи по ветеранам АТО які виступають проти порошенка!!!! А сепаратистів він звільнить від покарання, бо він і є сепар!
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а украинское гражданство сегодня порошенко никому еще не присвоил из своих российских друзей олигархов?
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А зачем оно им? Гешефт можно делать и так, пипл схавает. Если что - можно назвать фейком и провокацией Саакашвили.
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как зачем ,а что бы экономику Украины уничтожать,нужен украинский паспорт,как у Новинского,потом легче судостроительные заводы Украины выкупить и прикончить,как этот российский олигарх и агент ФСБ сделал в Николаеве
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Кого должно интересовать что она себе отстрелила лучше бы голову.
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Тоесть можно взорвать атомную станцию а потом добренький дядя тебя простит оправдывая что у тебя личинка и ты немного радиации хватанул. И подать все это под соусом что это продвинет освобождение пленных в Момбасе Порошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины, ради продвижения в вопросе освобождения пленных, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4753
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сколько можно терпеть?
надо запустить липецкую фабрику
нехай кацапы поздыхают от кариеса
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У них, козломордых, ещё до кариеса козлиные морды с рогами вырастут от соевых липецких батончиков. Генная мутация аднако! Это тайное химическое оружие парасёнка, направленное на уничтожение вражей нечисти в его же логове. Поросенко голова! И врагов косит своими канхветами, и бабло миллиардами на этом же зарабатывает. Ну кто мне скажет, что Поросенко это не Вальцман и совсем не еврей после этого? Хохол такого гешефта не придумает. Хохол на Донбассе даунбасит орков, одевая их в деревянные макинтоши и отправляя обратно в матушку-срасию тихим ходом...
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пойдет на такой г у м а н и т а р н ы й жест (c)
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уже вроде продвигали , .. когда 15 террористов поменяли на 2 сепаратисток
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Не знаю, как кого, а меня это развеселило.
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Шедший под флагом Сьерра-Леоне сухогруз "Орка-2" протаранил российский большой десантный корабль "Ямал". Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошел в Эгейском море 30 декабря.Командование Черноморского флота винит в произошедшем экипаж африканского судна. Пострадавших нет, оба корабля остались на плаву и продолжили движение в пункты назначения."Интерфакс" со ссылкой на собственные источники информации сообщает, что "Ямал" получил незначительные повреждения."Ямал" 23 декабря вышел в рейс. На борту корабля находились боеприпасы для российской авиации, дислоцированной на базе в сирийском городе Хмеймим. "Ямал" прибыл в порт Севастополь в начале января 2018 года. Отмечается, что это не первый рейс "Ямала" в Сирию с подобным грузом на борту.

В апреле 2017 года российский разведывательный корабль "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с торговым судном, которое шло под флагом Того.Впоследствии береговая охрана Турции сообщила что российское судно столкнулось с судном-скотовозом Youzarsif H, вышедшим из румынского порта Мидия и направлявшимся в иорданскую Акабу.


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Не,ну нормальные люди? Освободить террористку,чтбы была возможность дальше балаболить. Всего лишь. Так отпускайте уже всех. А кацапы сядут и радостно попи@дят с вами за жизнь.
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Ну видимо Барыге и соевой ОПГ милее сепары и рашисты чем украинские патриоты.
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Такой хренью - отпусканием антиукраинских уродов рейтинг не поднять! Даже приплетая сюда обмен пленными! А вот взлет рейтинга обеспечен когда будут ежедневные показательные казни разной антиукраинской шелупони!!
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Только сепаров милует и отпускает. Барыга зрадник.
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баріга єто тот кто перепродает украденое. Ті о ком пистанул?
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Наши бойцы рискую жизнями беря в плен боевиков а Гнида соевая их милует и отпускает. Ради чего сидят сейчас под бомбежками в окопах наши солдаты?
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А на фото - та самая женщина из заголовка?
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***
Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед…
Кому-то мелочь дашь - навек запомнит!
Кому-то жизнь отдашь, а он... и не поймет

*
Омар Хайям
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Предстоящий 2-й обмен озвучили сначала по 10 укр пленных на 10 данецких.

Но нет,геращенка меняет
сейчас уже 20 укр пленных на 70 данецких.

Закон про амнистею уже дейстаует.

Осталась каституцея.

Ждем завтра.
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Выводы какие??

Убивать врага на месте.

Ибо порошенки-геращенки отдадут обратно.
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А помилование человека, совершившего преступление против государства - это не преступление?
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ЛОЛИТА АЛЕКСЕЕВНА(наконец то можно писать имя президента УКРАИНЫ с большой буквы не борясь с совестью) ПОДПИШЕТ ПОМИЛОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ СОВЕРШИВШЕЙ ТЯЖЁЛОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА И ТЕМ САМЫМ СРАЗУ ЖЕ, АВТОМАТИЧЕСКИ ПОПАДАЕТ ПОД ТУ СТАТЬЮ, ПО КОТОРОЙ В ГРУЗИИ ОСУДИЛИ МИХО. НЕПЛОХОЙ ПОВОРОТ, А порохоботы??? БУДЕМ ПОТОМ СУДИТЬ парашенку ЗА МИЛОСТЬ???
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ЛОЛИТА АЛЕКСЕЕВНА это о ком? Я что то пропустил Порошенко помилує жінку, що вчинила злочин проти України, - Ірина Геращенко про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 7349
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Кто знает, сколько он их помилует, проверить невозможно, а ребят, которые защищали от сепаров эту "элиту", и дальше гноят по тюрьмам и СИЗО. Ну прямо мать Тереза, пора в монастырь.
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Одна героїчна жінка змушена була ампутувати собі дещо, заради свободи.
Порошенко помилує жінку, що вчинила злочин проти України, - Ірина Геращенко про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 8426
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Трусливый кондитер успел оставить свой след,где только возможно.Уже всякие грузинские помойки начали лить грязь.Конечно же нужна очередная пиар-акция,чтобы залепить рты шоколадом.Пусть еще и жилье комфортное организует за счет государства,пенсию приличную,что там еще может протез нужен.И миссия будет выполнена.Добродетель хренов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины, - Ирина Геращенко об обмене пленными
 
 
 
 
 
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