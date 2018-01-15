 Порошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины, - Ирина Геращенко об обмене пленными

Об этом сообщила во время Согласительного совета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, президент "поставил задачу, - между первой и второй волной освобождения заложников должен быть очень короткий срок".

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"В ближайшее время Президент Украины принял решение, он помилует одну гражданку, гражданку К., которая совершила достаточно тяжелое преступление против государства Украина. Во время этого преступления она сама себя ранила и осталась ампутантом. У нее маленький ребенок. Президент Украины пойдет на такой гуманитарный жест ради того, чтобы дальше продолжить вопрос освобождения украинских ребят, украинских военных", - заявила она.

Геращенко также поблагодарила депутатов за то, что голосование по законопроекту о деоккупации было отложено до проведения обмена пленными.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.