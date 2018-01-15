 Порошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины, - Ирина Геращенко об обмене пленными

Об этом сообщила во время Согласительного совета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Геращенко, президент "поставил задачу, - между первой и второй волной освобождения заложников должен быть очень короткий срок".
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"В ближайшее время Президент Украины принял решение, он помилует одну гражданку, гражданку К., которая совершила достаточно тяжелое преступление против государства Украина. Во время этого преступления она сама себя ранила и осталась ампутантом. У нее маленький ребенок. Президент Украины пойдет на такой гуманитарный жест ради того, чтобы дальше продолжить вопрос освобождения украинских ребят, украинских военных", - заявила она.
Геращенко также поблагодарила депутатов за то, что голосование по законопроекту о деоккупации было отложено до проведения обмена пленными.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
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нехай кацапы поздыхают от кариеса
В апреле 2017 года российский разведывательный корабль "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с торговым судном, которое шло под флагом Того.Впоследствии береговая охрана Турции сообщила что российское судно столкнулось с судном-скотовозом Youzarsif H, вышедшим из румынского порта Мидия и направлявшимся в иорданскую Акабу.
Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед…
Кому-то мелочь дашь - навек запомнит!
Кому-то жизнь отдашь, а он... и не поймет
*
Омар Хайям
Но нет,геращенка меняет
сейчас уже 20 укр пленных на 70 данецких.
Закон про амнистею уже дейстаует.
Осталась каституцея.
Ждем завтра.
Убивать врага на месте.
Ибо порошенки-геращенки отдадут обратно.