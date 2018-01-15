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 Политика Украины
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 Работу парламента в новом году нужно начать с принятия закона о деоккупации Донбасса, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" настаивает на том, чтобы первую пленарную неделю 2018 года начать именно с принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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"Мы неоднократно публично заявляли требование начинать год с окончательного принятия законопроекта №7163. Законопроекта, который наконец законодательно закрепит факт вооруженной агрессии России на Донбассе, определит факт временной оккупации не только Крыма, но и Донбасса, приведет соответствующие правовые последствия и адекватную международно-правовую ответственность для государства-агрессора", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Этот закон создаст правовые предпосылки для формирования консолидированной претензии Украины к агрессору. Россия и ее руководство понесут надлежащую политическую, уголовную и материальную ответственность за международные уголовные преступления, совершенные против Украины и украинских граждан", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также напомнил о решении Стокгольмского арбитражного суда.

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"Хочу напомнить, что некоторые политики скептически относились к решению по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском суде, которое приняло правительство Арсения Яценюка в 2014 году, чтобы наконец избавиться от  газовой удавки России. И как все радовались, когда Украинае удалось отсудить 56 миллиардов долларов", - сказал Максим Бурбак.

"Поэтому "Народный фронт" настаивает, чтобы начать 2018 с принятия законопроекта №7163 и отработки новых возможностей для международной поддержки Украины. Хочу, чтобы мы все постоянно помнили одну бесспорную истину: пока не будет победы и гарантий безопасности Украины, нельзя говорить о чем-либо другом", - подчеркнул руководитель фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3044377
 
 
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Хорошо бы начать работу парламента в новом году, с разгона этой рыгошоколадной антиукраинской шоблы.
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день бурбака
в этом году в Украине будет такая же жопа,как и в прошлом
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Чем начнётся сказать сложно а вот чем закончится ваша "работа",скажу точно - вашими тушками на фонарях !!!
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барыга и те кто его окружают у власти все уже давно прогнулись под рыгоцапами, мерзкие и циничные твари. Боятся внести закон про деоккупацию так как выгодно только Украине, а не сепарам , беженцам и разной шушаре. А сидят на бюджетных деньгах, тянут по своим карманам, подпитывают свой бизнес с народного кармана.
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Работу парламента в новом году нужно начать.... конец цитаты
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Посмотрел на Бурбака и сразу уверовал в рехвормы. Как может жирный циничный ублюдок который режет и вывозит украинский лес за бугор и лоббирующий ввоз и сборку разейских тазов в Украине говорить о каких то рехвормах.
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работу нужно начать с замены сидячих мест на лежачие.
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Тогда почему вы проталкиваете закон о торговле с оккупантами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаботу парламента в новом году нужно начать с принятия закона о деоккупации Донбасса, - Бурбак
 
 
 
 
 
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