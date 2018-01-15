 Работу парламента в новом году нужно начать с принятия закона о деоккупации Донбасса, - Бурбак

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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"Мы неоднократно публично заявляли требование начинать год с окончательного принятия законопроекта №7163. Законопроекта, который наконец законодательно закрепит факт вооруженной агрессии России на Донбассе, определит факт временной оккупации не только Крыма, но и Донбасса, приведет соответствующие правовые последствия и адекватную международно-правовую ответственность для государства-агрессора", - подчеркнул Максим Бурбак.



"Этот закон создаст правовые предпосылки для формирования консолидированной претензии Украины к агрессору. Россия и ее руководство понесут надлежащую политическую, уголовную и материальную ответственность за международные уголовные преступления, совершенные против Украины и украинских граждан", - подчеркнул руководитель фракции.



Он также напомнил о решении Стокгольмского арбитражного суда.

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"Хочу напомнить, что некоторые политики скептически относились к решению по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском суде, которое приняло правительство Арсения Яценюка в 2014 году, чтобы наконец избавиться от газовой удавки России. И как все радовались, когда Украинае удалось отсудить 56 миллиардов долларов", - сказал Максим Бурбак.



"Поэтому "Народный фронт" настаивает, чтобы начать 2018 с принятия законопроекта №7163 и отработки новых возможностей для международной поддержки Украины. Хочу, чтобы мы все постоянно помнили одну бесспорную истину: пока не будет победы и гарантий безопасности Украины, нельзя говорить о чем-либо другом", - подчеркнул руководитель фракции.