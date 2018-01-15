EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  11168  70
Материалы по теме:
Все про:Крым (19256) Лавров (1453) награда (991) Минобороны РФ (441)

 Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что медаль Минобороны РФ за захват Крыма датирована 20 февраля 2014 года, когда в Киеве еще руководил бывший президент Украины Виктор Янукович, из-за "технического недоразумения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

Смотрите также: "Мы так и не применили ядерное оружие против Украины", - Лавров отрицает нарушение Будапештского меморандума Россией. ВИДЕО

"Насчет медали за возвращение Крыма – я не видел этой медали, думаю, что это просто техническое недоразумение", - сказал Лавров.

Как известно, после захвата Крыма Минобороны России начало награждать российских оккупантов медалью "за возвращение Крыма", где указано, что операция проводилась с 20 февраля 2014 года по 18 марта 2014 года.

Читайте также: РФ уважает территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после "референдума" в Крыму, - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3044373
 
 
TUV3M1VYVjBRell3V1ZCUmRqbERkekJaWWxGMVRrZFFTVTVETmpCWlJGSnBPVU00TUV4QmRrdzVRMkl3VEVSUmMzUkhRVEJNTjFGemFUaDJNRXd6VVhOT1Ezb3dXVVJSYzA1RE1EQk1Ramd3U25wUmRVNURPVEJNTjFGelpFTXJNRmxFVVhaMFF6a3dXWE5uTUV0RVVYQkllbEZ0ZEVkQk1GbDJVWFpCUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Увы, это не техническое, а "эволюционное недорозумение козломордых"
 показать весь комментарий
 
 
существование русских это плевок в сторону теории дарвина об эволюции человека
 показать весь комментарий
 
 
Насправді це виняток, який підкреслює правило (еволюцію). І цей виняток стосується кацапів недаремно. Лише доказує, що ніякі кацапи не homo, а тим більше не sapiens. Це вид - тупиковий. І, як свого часу неандертальці, підлягає вимиранню.
 показать весь комментарий
 
 
это не техническое недорозумение Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9194 точно так гилер заранее делал медали за взятие сталинграда.
 показать весь комментарий
 
 
лавров лох, ведь форму и внешний вид медалей-орденов утверждается от совета до президента. Т.е. лавров назвал решение вовки хйла - "техническим недоразумением"
 показать весь комментарий
 
 
янукович, як агент КДБ-ФСБ, безпосередньо створив всі умови та провів всю необхідну підготовку для окупації Криму російськими терористичними військами і тому янукович особисто є організатором та одним з керівником окупації Криму!!!! янукович має бути повішений разом з путіним!
 показать весь комментарий
 
 
Не тільки він, а і Крачук, кучма, Ющенко -- не зробили програми переселення молоді з центральної і західної України в Крим з наданням роботи, квартир, землі. І ці срані гаранти не заважали козлорилим ублюдкам розселяти в Криму своїх військових,кгбістів і інших козлорилих уродів...
 показать весь комментарий
 
 
Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма...............................путлеровская рассея и есть недоразумение..... шибко кровавое..... со всеми своими путлероидами.......
 показать весь комментарий
 
 
Что не слово то ложь абсолютная!! У него носяра еще за 2 метра от вранья в длинну не перевалил???
 показать весь комментарий
 
 
У нього морда витягнулася ще на 2 сантиметра. Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9679
 показать весь комментарий
 
 
То что мерин лживый Недоразумение так и так за столько лет понятно. Что нового у кремлядей?
 показать весь комментарий
 
 
если сравнивать его с лошадью, то сильно жалко лошадок... лучше уже Ксюшу с ними сравнивать ...
 показать весь комментарий
 
 
она хоть официальная эта медаль или сделана в частном порядке ?
 показать весь комментарий
 
Учреждена 21 марта 2014 года приказом министра обороны Российской Федерации № 160

----
значит официальная, какие за неё льготы ?
 показать весь комментарий
 
Официальная.
Так что ржание унылой лошади Лаврова никого не колышет.
 показать весь комментарий
 
 
не совсем понятно к чему относится из-за "технического недоразумения"
к дате на медали, или к тому что в Киеве еще руководил бывший президент Украины Виктор Янукович
Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4946
 показать весь комментарий
 
 
це ти, старий кінь, генетичний недолік і непорозуміння природи))
 показать весь комментарий
 
 
Лавров, техническое недоразумение могло произойти в стране, которая по эволюционному недоразумению еще существует и частью этого недоразумения являешься ты с нарассеянами. Ведь орки вымерли еще в доисторические времена, уступив первенство людям.
 показать весь комментарий
 
 
я бы сказал больше, что вся расия это и есть техническое недорозумение
 показать весь комментарий
 
 
да это кремляди "подарок" такой попытались сделать к дню рождения того, кто первый до сознания вована и его придворного кодла донес мысль о том, что ублюдочность основа их деятельности, и стоило бы это дело бросить. Кому надо те знают об этой истории, остальным в двух словах не объяснишь какой вова испытал облом в свое время, подтолкнувший его наверстывать навстречу погибели
 показать весь комментарий
 
кацапия сама техническое недоразумение Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4613
 показать весь комментарий
 
 
Чрезмерное употребление овса вредит твоему здоровью, пальтоносец.
 показать весь комментарий
 
 
Да тут всё ясно. Эту всю путлеровскую шоблу просто надо ликвидировать. Этих коней,димонов,валек-стаканов и прочий мусор. Плешивого конечно. А кацапское быдло что-ему нужен кнут да барин. Завтра будут любить украинцев так же,как сегодня ненавидят.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, публикация сборника стихов главы МИД РФ Сергей Лаврова позволяет понять, почему День дипломатического работника в России отмечается в день смерти Пушкина.

*
***оригинал (сокращенно)

Может быть, я слегка уже пьяный,
И рука не тверда на струне.
Надо выпить за год Обезьяны
Поскорей, пока память при мне.

Прошлый год на расправу был скорым -
Погибали поэты, певцы,
Президенты, премьеры, вахтеры -
Все подряд отдавали концы.

Не щадил он ни рангов, ни званий -
Все равны, коль ногами вперед.
Говорили, что год обезьяний
Как зловещий в анналы войдет.

Вся страна затаилась с опаской,
Ожидая, что будут опять
Не победы, а крах и фиаско,
Не прогресс, а движение вспять.

В этот год не родился картофель,
Ели брюкву - и то хорошо.
На червонцах поморщился профиль
И разменной монетой пошел.

Хлеба нет - повалило ненастье,
Задолжались мы за рубежом…
Долг огромный, и долг этот красен
Кровью с потом, а не платежом.

Нет просвета - сплошные изъяны,
Обложил непроглядный туман.
Виноваты во всем обезьяны,
Только спрос небольшой с обезьян.

Если логике следовать этой,
То придется смиренно признать:
Обезьяньей была пятилетка…
Только как же столетье назвать?
........
Будем жить. Год не может быть лишним.
И признаемся как на духу:
Надо выпить. За нас. С наступившим.
Не забудьте налить... Петуху.
 показать весь комментарий
 
 
Ух, как сегодня столбится пыль под конем ишаком МИДовским!
 показать весь комментарий
 
 
Недоразумение заключается в том, что слово "технический" вообще применяется по отношению к роисси. Орков надо вбомбить куда-то в неолит, чтобы вершиной их технического прогресса стали каменный топор и палка-копалка.
 показать весь комментарий
 
 
Министр технических недоразумений.
 показать весь комментарий
 
 
да понятно: дата-недаразуменіє, меморандум - не порушували, границі -поважаєм, але кримнаш...
"гаварящая лошадь" - це і є недаразуменіє природи
 показать весь комментарий
 
 
"конь" загнул эта медаль очень нравица мокшанским утыркам вероятно тут другой момент все что сделал кремлеский карлик в Крыму это и есть недоразумение... Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 2555
 показать весь комментарий
 
 
Выпущенная Россией серия памятных медалей перекликается с аналогичным выпуском серии памятных медалей третьего рЛавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 1959ейха в честь присоединения (аннексии) Австрии

лавров назвал "техническим недоразумением"

Медаль «За возвращение Крыма» может нанести больший вред россии, чем его аннексия поскольку это - официальный документ минобороны россии, которым могут оперировать юристы, историки, дипломаты, политологи и т. д..Не соответствует словам президента россии о том, что рф не готовилась к присоединению Крыма

Как рф объяснить совпадение дат начала операции "За возвращение Крыма" и расстрела "небесной сотни" на Майдане в Киеве в один и тот же день - 20 февраля, когда на площади Независимости, улицах Институтской и Грушевского "неизвестными снайперами" были расстреляны более ста митингующих.Найдено объяснение поспешного бегства Януковича из Украины в ночь с 21 на 22 февраля из своей резиденции в Межигорье под Киевом. Шел 3-й день "операции за возвращение Крыма". Сразу после публикации видео в Youtube у журналистов еще тогда возникли вопросы о "рабочей поездке" Виктора Януковича в Харьков, в которую спешно нужно было грузить членов семьи, мебель, картины и остальную утварь. "Если учесть, что начинался 3-й день "операции за возвращение Крыма", все становится на места"Получается, не Крым решил выйти из состава Украины после "свержения Януковича" и начавшихся угроз "бандеровцев" и "Правого сектора", а это именно Янукович бежал из Украины в рф, т. к. шли 3-и сутки операции по "возвращению Крыма" россиейТеперь все историки мира обязаны ссылаться на "20 февраля 2014" как дату начала "возвращения Крыма"

Минобороны рф своей медалью разрушило мифы пропаганды рф, что сепаратизм в Украине порожден "переворотом киевской хунты

Указанная дата начала операции по "возвращению Крыма"

Становится двусмысленной позиция мид Беларуси и Казахстана, поддержавших присоединение Крыма к рфЛавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 6028, если "операция по освобождению Крыма" началась 20 февраля 2014 г., при действующем Президенте Украины Викторе Януковиче.


Выводы: Кремль официально начал аннексию Крыма еще при Януковиче, что следует из официального документа - медали "За возвращение Крыма" с датой начала этого действия "20 февраля 2014".(с)

 показать весь комментарий
 
 
Недоразумение, это существование такого государства, как россия...
 показать весь комментарий
 
 
рашка-ВОРОВКА есть величайшее недоразумение на свете!!
 показать весь комментарий
 
 
Появление Лаврова на свет объясняется техническим недоразумением.
 показать весь комментарий
 
 
Какая "страна" такие и "медали". Само существование эрефии ошибка.
 показать весь комментарий
 
 
Недоразумения нет.Именно 20 февраля было обнародовано прибытие в Киев спецрейсом из РФ группы военных со снайперским снаряжением и свето-шумовыми гранатами нового образца.Как бы не пыталась новая власть затереть эту информацию.дабы "не злить Путина".не получится.Никто не забыт и ничто не забыто.
 показать весь комментарий
 
 
и прибытие этого спецрейса способствовало бегству Януковича и победе Майдана.
Вывод - Путин герой Майдана и устроитель революции.

 показать весь комментарий
 
Как можно так врать? ) А ведь можно ))
Факты - есть, свидетельства - есть, фото - есть, видео - есть, признания - есть.
А доказательства, доказательства где? ))
 показать весь комментарий
 
 
едоразумения нет.Именно 20 февраля было обнародовано прибытие в Киев спецрейсом из РФ группы военных со снайперским снаряжением и свето-шумовыми гранатами нового образца.Как бы не пыталась новая власть затереть эту информацию.дабы "не злить Путина".не получится.Никто не забыт и ничто не забыто.

Напишите прокурору МУС , может она не имеет информации, а вы ей подскажете.
 показать весь комментарий
 
Вот какие последствия производят санкции на быдло.Скоро начнет АБЫР-АБЫР-АБЫР произносить.Вот только человеком стать не сможет.
 показать весь комментарий
 
Что-то мне кажется, что его постигнет та-же судьба, что и Чуркина. Наговорил и наделал уже достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
биологическое недоразумение включило заднюю?смотря на северо-восток можно сразу начинать фразы с "недоразумение"!
 показать весь комментарий
 
 
цензор ПРЕКРАЩАЙ издеваться над ЛЮДЬМИ !!!! с утра ЗАЛАДИЛ этого коня ЦИТИРОВАТЬ !!! для меня МОСКАЛЕЙ нет !!!
 показать весь комментарий
 
и прибытие этого спецрейса способствовало бегству Януковича и победе Майдана.
Вывод - Путин герой Майдана и устроитель революции.

Вывод такой.
По законодательство Украины приглашать иносранных военных может только ВР ( что не касается уже приглашенных в Крым, временно , т.е. на 50 лет), згачит эта дата 20 февраля не техническая ошибка, а акт агрессии.
 показать весь комментарий
 
Государство-недоразумение и здесь обосралось.
 показать весь комментарий
 
 
а тендер на изготовление этих медалей вообще-то был объявлен еще в декабре 2013 года. и техдокументацию тогда же подписывали. а вот янукович подвёл кацапов и смылся на день позже. просто у него все бабло из межигорья в камазы и вертолеты не влезло, пришлось ему отступиться от их плана и на 2 дня задержаться в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Это европейские послы попутали им все планы со свои соглашением от 21 февраля.
 показать весь комментарий
 
В министры сколеновстана попадают только те, кто обладает просто невероятными и уникальными способностями НАГЛО врать.
 показать весь комментарий
 
Ну да, против шлепера можно открывать новую статью, мол, окупация началась , а он на лыжи стал.
 показать весь комментарий
 
Щоб наштампувати такі медалі,виготовлюються матриця і пуансон під задану форму.Тобто всі події,які відбулись на майдані,сплановані ФСБ:і вкрадена зброя зі складів ,і заява Луценка 19.02.2014 на майдані в Києві про наявність зброї і про намір її використанн ввечері-вночі,і заклик до наступу Парасюка 18.02.2013 ,і стрілянина на майдані,яка не зачепила чомусь ні яценюка ,ні інших лідерів,ні навіть косату в колясці.Тобто десь відразу поділись і снайпери і стріляючі,як тільки турчинов і інші дорвались до влади..
 показать весь комментарий
 
Ну, Турчинова таки поранили... начебто. Розумієш, можна стріляти без наслідків у пересічних, а от у "богоізбранних"...
 показать весь комментарий
 
знаю за турчинова.промахнувся хтось.Так снайпери були свої,що знали в лице богоізбранних ,виходить так.
 показать весь комментарий
 
"техническое недоразумение" по Фрейду... Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 2489
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма
 
 
 
 
 
 вверх