 Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

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"Насчет медали за возвращение Крыма – я не видел этой медали, думаю, что это просто техническое недоразумение", - сказал Лавров.

Как известно, после захвата Крыма Минобороны России начало награждать российских оккупантов медалью "за возвращение Крыма", где указано, что операция проводилась с 20 февраля 2014 года по 18 марта 2014 года.

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