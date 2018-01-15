 Лавров назвал "техническим недоразумением" дату на медали Минобороны РФ за оккупацию Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.
"Насчет медали за возвращение Крыма – я не видел этой медали, думаю, что это просто техническое недоразумение", - сказал Лавров.
Как известно, после захвата Крыма Минобороны России начало награждать российских оккупантов медалью "за возвращение Крыма", где указано, что операция проводилась с 20 февраля 2014 года по 18 марта 2014 года.
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значит официальная, какие за неё льготы ?
Так что ржание унылой лошади Лаврова никого не колышет.
к дате на медали, или к тому что в Киеве еще руководил бывший президент Украины Виктор Янукович
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***оригинал (сокращенно)
Может быть, я слегка уже пьяный,
И рука не тверда на струне.
Надо выпить за год Обезьяны
Поскорей, пока память при мне.
Прошлый год на расправу был скорым -
Погибали поэты, певцы,
Президенты, премьеры, вахтеры -
Все подряд отдавали концы.
Не щадил он ни рангов, ни званий -
Все равны, коль ногами вперед.
Говорили, что год обезьяний
Как зловещий в анналы войдет.
Вся страна затаилась с опаской,
Ожидая, что будут опять
Не победы, а крах и фиаско,
Не прогресс, а движение вспять.
В этот год не родился картофель,
Ели брюкву - и то хорошо.
На червонцах поморщился профиль
И разменной монетой пошел.
Хлеба нет - повалило ненастье,
Задолжались мы за рубежом…
Долг огромный, и долг этот красен
Кровью с потом, а не платежом.
Нет просвета - сплошные изъяны,
Обложил непроглядный туман.
Виноваты во всем обезьяны,
Только спрос небольшой с обезьян.
Если логике следовать этой,
То придется смиренно признать:
Обезьяньей была пятилетка…
Только как же столетье назвать?
........
Будем жить. Год не может быть лишним.
И признаемся как на духу:
Надо выпить. За нас. С наступившим.
Не забудьте налить... Петуху.
конемишаком МИДовским!
Моральное.
"гаварящая лошадь" - це і є недаразуменіє природи
лавров назвал "техническим недоразумением"
Медаль «За возвращение Крыма» может нанести больший вред россии, чем его аннексия поскольку это - официальный документ минобороны россии, которым могут оперировать юристы, историки, дипломаты, политологи и т. д..Не соответствует словам президента россии о том, что рф не готовилась к присоединению Крыма
Как рф объяснить совпадение дат начала операции "За возвращение Крыма" и расстрела "небесной сотни" на Майдане в Киеве в один и тот же день - 20 февраля, когда на площади Независимости, улицах Институтской и Грушевского "неизвестными снайперами" были расстреляны более ста митингующих.Найдено объяснение поспешного бегства Януковича из Украины в ночь с 21 на 22 февраля из своей резиденции в Межигорье под Киевом. Шел 3-й день "операции за возвращение Крыма". Сразу после публикации видео в Youtube у журналистов еще тогда возникли вопросы о "рабочей поездке" Виктора Януковича в Харьков, в которую спешно нужно было грузить членов семьи, мебель, картины и остальную утварь. "Если учесть, что начинался 3-й день "операции за возвращение Крыма", все становится на места"Получается, не Крым решил выйти из состава Украины после "свержения Януковича" и начавшихся угроз "бандеровцев" и "Правого сектора", а это именно Янукович бежал из Украины в рф, т. к. шли 3-и сутки операции по "возвращению Крыма" россиейТеперь все историки мира обязаны ссылаться на "20 февраля 2014" как дату начала "возвращения Крыма"
Минобороны рф своей медалью разрушило мифы пропаганды рф, что сепаратизм в Украине порожден "переворотом киевской хунты
Указанная дата начала операции по "возвращению Крыма"
Становится двусмысленной позиция мид Беларуси и Казахстана, поддержавших присоединение Крыма к рф, если "операция по освобождению Крыма" началась 20 февраля 2014 г., при действующем Президенте Украины Викторе Януковиче.
Выводы: Кремль официально начал аннексию Крыма еще при Януковиче, что следует из официального документа - медали "За возвращение Крыма" с датой начала этого действия "20 февраля 2014".(с)
Вывод - Путин герой Майдана и устроитель революции.
Факты - есть, свидетельства - есть, фото - есть, видео - есть, признания - есть.
А доказательства, доказательства где? ))
Напишите прокурору МУС , может она не имеет информации, а вы ей подскажете.
Вывод - Путин герой Майдана и устроитель революции.
Вывод такой.
По законодательство Украины приглашать иносранных военных может только ВР ( что не касается уже приглашенных в Крым, временно , т.е. на 50 лет), згачит эта дата 20 февраля не техническая ошибка, а акт агрессии.