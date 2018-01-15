EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 За рубежом
  392  3
Материалы по теме:
Все про:Сирия (2368) США (13080) Исламское государство (512)

 Коалиция во главе с США создаст в Сирии силы безопасности границы

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ намерена создать в Сирии "силы безопасности границы". Боевое подразделение будет насчитывать 30 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Войска Асада применили химическое оружие под Дамаском, - ВВС

Коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС), курдско-арабским формированием, получающим поддержку от США. Целью является создание и обучение "сил безопасности границы" в Сирии. "В настоящее время подготовку в первом наборе проходят около 230 человек, но в конечном итоге мы намерены создать подразделение из 30 тысяч бойцов", заявил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил. Военные из будущего формирования будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат.

Планы коалиции по созданию сил безопасности границы вызвали резкую критику в Анкаре. Высокопоставленный сотрудник правительства Турции заявил на запрос агентства Reuters, подготовка боевого подразделения силами США послужила причиной тому, что поверенный в делах США Филипп Коснетт 12 января был вызван в турецкий МИД. Власти Турции опасаются усиления курдов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Турецкая армия в течении недели может начать военную операцию в Сирии, - Эрдоган

Ранее в Вашингтоне, несмотря на призывы Турции, заявили, что пока они продолжат снабжать оружием курдов, воюющих против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3044307
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Курды будут иметь современное оружие и отряды, подготовленные спецами из США! Эрдоган ничего с этим не поделает!
 показать весь комментарий
 
 
30 тысяч бойцов для всей границы что то маловато.
Хотя какая там охрана, зачем и от кого ...
Ишаки бродят.
 показать весь комментарий
 
Странновато. Вроде как США было на стороне Турции, не?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКоалиция во главе с США создаст в Сирии силы безопасности границы
 
 
 
 
 
 вверх