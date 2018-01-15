 Коалиция во главе с США создаст в Сирии силы безопасности границы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС), курдско-арабским формированием, получающим поддержку от США. Целью является создание и обучение "сил безопасности границы" в Сирии. "В настоящее время подготовку в первом наборе проходят около 230 человек, но в конечном итоге мы намерены создать подразделение из 30 тысяч бойцов", заявил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил. Военные из будущего формирования будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат.



Планы коалиции по созданию сил безопасности границы вызвали резкую критику в Анкаре. Высокопоставленный сотрудник правительства Турции заявил на запрос агентства Reuters, подготовка боевого подразделения силами США послужила причиной тому, что поверенный в делах США Филипп Коснетт 12 января был вызван в турецкий МИД. Власти Турции опасаются усиления курдов.

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Ранее в Вашингтоне, несмотря на призывы Турции, заявили, что пока они продолжат снабжать оружием курдов, воюющих против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.