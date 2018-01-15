 Энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети после проведения планового ремонта, - "Энергоатом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылклй на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

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"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4тыс. 820 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

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Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.