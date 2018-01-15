 Европарламент обсудит "российскую пропаганду", будущее Евросоюза и итоги декабрьского саммита ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия - Ред.), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза", - сообщила, знакомя журналистов с повесткой сессии, официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке.

Дебаты, уточнила она, запланированы на среду, 17 января, на вторую половину дня.

В материалах к заседанию отмечается, что евродепутаты уже заявляли в 2016 году, что "Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС после аннексии Крыма и своей гибридной войны в регионе Донбасса". В резолюции, принятой 23 ноября 2016 года, они утверждали, что российское правительство употребляло "широкую гамму механизмов и инструментов", таких как аналитические центры, телеканалы на иностранных языках, "псевдоинформационные агентства и мультимедийные службы", социальные сети и интернет-тролли, чтобы "атаковать демократические ценности, разделять Европу, обеспечивать себе внутреннюю поддержку и создавать впечатление, что государства, являющиеся восточными соседями ЕС, терпят неудачу".

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В Европарламенте напоминают, что для борьбы против этой пропаганды депутаты предложили усилить целевую группу Евросоюза по стратегической коммуникации (East StratCom) и больше инвестировать для привлечения внимания общественного мнения, развития расследовательской журналистки и образования в области информации.

К числу наиболее важных вопросов сессии М.ван ден Бруке отнесла участие ирландского премьер-министра Лео Варадкара в дебатах с евродепутатами о будущем Евросоюза. По ее словам, это станет открытием серии таких дебатов с руководителями стран ЕС. Дискуссия запланирована на утро среды.

Еще один ключевой пункт повестки - намеченное на вторник обсуждение с участием председателя Европейского совета Дональда Туска выводов саммита ЕС 14-15 декабря. Как пояснила представитель ЕП, дебаты, как и сама встреча в верхах, будут посвящены по преимуществу Brexit. Однако речь пойдет и о таких вопросах, рассмотренных саммитом, как миграция, оборонное сотрудничество и реформирование еврозоны.

В связи с началом председательства Болгарии в Совете ЕС болгарский премьер Бойко Борисов представит в среду приоритеты своей страны на 6 месяцев председательского мандата. А накануне депутаты заслушают отчет о председательстве в Совете ЕС Эстонии с июля по декабрь 2017 года.

Проект законодательства, который будет обсуждаться в понедельник и голосоваться в среду, предусматривает сокращение на 40% потребления энергии к 2030 году от уровня 2005 года и увеличение части возобновляемых источников энергии с 27 до 35%.

Европейские парламентарии намерены помешать авторитарным режимам вести слежку за собственными гражданами. С этой целью они предлагают расширить контроль над экспортом ЕС средств кибернаблюдения, которые могут использоваться для нарушения прав человека. Законодательный проект будет обсуждаться во вторник, и в среду его предложат для голосования как основу для будущих переговоров с Советом ЕС.

Речь идет об аппаратуре, позволяющей перехватывать разговоры с мобильных телефонов, взламывать программное обеспечение компьютеров, обходить использование паролей. К списку запрещенных предлагается также добавить продукты двойного назначения, которые могут быть использованы для репрессий против гражданских лиц, политической оппозиции и активистов.

Подтверждение мандата Европарламента на переговоры с Советом ЕС по вопросу усиления контроля над финансированием терроризма и упрощению трансграничной конфискации авуаров преступного происхождения ожидается во вторник.

Объявленное на вторник законодательное предложение Европейской комиссии по новой стратегии ЕС по сокращению влияния материалов и отходов из пластмассы на экологию будет обсуждено евродепутатами в ходе дебатов в среду.

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Как ожидается, с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини во вторник состоится обсуждение протестного движения в Иране. Также по разделу международной политики предполагается обсудить в тот же день поддержку Евросоюзом мирного процесса в Колумбии. Кроме того, на вторник запланированы дебаты по ситуации в Кении, которой депутаты будут рекомендовать реформировать избирательный процесс.

В повестку также включены такие вопросы, как правила и методы рыболовства и сохранение рыбных запасов, защита прав детей при трансграничных семейных конфликтах, улучшение борьбы с безработицей молодежи, борьба против сексуальной эксплуатации женщин и детей.

Под завершение сессии в четверг Европарламент проведет обсуждение по разделу демократии и прав человека в мире. Речь пойдет о ситуациях в Нигерии, Демократической Республике Конго и положении правозащитников в Китае.