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 Европарламент обсудит "российскую пропаганду", будущее Евросоюза и итоги декабрьского саммита ЕС

Влияние "российской пропаганды" в странах ЕС и предполагаемые попытки воздействовать через дезинформацию на выборы в некоторых государствах Евросоюза будут предметом дебатов одного из заседаний открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента (ЕП), которая пройдет 15-18 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия - Ред.), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза", - сообщила, знакомя журналистов с повесткой сессии, официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке.

Дебаты, уточнила она, запланированы на среду, 17 января, на вторую половину дня.

В материалах к заседанию отмечается, что евродепутаты уже заявляли в 2016 году, что "Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС после аннексии Крыма и своей гибридной войны в регионе Донбасса". В резолюции, принятой 23 ноября 2016 года, они утверждали, что российское правительство употребляло "широкую гамму механизмов и инструментов", таких как аналитические центры, телеканалы на иностранных языках, "псевдоинформационные агентства и мультимедийные службы", социальные сети и интернет-тролли, чтобы "атаковать демократические ценности, разделять Европу, обеспечивать себе внутреннюю поддержку и создавать впечатление, что государства, являющиеся восточными соседями ЕС, терпят неудачу".

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В Европарламенте напоминают, что для борьбы против этой пропаганды депутаты предложили усилить целевую группу Евросоюза по стратегической коммуникации (East StratCom) и больше инвестировать для привлечения внимания общественного мнения, развития расследовательской журналистки и образования в области информации.

К числу наиболее важных вопросов сессии М.ван ден Бруке отнесла участие ирландского премьер-министра Лео Варадкара в дебатах с евродепутатами о будущем Евросоюза. По ее словам, это станет открытием серии таких дебатов с руководителями стран ЕС. Дискуссия запланирована на утро среды.

Еще один ключевой пункт повестки - намеченное на вторник обсуждение с участием председателя Европейского совета Дональда Туска выводов саммита ЕС 14-15 декабря. Как пояснила представитель ЕП, дебаты, как и сама встреча в верхах, будут посвящены по преимуществу Brexit. Однако речь пойдет и о таких вопросах, рассмотренных саммитом, как миграция, оборонное сотрудничество и реформирование еврозоны.

В связи с началом председательства Болгарии в Совете ЕС болгарский премьер Бойко Борисов представит в среду приоритеты своей страны на 6 месяцев председательского мандата. А накануне депутаты заслушают отчет о председательстве в Совете ЕС Эстонии с июля по декабрь 2017 года.

Проект законодательства, который будет обсуждаться в понедельник и голосоваться в среду, предусматривает сокращение на 40% потребления энергии к 2030 году от уровня 2005 года и увеличение части возобновляемых источников энергии с 27 до 35%.

Европейские парламентарии намерены помешать авторитарным режимам вести слежку за собственными гражданами. С этой целью они предлагают расширить контроль над экспортом ЕС средств кибернаблюдения, которые могут использоваться для нарушения прав человека. Законодательный проект будет обсуждаться во вторник, и в среду его предложат для голосования как основу для будущих переговоров с Советом ЕС.

Речь идет об аппаратуре, позволяющей перехватывать разговоры с мобильных телефонов, взламывать программное обеспечение компьютеров, обходить использование паролей. К списку запрещенных предлагается также добавить продукты двойного назначения, которые могут быть использованы для репрессий против гражданских лиц, политической оппозиции и активистов.

Подтверждение мандата Европарламента на переговоры с Советом ЕС по вопросу усиления контроля над финансированием терроризма и упрощению трансграничной конфискации авуаров преступного происхождения ожидается во вторник.

Объявленное на вторник законодательное предложение Европейской комиссии по новой стратегии ЕС по сокращению влияния материалов и отходов из пластмассы на экологию будет обсуждено евродепутатами в ходе дебатов в среду.

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Как ожидается, с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини во вторник состоится обсуждение протестного движения в Иране. Также по разделу международной политики предполагается обсудить в тот же день поддержку Евросоюзом мирного процесса в Колумбии. Кроме того, на вторник запланированы дебаты по ситуации в Кении, которой депутаты будут рекомендовать реформировать избирательный процесс.

В повестку также включены такие вопросы, как правила и методы рыболовства и сохранение рыбных запасов, защита прав детей при трансграничных семейных конфликтах, улучшение борьбы с безработицей молодежи, борьба против сексуальной эксплуатации женщин и детей.

Под завершение сессии в четверг Европарламент проведет обсуждение по разделу демократии и прав человека в мире. Речь пойдет о ситуациях в Нигерии, Демократической Республике Конго и положении правозащитников в Китае.

Источник: https://censor.net.ua/n3044304
 
 
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Самое интересное что вся российская пропаганда не может понять от куда берутся порохоботы, почему их целая армия. Из за этого специалисты разных мастей безуспешно пытаются построить логическую цепочку существования такой армии в просторах интернета. Вопросы которые ставят в тупик российскую и пророссийскую журналистику кто финансирует проект порохоботы, если украинский бюджет не предусматривает финансирование таковых. У порохоботов довольно слаженная работа что указывает на существование командира, но держать управление над тысячами людей не может производится без офисов. Где же все таки находятся офисы порохоботов никому не известно. Оплата труда порохоботов должна значительно отразится как на бюджете Украины, так и на количестве трудоустроенных но и этого никто не может объяснить. Так кто они порохоботы и каковы их цели неизвестно но поддерживают они исключительно имидж президента причем того президента против которого натравленна вся российская пропаганда, миллионы ольгинцев и лучшие пропагандисты россии? Может порохоботы это проект Пентагона?
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Все проще, уважаемый. Гарантирую, что к этому закону дотронулись Литовские дипломаты. И не надо там порохоботов и других интересных людей. У меня есть время, захожу в цензор. Увидел путинофила - сразу клавиатруой в атаку. Ни пентагон, ни Порошенко, ни Литва мне ни цента не заплатила. С президентом и министрами Украина сама как нибудь справится. а путен пускай и дальше тратит бюджет на ботов.
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санкции нормальные давайте! а то сраный рубль уже по 5 !! что за фуфлыжные санкции такие?
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Вже росіяни засвітилися в ЄС на повну. Тоді що казати про Цензор, де ми бачимо кацапоподібних?
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_Цензоры взяли "российская пропаганда" в кавычки. Ставя тем самым под сомнение наличие пропаганды рашистов в Европе. Мол, якобы российская пропаганда, т. н. российская пропаганда... Интересная у Цензора позиция по данному вопросу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропарламент обсудит "российскую пропаганду", будущее Евросоюза и итоги декабрьского саммита ЕС
 
 
 
 
 
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