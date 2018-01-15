 Украине необходимо инициировать международное расследование по фактам поставки захваченного россиянами в Крыму оружия террористам, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

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"Относительно "крымских подарков" Путина. Пока в Украине обсуждают предложение Путина вернуть технику и вооружение ВСУ, включая бронетехнику и боевые корабли наших ВМС, я бы обратил внимание на иной момент. Путин оговорился, что предложение не распространяется на боеприпасы ВСУ, оставшиеся в Крыму ("этот арсенал не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте"). Думается, предложение не касается и пехотных вооружений. И это легко объяснимо. В 2014 году сеть группы ИС фиксировала появление на Донбассе у боевиков отдельных единиц бронетехники, ранее захваченной россиянами в Крыму. Сюда же шли потоком и боеприпасы, и стрелковое оружие из Крыма. Тогда россияне еще "стеснялись" на полную катушку снабжать террористов "ЛДНР" оружием со складов ВС РФ, а захваченные в Крыму арсеналы – самое оно, ведь по номерам это оружие и боеприпасы пробивались, как находившиеся в составе ВСУ (все под тезис роспропаганды "ополченцы захватили у украинской армии")", - отметил нардеп.

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"Стоит вспомнить, как в мае 2014 г в Бердянском районе Запорожской области СБУ задержала груз стрелкового оружия и взрывчатки, которая предназначалась для террористов "ДНР" (в скринах – оставшиеся в архивах группы ИС фото перехваченного СБУ этого груза оружия). Десятки ящиков с автоматами, пулеметами, гранатометами, гранатами, патронами доставили морским путем из оккупированного Севастополя. СБУ тогда установила, что это оружие, ранее принадлежавшее ВСУ, боевики были намерены применить во время планируемых террористических акций, в том числе, захвате морского порта и административных зданий в Бердянске и Николаеве, а организаторами поставок оружия являлись сотрудники ФСБ РФ и бывший глава СБУ А.Якименко. Кроме того, сколько этого оружия и боеприпасов из Крыма Путин отправил "друзьям" из ИГИЛ – остается догадываться. Думается, Украине необходимо инициировать международное расследование по фактам поставки захваченного россиянами в Крыму оружия как террористам в самой Украине, так и далеко за ее пределами", - резюмировал Тымчук.

Как сообщалось, 11 января президент РФ В.Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму. Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии". "Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - сказал В.Путин.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.

"Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал В.Путин.

Комментируя это заявление В.Путина, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, а решение по предложению президента РФ о ее возврате будет принимать руководство Украины. По данным И.Воронченко, на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте. Говоря о береговых частях, он сказал: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи".

По состоянию на май 2014 года из Крыма были вывезены украинская военная техника, оружие и военное имущество на сумму более $1 млрд (более 2 тыс. единиц). В частности, авиационной техники - 75 единиц, кораблей - 32 единицы, автомобильной техники - 1341 единицы, ракетно-артиллерийского вооружения - 120 единиц, бронетехники – 121 единиц, техники связи - 201 единиц, техники оперативного обеспечения - 302 единицы, техники тыла - 400 единиц.

В начале июля 2014 года МИД РФ сообщило о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находящихся на территории Крыма.

В том же месяце командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко заявил, что России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет. "Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем совершенна, это приводит к многочисленным жертвам", - заявил тогда А.Витко.