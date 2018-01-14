 В Запорожской области поезд снес "копейку", не успевшую "проскочить" переезд: водитель и пассажир чудом выжили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир с травмами средней степени тяжести доставлены в Якимовскую ЦРБ для проведения медицинского обследования.
Бойцы ГСЧС отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов.
За словами голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, в цьому році на розгляд облради буде винесено проект щодо придбання ще 15-20 швидких.
эти резиновые, в авариях не погибают)))