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 В Запорожской области поезд снес "копейку", не успевшую "проскочить" переезд: водитель и пассажир чудом выжили. ФОТО

В воскресенье, 14 января, на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи города Акимовка Запорожской области локомотив пассажирского поезда № 86 "Львов – Новоалексеевка" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир с травмами средней степени тяжести доставлены в Якимовскую ЦРБ для проведения медицинского обследования.

Бойцы ГСЧС отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Карета скорой столкнулась с поездом на Львовщине, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В Запорожской области поезд снес копейку, не успевшую проскочить переезд: водитель и пассажир чудом выжили 01
В Запорожской области поезд снес копейку, не успевшую проскочить переезд: водитель и пассажир чудом выжили 02

Источник: https://censor.net.ua/n3044302
 
 
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Объем инвестиций в сахарную отрасль Украины 2018 г. будет на уровне минувшего года - $1 млрд.
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А в шоколадную отрасль сколько бюджетных средств предполагается выделить?
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А сколько на шоколад из бюджетных средств выделяли ранее?
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У бюджеті 2018 року передбачено майже півмільярда гривень, для будівництва сховищ для зберігання ракет і боєприпасів, передає ABCnews.
В Запорожской области поезд снес "копейку", не успевшую "проскочить" переезд: водитель и пассажир чудом выжили - Цензор.НЕТ 323
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По итогам 2017 года украинские авиакомпании перевезли свыше 10,6 млн пассажиров, что на 27,5% больше показателя 2016 года. Такую информацию обнародовала Госавиаслужба.
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Запорізька область отримала 16 машин швидкої допомоги типу В на базі автомобіля Citroen для сільської місцевості, передає прес-служба Запорізької ОДА.
За словами голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, в цьому році на розгляд облради буде винесено проект щодо придбання ще 15-20 швидких.
В Запорожской области поезд снес "копейку", не успевшую "проскочить" переезд: водитель и пассажир чудом выжили - Цензор.НЕТ 3623
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У болванов др с апреля начинается, с др ленина, потом 1-9мая и тд
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.......,это поезд на евробляхах и водитель поезда бухой был.... У Запорізькій області поїзд зніс "копійку", що не встигла "проскочити" переїзд, водій і пасажир дивом вижили - Цензор.НЕТ 1251
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Шо за сленг на Цензоре- "копейку"? Даже статью озаглавить нормально не могут.
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потому что водятел буквально влетел в копейку.... У Запорізькій області поїзд зніс "копійку", що не встигла "проскочити" переїзд, водій і пасажир дивом вижили - Цензор.НЕТ 4536
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Я, как водитель, заметил что водители "копеек", "пятерок", "шестерок" и прочих вазовских раритетов ездят не соблюдая ПДД, думают, что они самые крутые, а на самом деле самые ...нутые
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цыганы
эти резиновые, в авариях не погибают)))
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Судя по фото местности, поезд внезапно выскочил из-за угла.
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Просто копейка распалась еще от ветра, создаваемого поездом, поэтому пассажиры выскочили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожской области поезд снес "копейку", не успевшую "проскочить" переезд: водитель и пассажир чудом выжили. ФОТО
 
 
 
 
 
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