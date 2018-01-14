 В Запорожской области поезд снес "копейку", не успевшую "проскочить" переезд: водитель и пассажир чудом выжили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир с травмами средней степени тяжести доставлены в Якимовскую ЦРБ для проведения медицинского обследования.

Бойцы ГСЧС отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов.

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