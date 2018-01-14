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 Политика Украины
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Все про:деньги (713) конфискация (365) Янукович (30107) Горбатюк (264) Al Jazeera (1)

 ГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк

Генпрокуратура не может начать расследование по факту утечки информации по конфискованным $1.5 млрд "деньгам Януковича" телеканалу Al Jazeera.

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Также читайте: Решение Краматорского суда засекретили из-за интересов следствия, - Енин о конфискации $1,5 млрд Януковича

Он отметил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации "денег Януковича" было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.

"На сегодняшний день - с 20 ноября - следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, и Верховная Рада не спешит их продолжать. Соответственно, Генпрокуратура не может зарегистрировать производство по данному факту", - отметил Горбатюк.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В ГПУ прокомментировали подлинность тайного решения суда по офшорным миллиардам Януковича: Ни подтверждаем, ни опровергаем. ВИДЕО

Он заявил, что фактами утечки информации должны заниматься полиция или Служба безопасности Украины. Говоря о сообщениях о конфискации "денег Януковича", Горбатюк отметил, что должен быть подтвержден соответствующий приговор о конфискации, который обнародовала Al Jazeera.

"На сегодняшний день такого подтверждения от государства нет", - напомнил он.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3044301
 
 
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Все знают, что Пораженко был одним из основателей Партии Регионов.

Интересно, почему НИКТО и нигде не интересуется, были ли они с Янучарой друзьями?
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На работу в правительство Коли Азирова со стороны людей не брали, а только по рекомендации, а также корпоративному духу на предмет воровства бюджета. А Педро легко прошёл все инстанции!
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КогдаПорошенко его создавал, Януковича там еще не было
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А что смогла ГПУ за 4 года !? ЧТО РАССЛЕДОВАЛИ ???? КОГО ПОСАДИЛИ ???
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ?????????
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НАБУ, фас. Лолита с кумом и гонтариха - шухер! Сигайте в окно с 13 этажа.
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пусть порохоботы определятся
- Грузия за Украину и правильно хочет посадить Саакашвили
или
-Грузия против Украины потому что лепят фейки на Порошенко
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ГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк

Ну так это и так понятно, ибо Лолита не велела.

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Ничего страшного... - ФБР уже расследовало.... , оно наверное и сажать через НАБУ и новый Суд будет... - по другому у нас никак.... Югиг - учи блатные песни.... ГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 976
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Мы знаем,что ГПУ не может НИЧЕГО .хотя нет,лгать и воровать у них получается ,а расследовать собственно и нечего ,давно пора кончать с соевой бандой и её главарём ..
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А ви з бретании, брьітании, або з братаніі?
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Да, с высокоалканофтом Хренпрокуратура превратилась в вытрезвитель! Зесекреченный документ не может получить, чтобы проверить подлинность обнародованного каналом документа.
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Решение суда было засекречено, потому что грабеж страны продолжается по той же схеме
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Забрать деньги гавнюковича в бюджет - это грабёж страны? А какой страны, простите?
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офшоры это уже бюджет Украины, для шестёрок Лолиты?
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Офшор на 3000 долларов, что жопагнапа нарыла в своём грандиозном расследовании?
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Речь шла о схемах, но кстати и конфискованых денег уже тоже нет.
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Это для Порохатой Свиньи посерьезнее будет чем то, что он(предположительно) в 2007 накалякал. Гораздо.
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Ай-ай-ай, таки украли деньги. И таки правду Аль Джазира написала. И таки в Будке завелся пидлый шпигун.
А лолито-стецьки тут два дня назад аж захлебывались, так верещали "вывсеврети" ГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1782
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И где в новости написано, что некий Торн с одной публикацией на Джазире написал правду?
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Всё тайное рано или поздно вскроется. И вся эта Порошенковская братия будет отвечать.
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а что скажут на этот счет лолиботы и прочие шыкаладные шныри?
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Как обычно, любимое - вывсеврети.
И завтра, позичивши у Сирка очи, будут тупо повторять.
А кто не верит - пидлый агент крембля.
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так соевой питорасне не привыкать к такому поведению.Эта мразота к брехне привычная.
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Є така приказка: "Гора народила мишу", а в наших реаліях слова такі - "Будка народила пшик".
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Зная что в рашке и в Украине продадут что угодно, то нашелся покупатель компромата против Педрилы... Дешевле закопать Пэтю чем кормить кредитами его ворьё!!! Порохоботы, за вашего Петю взялись серьёзно дяди заморские...но мы видимо не узнаем имя могильщика, можем лишь догадываться.
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Сначала думал, что Агент-Лолита - фейк. Но потом прочитал это!!!
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"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой - это счастье", - написал Алексей Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3044299
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Сомнений нет, что тогда в самолете Петро старший был не сам...Ему мемуары ФСБ помогали писать. Обратите внимание на стиль излогать мысли...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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