 ГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он отметил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации "денег Януковича" было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.
"На сегодняшний день - с 20 ноября - следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, и Верховная Рада не спешит их продолжать. Соответственно, Генпрокуратура не может зарегистрировать производство по данному факту", - отметил Горбатюк.
"На сегодняшний день такого подтверждения от государства нет", - напомнил он.
Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.
На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.
Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.
Интересно, почему НИКТО и нигде не интересуется, были ли они с Янучарой друзьями?
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ?????????
- Грузия за Украину и правильно хочет посадить Саакашвили
или
-Грузия против Украины потому что лепят фейки на Порошенко
Ну так это и так понятно, ибо Лолита не велела.
А лолито-стецьки тут два дня назад аж захлебывались, так верещали "вывсеврети"
И завтра, позичивши у Сирка очи, будут тупо повторять.
А кто не верит - пидлый агент крембля.
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"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой - это счастье", - написал Алексей Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3044299
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Сомнений нет, что тогда в самолете Петро старший был не сам...Ему мемуары ФСБ помогали писать. Обратите внимание на стиль излогать мысли...