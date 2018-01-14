 ГПУ не может расследовать публикацию Al Jazeera о выводе денег Януковича, - Горбатюк

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

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Он отметил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации "денег Януковича" было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.



"На сегодняшний день - с 20 ноября - следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, и Верховная Рада не спешит их продолжать. Соответственно, Генпрокуратура не может зарегистрировать производство по данному факту", - отметил Горбатюк.

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Он заявил, что фактами утечки информации должны заниматься полиция или Служба безопасности Украины. Говоря о сообщениях о конфискации "денег Януковича", Горбатюк отметил, что должен быть подтвержден соответствующий приговор о конфискации, который обнародовала Al Jazeera.

"На сегодняшний день такого подтверждения от государства нет", - напомнил он.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.