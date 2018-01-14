 В Следкоме РФ предложили ввести внесудебную блокировку сайтов: "Подобная практика существует в Китайской Народной Республике"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".

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"В целях активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов. А также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию. Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде. Считаю, что такой порядок даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в Интернете", - заявил Бастрыкин.



"Подобная практика пресечения распространения противоправной информации существует в Китайской Народной Республике. К примеру, министерство промышленности и информатизации Китая в 2016 году ввело запрет на работу электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. Теперь такие СМИ больше не смогут распространять информацию через Интернет, а в лучшем случае - только посредством печатных изданий. Китайские же СМИ будут сотрудничать с иностранными онлайн-СМИ только при наличии разрешения этого министерства. Кстати, там в руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане Китая, а серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР. Представляется, что в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России", - рассказал глава Следкома РФ.

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