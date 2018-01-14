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 В Следкоме РФ предложили ввести внесудебную блокировку сайтов: "Подобная практика существует в Китайской Народной Республике"

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин предложил ввести в России процесс внесудебной блокировки экстремистских сайтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".

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"В целях активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов. А также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию. Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде. Считаю, что такой порядок даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в Интернете", - заявил Бастрыкин.

"Подобная практика пресечения распространения противоправной информации существует в Китайской Народной Республике. К примеру, министерство промышленности и информатизации Китая в 2016 году ввело запрет на работу электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. Теперь такие СМИ больше не смогут распространять информацию через Интернет, а в лучшем случае - только посредством печатных изданий. Китайские же СМИ будут сотрудничать с иностранными онлайн-СМИ только при наличии разрешения этого министерства. Кстати, там в руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане Китая, а серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР. Представляется, что в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России", - рассказал глава Следкома РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044300
 
 
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Да выключите Вы вообще интернет, он вам не нужен.
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Выключат, как же. К лету уже 5G обещают в Масквабаде. Без тырнета там ломка начнётся.
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Не парься, Чебурнет потянет и все 6g. Правда, только в границах расеи без выхода в мировой Интернет. Ну ты понял, как в С.Корее.
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99% ватников и так никуда дальше рунета не вылезают.
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В Следкоме РФ предложили ввести внесудебную блокировку

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Никакой блокировки !!! Только внесудебный расстрел интернет-икстрымистов !!!! У Слідкомі РФ запропонували запровадити позасудове блокування сайтів: "Подібна практика існує у Китайській Народній Республіці" - Цензор.НЕТ 8457
Спасем мокшанские болота от иностранных ыгентов и биндеровцеф !!!
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понты все это... У них шо, везде есть покрытие
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Впроваджуйте в себе законодавство КНДР, не соромтесь )))
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ну суд не надо, это ясный перец, но тройку то надо - ведь при сралине было, туда и мчится вся рашка.
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Вимкнути треба назавжди, бо він ворожий - мереканський як ПК і всі гаджети, як у орків кінцівки не відсохнуть, вже не кажу за бакси, ужасть ))
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Треба ще повернути компартію, як в Китаї. А путіну змінити призвище на Пу Сяо Хуйло!
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Так путен же уже приравнял компартию к христианской религии. А труп ленина - к святым мощам.
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Не він перший. Дурня про рівність комунізму і християнства йде з 1990-х років. А путін як папуга повторює цю дурню.
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А почему на Цензоре ИНОГДА при язвительном тексте появляется надпись " произошла ошибка"? Это кто там предварительно читает комменты?
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Пока не отправили свой пост ни кто не читает. Программное обеспечение глючит , вирусы, сбои в системе, инопланетяне - ( У Слідкомі РФ запропонували запровадити позасудове блокування сайтів: "Подібна практика існує у Китайській Народній Республіці" - Цензор.НЕТ 9936 шутка) и т. п. другое дело, так что лишний раз не расстраивайтесь
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а чего сразу не отключить инет, отобрать все телефоны, глушануть все спут. и теле сигналы, закрыть границы и заставить всех сруских пахать 24/366 ?
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заставить всех сруских пахать?

Ну вы явно фошизд.
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" Подобная практика пресечения распространения противоправной информации существует в Забайкалье "
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Прекрасно. Чем сильнее РФ самоизолируется тем быстрее сдохнет. Там же такое бздо будет в спертой камерной атмосфере... НУ что ж, как говорол Ницше: "Падающего подтолкни". Только способствовать и не препятствовать. Они сами себе в изоляции устроят самоистребление. И это неизбежно - генетика дурная.
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Я бы пошел дальше, в некоторых странах к примеру граждане даже и не слышали, что такое интернет или телефон(домашний).....
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Цензор давно заблокирован, как распространитель бендеровщины; а что ещё ?
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скоро придётся блокировать всё, кроме РИА Новости и ТАСС
ну как рассказать народу-интернационалисту, что США готовят 30-тысячный контингент курдов для охраны от Асада Сирийского Курдистана, по левому берегу реки Евфрат
в результате раздел Сирии станет реальностью, а ведь именно ради сохранения "территориальной целостности САР" кремль послал в Сирию свои войска...
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Так зачем КНР вспоминать, сразу на КНДР равняться.
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Или на Украину, тут тоже поблокировали сайты без решения суда
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Умные люди перенимают у соседа лучшее и стараются избежать худшего, глупый делает как РФия. Темпов экономического роста как в Китае они не внедряют, зато полицейские меры пытаются копировать. Браво, гениально.
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В Украине тоже заблокировали сайты без решения суда.
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Мне кажется,кацапам надо опыт перенять прямо в КНДР .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Следкоме РФ предложили ввести внесудебную блокировку сайтов: "Подобная практика существует в Китайской Народной Республике"
 
 
 
 
 
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