 "Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя на четыре года раньше": Сын президента отреагировал на упоминание в фейковых "обращениях"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее сообщалось, что грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы "копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России". В "документе" кроме прочего также говорится, что в Санкт-Петербурге якобы проживают родители жены сына Порошенко. "Регулярно посещаю Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына Алексея", – говорится в опубликованном "Рустави-2" тексте.

В Администрации Президента опубликованные "документы" назвали "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави 2" спецслужбой России".

"Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - говорится в заявлении АП.

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Позже сын Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко написал пост в Facebook, в котором отметил, что познакомился со своей супругой в 2011 году.

"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой – это счастье", - написал Алексей Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В АП назвали фейком спецслужб РФ "копии обращений Порошенко от 2007 года"

Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.