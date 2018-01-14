 "Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя на четыре года раньше": Сын президента отреагировал на упоминание в фейковых "обращениях"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее сообщалось, что грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы "копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России". В "документе" кроме прочего также говорится, что в Санкт-Петербурге якобы проживают родители жены сына Порошенко. "Регулярно посещаю Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына Алексея", – говорится в опубликованном "Рустави-2" тексте.
В Администрации Президента опубликованные "документы" назвали "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави 2" спецслужбой России".
"Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - говорится в заявлении АП.
Позже сын Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко написал пост в Facebook, в котором отметил, что познакомился со своей супругой в 2011 году.
"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой – это счастье", - написал Алексей Порошенко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В АП назвали фейком спецслужб РФ "копии обращений Порошенко от 2007 года"
Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.
6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.
Наркоман Саакашвили придумал разоблачающий фейк, но фейк разоблачил самого наркомана
Нема у вас більше друзів ))))))))))))))
У.Шекспир. Гамлет
Дорогая передача!
Во субботу чуть не плача,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
СБУ ЗАТРИМАЛА ВИСОКОПОСАДОВЦЯ КАБМІНУ ЗА СПІВПРАЦЮ З СПЕЦСЛУЖБАМИ РОСІЇ - ЕКСКЛЮЗИВ "ПРЯМОГО"
и что за день сегодня такой ?
А что тут удивительного? Обычная рядовая ситуация. Люди сначала женятся, а потом через шесть лет уже знакомятся. Так во всем мире, потому что это сейчас так модно.
Это трудно логически понять, но если понюхать кокаина, то вполне всё становиться понятно.
Хотя Петро диякон УПЦ МП и особо не верю, что его сын не бдит каноны церкви!
пусть сам царствует...
Столько пользы..... Явно больше чем сынуля в Киеве принёс.
Поэтому однозначно барыга сотрудничает с ФСБ.
Я не удивлюсь, если завтра узнаю, что расписка написана кровью
Ох уж эти барышни с ольгинского "Руснява-2"
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"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой - это счастье", - написал Алексей Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3044299
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И кто после этого скажет, что Порошенко старший в 2007 г. лирические мимуары на границе России не писал???
Что Вы будете делать, если докажут, что Алексей вышиванку надел после кульбида его брата с вертепом (Russia)???
2. Где хоть одно доказательство, что они именно знакомы с 2011?
Тут писалось, что ранее родители Юлии жили в Севастополе...И я больше склонен верить, что потомку гагауз было там более сподручно знакомиться и в более раннем возрасте!
" Чукча не читатель, чукча ПИСАТЕЛЬ"(с)
Вот и писАет, что умет)
Имелось в виду - что умеет
1. Аппарат Президента о фейке написал в 2.20, когда все вменяемые люди празднуют Старый Новый год, засевают!
2. Сам Президент молчит, но заговорил его сын (кстати депутат ВРУ)...
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При чем у них сейчас одна версия на 2их.
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Думаю завтра Президент будет выдавать за факт, что его сын Юлию 2007г ни разу не видел и не знал до того...
Но только не стоит забывать, что родители Юлии с Севастополя, а сам Петро с Бендер, что очень и очень рядом.
.Где Кура, и где мой дом?!
Вы в какие карты заглядываете?
І діти такі самі, мабуть...
Отже , швидше повірю фейковій новині, ніж соєвому кабану чи його підсвинкам.
порохоботы нах с пляжа......
А правда что принц Гарри как и наши "золотые" детки на передке бывает только на фотошопе или на часик для фотосессии?
Как представлю реакцию английских дипломатов или королевской семьи, так на хи хи пробивает.
Щас Федотов до дипломатического скандала договорится.
Эй начальник порохоботов, убери этого д-ла, тебе международный скандал надо?
И кудахтанье такого низкопробного уровня, что никогда не было в украинской политике.
посты. Это как Зона51. Есть там НЛО или нет-хрен поймёшь.
все могут короли,все могут короли
жениться по любви , жениться по любви
не может ни один , ни один кАароль
Здравствуйте, Алла Борисовна.