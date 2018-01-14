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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14086) Порошенко_Алексей (17) фейк (103)

 "Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя на четыре года раньше": Сын президента отреагировал на упоминание в фейковых "обращениях"

Сын президента Алексей Порошенко отреагировал на упоминание его и своей супруги в опубликованных телеканалом "Рустави-2" фейковых "обращениях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее сообщалось, что грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы "копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России". В "документе" кроме прочего также говорится, что в Санкт-Петербурге якобы проживают родители жены сына Порошенко. "Регулярно посещаю Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына Алексея", – говорится в опубликованном "Рустави-2" тексте.

В Администрации Президента опубликованные "документы" назвали "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави 2" спецслужбой России".

"Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - говорится в заявлении АП.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Российско-фсбшные политтехнологи разворачивают кампанию "ваша невестка-россиянка"", - Ирина Геращенко о фейковых "обращениях Порошенко"

Позже сын Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко написал пост в Facebook, в котором отметил, что познакомился со своей супругой в 2011 году.

"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой – это счастье", - написал Алексей Порошенко.

Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя на четыре года раньше: Сын президента отреагировал на упоминание в фейковых обращениях 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В АП назвали фейком спецслужб РФ "копии обращений Порошенко от 2007 года"

Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3044299
 
 
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интересно, у нее есть гражданство Украины? или незачем ей?
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мля какие вы наивные, вас ебут, а вам всё божья роса. Да плевал этот хуй малолетный на Украину и меня, у него домик в Испании, вы чё дебилы?
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Ну вот и сказочке конец. А кто слушал зрадофил :D

Наркоман Саакашвили придумал разоблачающий фейк, но фейк разоблачил самого наркомана
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То есть зрадофилье с 2014 года не сдерживая соплей доказывали порохоботам что Порошенко агент кремля, а тут кремль выдает такой перл что у зрадофилов мировоззрение рассыпалось на мелкие кусочки. Как они бедные теперь оправдывать свою тупость начнут?
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"Лолита или Хунта - вот в чем вопрос ! " "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 3229
У.Шекспир. Гамлет
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Лолита, изображающая "хунту" на радость лохотрату. А что?
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Блажен кто верует в многоходовочки, конечно, но у Лолиты жуткий перебор с Хунтой! Вам не кажется? Заигралась !!!!! "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 3124
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Всё фейки и балабольство , а вот Дворцы построенные на Украденные у Украинского Народа деньги вполне можно увидеть и пощупать .
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Здесь верят конкретным фактам, а не киселевско-соловьевскому бреду. Если журналисты с 2014 года ничего не нарыли кроме дырки в носках Порошенко то и верить бредням нечего.
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ты не прав, федя
"Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 1069
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Все верно если бы не одно но - Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 не было жены - Так Гнапу и передайте.
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а паспорт у нее был? а то вы порохоботы и до этого додумаетесь
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Фейк российской пропаганды пытается навешать что сын Порошенко женился в 2007 году, а свадьба была в 2013 году. Не удивлюсь если жена сына Порошенко украинка с самого рождения.
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То що: вони подали заяву до ЗАГСу у 2007, а одружилися у 2013-му?
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каким фактам..что алеша познакомился с юлей в 2006 году?
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Давай ольгинец факты "дворцов" постренные на украденные деньги?
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Альо, Кремль, вы уже определитесь, наконец, Порох - хунта или лолита, а то у нас такое творится: "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 8761

Дорогая передача!

Во субботу чуть не плача,

Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.

Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
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Станислав Ежов, арестованный якобы за шпионаж, переводчик Гройсмана, который по его словам, ничего не знал особо ценного, но при этом был задержан СБУ на своём рабочем месте, с согласия Гройсмана. Кто-нибудь верит в то, что в Кабмин приходят работать люди с улицы? Я - нет. Киевлянин, закончивший КИМО в 99 году. Работавший в посольствах Словении и потом США, где он, по версии СБУ, и был завербован ФСБ - это шедеврально. Потом с 2010 года работал в АП у Яныка, а с 2014 работал личным переводчиком Гройсмана сначала в Раде, потом в Кабмине. Это один из лучших переводчиков-синхронистов, кстати, успешно прошедший люстрацию. Жена работает у Рината Ахметова в ДТЭК. По всем параметрам - свой в доску. Но тут важнее того, что его задержали было то, как именно задержали. И тут, конечно же, чисто случайно оказался рояль в кустах. Кино и немцы. Все это настолько тупо, что сразу хочется узнать правду.

СБУ ЗАТРИМАЛА ВИСОКОПОСАДОВЦЯ КАБМІНУ ЗА СПІВПРАЦЮ З СПЕЦСЛУЖБАМИ РОСІЇ - ЕКСКЛЮЗИВ "ПРЯМОГО"
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Правда оказалась слишком банальной. У Ежова начался личный конфликт с Гройсманом. Он несколько раз пытался уволиться, но его, по рассказам сотрудников Кабмина, не отпускали и как раз за то, что он имел секретный допуск. У него в декларации годовая зарплата за 2016 составила 223 тыс грн, а это в месяц по сегодняшнему курсу 666 долларов. Там действительно маленькие зарплаты, но там всегда были хорошие бонусы, а судя по тому, что я слышала, то его сильно обидели в этом плане. Материально наказали и при этом - не отпускали. Чувак сорвался, и начал Гросю откровенно троллить, даже просил обменять его у России на наших заключенных. Достал Гросю так, что тот решил отомстить, а заодно разыграть этот спектакль для манюпаса, чтобы отвлечь внимание от тех скандалов, которые там происходят. Такая себе развесистая клюква. Жрите и радуйтесь, Грося нашел шпиона. Но идем дальше.
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"Провал" сегодня у Лолы. "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 6532 Агент крембля зашкварился. "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 2076
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Вы имели ввиду предводителя незаконной киевской Хунты ? "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 5183
и что за день сегодня такой ?
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Не. Хунта как раз законная. А вот "предводитель"- не настоящЫй. "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 4011
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Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 не было жены - Зрадофилы - зачем рашкинская пропаганда пытается забросать фейками семью Порошенко и кому вы ублюдки подыгрываете?
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А от у мене була дружина ще близько десяти років до того, як я одружився...
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А у меня машина была, еще за десять лет как я её купил
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у тебя был брачный период с твоей машиной..
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В 2007 Леша на ней женился, а потому уже познакомился.

А что тут удивительного? Обычная рядовая ситуация. Люди сначала женятся, а потом через шесть лет уже знакомятся. Так во всем мире, потому что это сейчас так модно.

Это трудно логически понять, но если понюхать кокаина, то вполне всё становиться понятно.
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Как бы понятие жены довольно размыто.
Хотя Петро диякон УПЦ МП и особо не верю, что его сын не бдит каноны церкви!
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Судя по тому как ты пляшешь под песенки кремля сразу видно что ты сепар вонючий.
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он лох - сам признался, но хочет заодно всех к себе приблизить...
пусть сам царствует...
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У меня хоть смелость есть признаться, значит,не всё потеряно, а вот лох, возомнивший себя интеллектуалом-пропащий полностью.
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Пи да расина, ты хоть за слова отвечай! Можешь меня называть как хочешь, но за сепара я б тебе в табло сразу зарядил.Жаль, что только за клавой ты такой смелый.
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Зарядилка не выросла - Только сепар может серъезно воспринимать кремлевско-киселевские фейки.
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Ты, падло, читай внимательно, что я писал.Мне похрен, фейк это или нет.У меня вчера побратима похоронили, с которым вместе воевали и дружили, а ты ,нечисть, меня сепаром называешь.Может, давай пересечёмся.Я 25-го буду в Киеве.
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Не заводись. Тут є обмежена кількість платних порохоботів, вони заробляють на цій ситуації за потрійним тарифом. А от цих "ідейний", безплатних, як вітром здуло. Зрозуміли мабуть...
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Нехай собі на свічку зароблять! А от я і подивлюся, чи є в нього гідність.
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Коли одразу казали, що ці папірці не документи, то всі зрадоботи бризкали слиною. Так чого тепер вам робити? Добре, що визнали свій підхід хибним, бо такі речі треба перевіряти перед тим, як щось говорити. Зверніть увагу на те, що інші поки не визнали хибним свій метод кидатися лайном.
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Який підхід, в чому хибність? Шоколадні юродствування аж ніяк не завадять Заходу ізолювати наших доморощених клептоманів. Будуть персональні санкції, які вдарять по всьому населенню. Ліквідують безвіз, долар перевалить за сотню і т.п. "радості"... Як гадаєш, звідки і чому витік про "Лоліту"? Думаю, що хуйло ще Обамі засвітив свого агента для компроментації України, а Трамп взяв і оприлюднив. Бо вже й так всім все зрозуміло...
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От ти знов оперуєш неперевіреними даними! Нема ніякого витоку! Вам вкинули невідомо що, а ви за це схопилися. Треба оригінали документів з експертизою, а потім звинувачення. Не зрозуміло, що вас розвели?
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Так, так саме оригінал і обов'язково кожному українцю Оригінали в фсб, а ті надали, скоріше за все, копії. Тому то й АП вчора вночі назвала фейком саме копії документів...
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Навіть копій нема, а є невідомі фото. Тобто нічого нема. Повелись ви на неперевірені данні. Буде відомо хто так все організував, але зрозуміло як повели себе звичайні тролі. Реально смішно!
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Лично я только жалею что этот золотой ребёнок на передке. Сразу бы такое облегчение волонтёрам, сразу порешали бы проблемы со снабжением, разведкой, уничтожением боевиков до того как они подгонят тяж вооружения....
Столько пользы..... Явно больше чем сынуля в Киеве принёс.
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Почему кремль своих детишек на посылает на войну? Знаешь какая цена за пленного кремлевского выродка была бы?
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Denis Fedotov - а вот к примеру Лондон, королевская семья посылает.... Тупые они... Принц Гари в Афганистане....


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Так воевал или фотографировался призывая сограждан к участию в миссии? Ты разделяй эти два выражения - Участвовал в боевых действиях или фотографировался на фоне боевых действий.
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Внимание. Шокотролль Федотов прямо признал, что Порошенко берет пример с х-ла. Вот это прокол Штирлиц.
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путин так же берет пример только от кого? Может с Порошенко? Может это ты ватный троль на чем ты только что и прокололся даже не осознавая этого?
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Просто Порошенко обладает даром предсказания, и тогда в 2007-м, на пропускном пункте - он писал о будущем, словно Нострадамус.

Поэтому однозначно барыга сотрудничает с ФСБ.
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ага..а алеша познакомился только в 2011..не раньше "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 4873
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Теж не вірю,що за рік знайомства Олексій одружився, незалежна експертиза сильно б допомогла, з часом стане видно і так,аби не запізно
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Допис у фейсбуці - як на мене,-не доказ.В результатах експертизи американських фахівців із державних служб я б сумнівався найменше,самі вони вже знають напевно.
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цікаво, якою буде відповідь з INSEAD, якщо журналісти відправлять туди запит, коли там навчався Олексій Порошенко (не лише MBA, а й Bachelor, якщо також там), а коли - на той час його майбутня дружина. Навряд чи ця інформація може бути засекреченою.
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Батько дружини сина Порошенко з Севастополя і потім переїхали до Підербургу,,ще й військовий? Це як у Клімкіна тесть медальку має "за Крим" 2014.
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Не нервничай, кацапчик, клавиатуру сломаешь.
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Принц Гари не воевал в Афганистане - Принц Гари фотографировался на фоне боевых действий агитируя сограждан к участию в миссии. Не верьте кацапам.
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"Расписка в ФСБ" - это красиво, но очень старомодно-романтическое, совсем как у Гете доктор Фауст присягал нечестивому.
Я не удивлюсь, если завтра узнаю, что расписка написана кровью "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 6169
Ох уж эти барышни с ольгинского "Руснява-2" "Юліє Порошенко, дуже шкодую, що не зустрів тебе на чотири роки раніше", - син Президента відреагував на згадку у фейкових "зверненнях" - Цензор.НЕТ 6169
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Старомодно говоришь? Романтики много? А это что?: - тоже Фейк???
-
"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой - это счастье", - написал Алексей Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3044299
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А мне нравятся такие фейки тем, что на них прекрасно видна дебильность/не дебильность каждого, а также принадлежность некоторых персонажей к "птенцам гнезда Пригожина". Последнее, кстати, тоже разновидность дебильности.
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"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой - это счастье", - написал Алексей Порошенко.

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И кто после этого скажет, что Порошенко старший в 2007 г. лирические мимуары на границе России не писал???
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Вы хоть прочитали что он написал?)Порох ехал к будущим родителям невестки получается?)Заставлять ехать в в школу?)
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1. Это фото с того 2011?
Что Вы будете делать, если докажут, что Алексей вышиванку надел после кульбида его брата с вертепом (Russia)???
2. Где хоть одно доказательство, что они именно знакомы с 2011?

Тут писалось, что ранее родители Юлии жили в Севастополе...И я больше склонен верить, что потомку гагауз было там более сподручно знакомиться и в более раннем возрасте!
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А зачем ему читать?
" Чукча не читатель, чукча ПИСАТЕЛЬ"(с)
Вот и писАет, что умет)
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Как бы хотелось верить, что это все реально фейк, но:
1. Аппарат Президента о фейке написал в 2.20, когда все вменяемые люди празднуют Старый Новый год, засевают!
2. Сам Президент молчит, но заговорил его сын (кстати депутат ВРУ)...
-
При чем у них сейчас одна версия на 2их.
-
Думаю завтра Президент будет выдавать за факт, что его сын Юлию 2007г ни разу не видел и не знал до того...
Но только не стоит забывать, что родители Юлии с Севастополя, а сам Петро с Бендер, что очень и очень рядом.
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"родители Юлии с Севастополя, а сам Петро с Бендер, что очень и очень рядом"
.Где Кура, и где мой дом?!
Вы в какие карты заглядываете?
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в очередной раз кацапсин в их же овно мокнули рылом.
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письмецо, видать, настоящее. но в нем ничего предосудительного нет. еще и 2007 году.
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Грузинский телеканал неожиданно стал обладателем неожиданного документа из архива ФСБ и выложил его в своей передаче. Поскольку в Украине обычно не смотрят передачи грузинских телеканалов, некий грузинский профессор Олег Панфилов неожиданно поспешил выложить те же фотки в своем фэйсбуке и неожиданно поинтересовался чрезвычайно актуальным для Грузии вопросом судьбы шоколадного бизнеса Пороха. Той же ночью совершенно случайно не спал Михо Саакашвили и тут же разразился своим знаменитым импичментом. На следующий день грузинский телеканал поспешил уточнить, что вообще-то с ФСБ он не сотрудничает, просто совершенно случайно и неожиданно к ним попала копия с копии от "конфиденциального источника". Почуяв неладное с подписью Пороха, грузинский телеканал мамой клянется, что графологическая экспертиза все подтвердит. Ну, а про неувязку с сыном Пороха вам все подробно растолкуют на Цензоре непорохоботы.
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А можно было просто написать что соевый обосрался вместо всего этого текста.
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Вате не остается ничего друрого, только доказывать, что они были ТАЙНО ОБВЕНЧАНЫ в Мацкальском Пархате ПЦ за четыре года до официальной свадьбы.
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Немного инфы с открытых источников: что объединяло Порошенко и Севастополь? Кроме родственников жены сына Порошенко был собственник судоремонтного военного завода "Звезда". 28 февраля 2015 года завод был "национализирован" окупационными властями Крыма.
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Твердо знаю що Пеця - брехло.
І діти такі самі, мабуть...
Отже , швидше повірю фейковій новині, ніж соєвому кабану чи його підсвинкам.
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А ларчик очень просто открывается Вальцман когда писал о причине посещения выдумал и в очередной раз соврал что едет к родственникам жены сына Ведь врет он всегда и тогда вполне возможно тоже Поэтому и неудивительно что то что он написал А интересно другое какая информация содержится на остальных страницах досье Лолиты Ведь эти страницы только 88 и 89.
порохоботы нах с пляжа......
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Скажите, кто-то серьезно верит, что дети миллиардеров женятся на девушках, которых встретили на лекции?
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у жидов обычно родители решают на ком дети женятся и за кого выходят замуж.
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Так и я про это. Мальчик-миллиарде заходит в аудиторию, видит симпатичную девку, влюбляется и через некоторое время женится. Кто в такое поверит? Какой-то дешевый водевиль.
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Вальцман-младший которого папашка пристроил у хлебного корыта решил что то еще вякать в защиту Вальцмана-старшего Это все что он выдал за время работы в ВР Хоть так надо отрабатывать бабло
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Тут порохобот Федотов говорит президенту, что бы он у англичан при встрече поспрашивал :
А правда что принц Гарри как и наши "золотые" детки на передке бывает только на фотошопе или на часик для фотосессии?
Как представлю реакцию английских дипломатов или королевской семьи, так на хи хи пробивает.
Щас Федотов до дипломатического скандала договорится.
Эй начальник порохоботов, убери этого д-ла, тебе международный скандал надо?
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Надо заниматься чем-то одним.Или наводить порядок а государстве,в своих кланах и курятниках,которые развел,или уходить и дальше развивать свой бизнес.Тогда не будет таких вбросов.и выбирать какое-то одно направление европейское или таежное.И зачем гнать такую пену.Сначала Ира Геращенко сорвалась с цепи для отбеливания и оправдания,а ее этот случай вообще не не касается,потом сын оправдывается.Петя трусливо молчит,и повода пропиариться пока нет,чтобы снять напряжение.Это касается только его,пусть выступает с заявлением,доказывает свою честность и правоту в судах и будет на своем месте со своим мнением,как положено быть главе державы.
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Честно говоря этот кудахтающий курятник уже надоел, который российские пропагандисты называют - борьбой олигархов.
И кудахтанье такого низкопробного уровня, что никогда не было в украинской политике.
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Анастасия Лисовская, вот потому и так тяжко прощание с рашкой происходит, несмотря на сказанное Порошенко публично "прощай немытая рассея..," это видели все по ящику, а в реале сидение на 2х стульях продолжается.
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Пэця в панике мог написать всё,что угодно. А лёша соврать про дату знакомства. Или бумажками от "Рустави-2" можно подтереться. Выбирайте варианты....Как обычно,всё разбилось о пустые словеса отдельно взятых личностей,которые занимают высокие
посты. Это как Зона51. Есть там НЛО или нет-хрен поймёшь.
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Так и я про это. Мальчик-миллиарде заходит в аудиторию, видит симпатичную девку, влюбляется и через некоторое время женится. Кто в такое поверит? Какой-то дешевый водевиль.
все могут короли,все могут короли
жениться по любви , жениться по любви
не может ни один , ни один кАароль

Здравствуйте, Алла Борисовна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя на четыре года раньше": Сын президента отреагировал на упоминание в фейковых "обращениях"
 
 
 
 
 
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