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 Общество
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Все про:запрет (1176) Польша (4026) пропаганда (1818) Евросоюз (11643)

 Московскому политологу-пропагандисту Бондаренко запретили на 3 года въезд в ЕС по требованию Польши

34-летнего российского политолога, сторонника идей "Новороссии" и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Олега Бондаренко не пустили в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", его задержали в аэропорту Берлина, сообщив, что въезд на территорию Евросоюза, ему запрещен по требованию Польши.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", - сказалБондаренко.

По его словам, он прилетел в Берлин по приглашению немецкой "Левой партии" для участия в политическом мероприятии. Бондаренко сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.

Пропагандист постоянно выступает как приглашенный "эксперт" в телепрограммах - на пропагандистских телеканалах в частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не может идти и речи". Также он высказывался в пользу оккупации Крыма, войны с Украиной, а также поддерживал проект "Новороссия".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Белорусских туристов в Буковеле оштрафовали за георгиевскую ленточку. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3044297
 
 
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Не фига себе новина.
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На рашке уже действуют драконовские законы которые лишают кацапов средств к существованию.
1 - Налог на скважины - Имеешь скважину плати налог причем заплати за все те годы которые ты пользовался скважиной.
2 - Налог на дачу - Имеешь дачу, плати налоги за все годы имения таковой. Не заплатишь, суд может лишить тебя твоей дачи.
3 - Налог за сбор лесных ягод и грибов.
4 - Пенсия в дальних от москвы регионах, составляет 12 тысяч, а оплата за ЖКУ составляет 14 тысяч.
5 - На дорогах выросли штрафы, причем на ровном месте. Не пропустил пешехода в неустановленном месте, штраф 1500 рублей. Для пешехода - 500 рублей за пересечение дороги в неустановленном месте.
6 - Люди которые достигли пенсионного возраста в 2017 году, не могут оформится на пенсию из за недостатков балов. Сколько нужно работать чтобы набрать необходимое количество балов, известно только путину.

Вообщем - благодарите Бога что вы не жители рашки иначе ваша жизнь бы полностью зависела от мусорного бака и просроченных продуктов.
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ну давай, только честно - ты рассеискии под пруфи?
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С пунктом 5 абсолютно согласен, причем даже в двукратном размере.
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не по сеньке тапки...да и цвет не белый Московскому политологу-пропагандисту Бондаренко запретили на 3 года въезд в ЕС по требованию Польши - Цензор.НЕТ 6947
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Жестко. Если бы Чечня или Дагестан, было бы как-то понятно. Но Ханты-Мансийск - там ведь тишина и спокойствие. Московському політологу-пропагандисту Бондаренку заборонили на 3 роки в'їзд до ЄС на вимогу Польщі - Цензор.НЕТ 2905
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Требование укронационалистов: Депортировать желательно в Украину.
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Ну что ты! БЭндеровцы же на него мигом трусики наденут и на доску объявлений, как Исусика. Ну как можно?!!
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ну и жало у этого российского политолога,деградация на лицо Московскому политологу-пропагандисту Бондаренко запретили на 3 года въезд в ЕС по требованию Польши - Цензор.НЕТ 4777
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Так видимо без намордника пытались в ЕС завезти - вот и не пустили.
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Совершенно ничтожное лицо у этого презренного существа: "Бог шельму метит"...

Какая-то грязь человеческая. Особую гадливость к этой дряни с фамилией Бондаренко вызывает тот факт, что его предки когда-то лет 200 назад были украинцами, память о которых эта дрянь предала.
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вон рюске сосунов из свободного мира.
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а вот тут же вспомнил как показывали что выдворяет из Латвии рюске журналистов, так эта баба плакала - рософобы, не обьяснили причину, не дали поменять билет на самолёт и автобусом отвезли к границе да и выкинули в 24-00 и пешком домой погнали (скотина всётаки), и ещё, говорят что и в туалет не дали сходить - руцкофобы

"pоссия 24": Из Латвии депортируют российскую журналистку, в МИД РФ удивлены (176)

rus.DELFI.lv | 4 января 2018, 13:58
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говорят визу другой страны анулировали фошизды.
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Вообще-то правильно! А то ишь ты, поехал вкусить гейропскости бездуховной. В новоотбросию к захерасту пусть едет.
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а глазенки то бегающие Московскому политологу-пропагандисту Бондаренко запретили на 3 года въезд в ЕС по требованию Польши - Цензор.НЕТ 4537.небось весь на зраде сидит
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глазенки бегают,как у твоей Лолиты,когда она видит гроши
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*** навеяло...
О, как тяжел собачий век:
И в дождь, и в снег, и в слякоть
Из дома гонит человек
И заставляет... какать.
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Франция потребовала от РФ рассчитаться по царским долгам: Государственный долг не имеет срока давности. РФ должна платить 30 млрд евро. Таковы правила игры. https://goo.gl/7QKZJQь
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«Но на это нет никакой надежды после заключённого в 1997 году во Франции соглашения, согласно которому Россия выплатила более €330 млн в счёт погашения государственного долга», - отмечает издание.
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«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»©
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Мягко поступили. Надо бы арестовать, судить и посадить. Только пусть сидит где-нибудь в Польше и Литве, а то наш "гуманный суд", того и гляди, отпустит.
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От слова эксперт уже рыгать хочется .В Украине тоже экспертов развелось как сабак нерезаных .Производство стоит , страна в заднице , зато экспертов во всех областях тысячи на одну единицу коровы .
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За поребрик суку кацапскую! Стену повыше и потолще! В Берлин захотел,собака, совсем оборзели!
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Нююю. патом обменять.. Хатя на ¨0¨ ..
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Гарна гіллячка, витримає ціле стадо рузької біомаси.
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Сладкозадов теж до списку санкційного потрапив. Буде по расєйських дорогах байкерити
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В городе Льва 2,6 миллиона туристов в 2017 году потратили 615 миллионов евро. Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице Lviv Tourism Office в Facebook.

В частности, отмечается, что поступления в местный бюджет от отрасли туризма выросли на 81% и составили 128,25 млн грн.

Московському політологу-пропагандисту Бондаренку заборонили на 3 роки в'їзд до ЄС на вимогу Польщі - Цензор.НЕТ 7761
Больше всего во Львов приезжает украинцев, поляков и белорусов. Также в топ-10 попали граждане Турции, Германии, США, Литвы, Великобритании, Чехии и Канады.
Московському політологу-пропагандисту Бондаренку заборонили на 3 роки в'їзд до ЄС на вимогу Польщі - Цензор.НЕТ 3556
В среднем один турист тратит около 75 евро в день, а средняя продолжительность пребывания - 4,4 дня. Лишь 25% туристов путешествуют самостоятельно, остальные - предпочитают путешествия с друзьями, семьей или в составе туристических групп.
Московському політологу-пропагандисту Бондаренку заборонили на 3 роки в'їзд до ЄС на вимогу Польщі - Цензор.НЕТ 7224
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У нас в Марике, нет таких архитектурных или других достопримечательностей... Но для туристов из Европы мы на Левом (у меня) и в районе Сартаны и т.д. можем устраивать туры для желающих послушать голос "русского мира (ТМ)" кому повезет, как сегодня например, сможет услышать взрыв 152 снаряда. А 82-й им можно прям в проспекте гарантировать.. (((
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вобще-то не мешало бы многих отправлять по турпутевке в Широкино. У некоторых открылись чакры, возможно регенерировались мозги. Некоторые бежали бы в Новоазовск, и воздух стал бы чище.
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Лучше бы не запрещали... Они, дебилы с рашки. такую херню несут - что она стала бы лучшим доказательством их ублюдочности. Я сам такое слышал и видел в 2004 (!!!!) в Университете им. Вернадского в Симфи.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМосковскому политологу-пропагандисту Бондаренко запретили на 3 года въезд в ЕС по требованию Польши
 
 
 
 
 
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