 Московскому политологу-пропагандисту Бондаренко запретили на 3 года въезд в ЕС по требованию Польши

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", его задержали в аэропорту Берлина, сообщив, что въезд на территорию Евросоюза, ему запрещен по требованию Польши.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", - сказалБондаренко.

По его словам, он прилетел в Берлин по приглашению немецкой "Левой партии" для участия в политическом мероприятии. Бондаренко сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.

Пропагандист постоянно выступает как приглашенный "эксперт" в телепрограммах - на пропагандистских телеканалах в частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не может идти и речи". Также он высказывался в пользу оккупации Крыма, войны с Украиной, а также поддерживал проект "Новороссия".

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