 Московскому политологу-пропагандисту Бондаренко запретили на 3 года въезд в ЕС по требованию Польши

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", его задержали в аэропорту Берлина, сообщив, что въезд на территорию Евросоюза, ему запрещен по требованию Польши.
"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", - сказалБондаренко.
По его словам, он прилетел в Берлин по приглашению немецкой "Левой партии" для участия в политическом мероприятии. Бондаренко сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.
Пропагандист постоянно выступает как приглашенный "эксперт" в телепрограммах - на пропагандистских телеканалах в частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не может идти и речи". Также он высказывался в пользу оккупации Крыма, войны с Украиной, а также поддерживал проект "Новороссия".
1 - Налог на скважины - Имеешь скважину плати налог причем заплати за все те годы которые ты пользовался скважиной.
2 - Налог на дачу - Имеешь дачу, плати налоги за все годы имения таковой. Не заплатишь, суд может лишить тебя твоей дачи.
3 - Налог за сбор лесных ягод и грибов.
4 - Пенсия в дальних от москвы регионах, составляет 12 тысяч, а оплата за ЖКУ составляет 14 тысяч.
5 - На дорогах выросли штрафы, причем на ровном месте. Не пропустил пешехода в неустановленном месте, штраф 1500 рублей. Для пешехода - 500 рублей за пересечение дороги в неустановленном месте.
6 - Люди которые достигли пенсионного возраста в 2017 году, не могут оформится на пенсию из за недостатков балов. Сколько нужно работать чтобы набрать необходимое количество балов, известно только путину.
Вообщем - благодарите Бога что вы не жители рашки иначе ваша жизнь бы полностью зависела от мусорного бака и просроченных продуктов.
Какая-то грязь человеческая. Особую гадливость к этой дряни с фамилией Бондаренко вызывает тот факт, что его предки когда-то лет 200 назад были украинцами, память о которых эта дрянь предала.
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rus.DELFI.lv | 4 января 2018, 13:58
😁
О, как тяжел собачий век:
И в дождь, и в снег, и в слякоть
Из дома гонит человек
И заставляет... какать.
В частности, отмечается, что поступления в местный бюджет от отрасли туризма выросли на 81% и составили 128,25 млн грн.
Больше всего во Львов приезжает украинцев, поляков и белорусов. Также в топ-10 попали граждане Турции, Германии, США, Литвы, Великобритании, Чехии и Канады.
В среднем один турист тратит около 75 евро в день, а средняя продолжительность пребывания - 4,4 дня. Лишь 25% туристов путешествуют самостоятельно, остальные - предпочитают путешествия с друзьями, семьей или в составе туристических групп.