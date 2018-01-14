 Украине придется провести люстрацию местной власти в Крыму в соответствии с законом о коллаборантах, - Умеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Россия не дает развиваться всем соседям, до которых может дотянуться. Безусловно, сейчас там строят мост, дороги, детские сады – но это лишь повод для откатов. Российские власти заботятся не о будущем Крыма, а о собственных сиюминутных интересах", - отметил Умеров.
"Украине, конечно, придется разбираться с последствиями. В частности, провести люстрацию местной власти в соответствии с законом о коллаборантах, который должны принять до деоккупации полуострова", - заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что в украинском законодательстве не определено понятие "коллаборации с оккупантами" для жителей аннексированного Россией Крыма.
Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Крым - это Украина", - посол США в РФ Хантсман ответил на вопросы россиян. ВИДЕО
Юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова заявляла, что в Киеве создали рабочую группу, которая должна определить степень ответственности жителей оккупированных территорий за сотрудничество с российскими властями.
Публичных комментариев российских оккупантов в Крыму по этому поводу нет.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
https://www.youtube.com/watch?v=KSVu8F9TCQQ
https://www.youtube.com/watch?v=JBM4EDy4vdM
Краще було би розстріляти, але ми ж цивілізовані люди...
оскільки колаборанти служать агресору , а його й досі законодавчо не визначено !
Але для цього потрібна рішучість. Це єдиний вихід.
Не прокормим столько тунеядцев!!!
-----------------------------------------------------------------------------------
Он с ума сошёл?
Цей закон необхідно розробити вчора.
Люди що проживають на оупваних територіях повинні відчувати захист, а окупанти і колаборанти повинні знати, що їм нічого не світить у плані отримання власності на теритрії України, соціальних виплат.
Більш того необхідно за кожним фактом грубого порушення українського законодавства на окупованих територіях порушувати кримінальні справи.
Цей закон необхідно розробити вчора.
Люди що проживають на оупваних територіях повинні відчувати захист, а окупанти і колаборанти повинні знати, що їм нічого не світить у плані отримання власності на теритрії України, соціальних виплат.
Більш того необхідно за кожним фактом грубого порушення українського законодавства на окупованих територіях порушувати кримінальні справи.
Идут цыган с цыганенком и мечтают: вот найти б нам кошелек с деньгами , мы бы лошадь купили, лошадь бы погуляла и привела нам жеребенка. Цыганенок говорит: я б на жеребенке катался. Тут цыган как перетянет цыганенка кнутом, тот кричит батя за что, а цыган отвечает- жеребенок маленький спину сломаешь.
Я ничего не понял. А если не строить дороги, детские сады и проч. - тогда это уже и есть отсутствие повода для откатов и настоящая забота о будущем?
Источник: https://censor.net.ua/n3044296