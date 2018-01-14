 Украине придется провести люстрацию местной власти в Крыму в соответствии с законом о коллаборантах, - Умеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: В Украине уже разрабатывают нормы о коллаборации в Крыму и на Донбассе, - правозащитница

"Россия не дает развиваться всем соседям, до которых может дотянуться. Безусловно, сейчас там строят мост, дороги, детские сады – но это лишь повод для откатов. Российские власти заботятся не о будущем Крыма, а о собственных сиюминутных интересах", - отметил Умеров.

"Украине, конечно, придется разбираться с последствиями. В частности, провести люстрацию местной власти в соответствии с законом о коллаборантах, который должны принять до деоккупации полуострова", - заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что в украинском законодательстве не определено понятие "коллаборации с оккупантами" для жителей аннексированного Россией Крыма.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Крым - это Украина", - посол США в РФ Хантсман ответил на вопросы россиян. ВИДЕО

Юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова заявляла, что в Киеве создали рабочую группу, которая должна определить степень ответственности жителей оккупированных территорий за сотрудничество с российскими властями.



Публичных комментариев российских оккупантов в Крыму по этому поводу нет.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.