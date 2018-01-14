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 Политика Украины
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 Украине придется провести люстрацию местной власти в Крыму в соответствии с законом о коллаборантах, - Умеров

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что до деоккупации Крыма украинской власти надо принять закон о коллаборантах, чтобы бороться с последствиями оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Россия не дает развиваться всем соседям, до которых может дотянуться. Безусловно, сейчас там строят мост, дороги, детские сады – но это лишь повод для откатов. Российские власти заботятся не о будущем Крыма, а о собственных сиюминутных интересах", - отметил Умеров.

"Украине, конечно, придется разбираться с последствиями. В частности, провести люстрацию местной власти в соответствии с законом о коллаборантах, который должны принять до деоккупации полуострова", - заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что в украинском законодательстве не определено понятие "коллаборации с оккупантами" для жителей аннексированного Россией Крыма.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Крым - это Украина", - посол США в РФ Хантсман ответил на вопросы россиян. ВИДЕО

Юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова заявляла, что в Киеве создали рабочую группу, которая должна определить степень ответственности жителей оккупированных территорий за сотрудничество с российскими властями.

Публичных комментариев российских оккупантов в Крыму по этому поводу нет.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3044296
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
для начала мусорную
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гы...смелый ты...а цветы к месту гибели немцова слабо возложить?и селфи сделать
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ты я думаю чаще в Москве бываешь у своих хозяев ,так что сам возложи и селфи сделай с кадыркой,во время извинений на мосту Украине придется провести люстрацию местной власти в Крыму в соответствии с законом о коллаборантах, - Умеров - Цензор.НЕТ 5263А мне еще Порошенко в мусорнике катать,могу с тобой вместе,будете ехать,как на спорткаре в баке
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штепу еще не люстрировали,а уже пора выпускать,и по новому избирать в мёры....
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Порошенко все сделал что бы не проводить люстрацию даже судей на освобожденной территории ,на что надеется этот деятель?
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лолиту лучше отдать ее друзьям из ФСБ,пусть его там пошщипают на деньги,а потом кончат в переулке,как ненужного свидетеля
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как страшно,пойди судьям покажи,которые садят добровольцев и выпускают титушек,они поржут
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Не просто люструвати, а позбавити громадянства або посадити за грати.
Краще було би розстріляти, але ми ж цивілізовані люди...
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и где мы столько крюков от люстр найдем? беда...
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согласен это не технологичное решение для русни. можно обучить группы патриотов и использовать металлические предметы для усыпления руснявых свинособак. К примеру металлические прутья, трубы и.т.д. Так же имеет право на жизнь и экологически чистые и довольно быстрые методы к примеру химически активных веществ для решения вопроса пребывания русни на крысме.
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вот уже сейчас надо об этом думать Украине придется провести люстрацию местной власти в Крыму в соответствии с законом о коллаборантах, - Умеров - Цензор.НЕТ 1298.и составить списки...
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Люстрация? Там децимацию проводить надо. Только наоборот - одного оставлять, а девять на люстру
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пусть они сначала примут "законом о коллаборантах"- а то мне кажется, что это будет еще та эпопея!!
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не можна ...
оскільки колаборанти служать агресору , а його й досі законодавчо не визначено !
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Дуже потрібен закон про колаборантів. Щільна люстрація після звільнення Донбасу та Криму, ніякої жалі до проросійської наволочі.
Але для цього потрібна рішучість. Це єдиний вихід.
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Тепер зрозуміло чому так інтенсивно вирубуються ліси в Україні. Любителі "рускага міра", по обидва боки фронту, сподіваються, що на них усіх не вистачить гілок для повішання. Дурненькі, а річки, озера і калюжі для чого?
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умеров, вот ты ляпнул, а шоколадники на ус намотали. Сейчас начнется "министерство по люстрациичиновников окупированого крыма", "комитет по люстрации...", департамент по люстрации....", специальная прокуратура по люсстрации...., специальный суд люстрированых..... и т.д.
Не прокормим столько тунеядцев!!!
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Я б довiрив б це батальону з кримських татар..на пару тижнiв..😇
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"Россия не дает развиваться всем соседям, до которых может дотянуться. Безусловно, сейчас там строят мост, дороги, детские сады...", - отметил Умеров.
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Он с ума сошёл?
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глупо отрицать очевидное, так может за умного сойдет
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Остается слабая надежда, что это цензор неправильно процитировал, ибо не может человек быть таким тупым.
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Я б довiрив це кримчакскому батальону...😎
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нет. им нельзя такое доверять т.к. они вместо люстрации станут продавать русне самсу тындырную и паленую водку.
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Татары рассчитывают на Крым ? С кацапами не договорились, а с нами,что с лохами.
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Ща такой прекрасный момент на даунбассе ревизию сделать с переселенцами. ПФУ надо просто звонить пока мудафон там не работает и подключили пеникс, в кого идет сброс,значит оно из ордло и хрен ему,а не пенсию,это ж сколько лярдов то сэкономить можно,но кому оно надо
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А что в остальной Украине состоялась люстрация? Какие колоборанты, какой Крым?! Блядььь....
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Прошу уваги,не колаборанти,а колабораціоністи.Пан Умеров помилився, сподіваюсь,несвідомо.
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А ще, якщо не люстрація, то хоча б позбавити українського громадянства Ігоря Плотницького, Сергія Аксьонова, Володимира Константинова, Олександра Захарченка та Леоніда Пасічника. А якщо це неможливо, то хоча б позбавти останнього звання підполковника СБУ України і медалі "За вiйськову службу в Українi". Хоча, може ми чогось не розуміємо і він, як підполковник СБУ, і досі виконує таємну місію в стані ворога?
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Думка про прийняття закону про деокупацію дуже слушна, оскільки він врегулював би такі заходи на території республіки Крим, окупованих територіях Луганської та Донецької області.
Цей закон необхідно розробити вчора.
Люди що проживають на оупваних територіях повинні відчувати захист, а окупанти і колаборанти повинні знати, що їм нічого не світить у плані отримання власності на теритрії України, соціальних виплат.
Більш того необхідно за кожним фактом грубого порушення українського законодавства на окупованих територіях порушувати кримінальні справи.
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Думка про прийняття закону про деокупацію дуже слушна, оскільки він врегулював би такі заходи на території республіки Крим, окупованих територіях Луганської та Донецької області.
Цей закон необхідно розробити вчора.
Люди що проживають на оупваних територіях повинні відчувати захист, а окупанти і колаборанти повинні знати, що їм нічого не світить у плані отримання власності на теритрії України, соціальних виплат.
Більш того необхідно за кожним фактом грубого порушення українського законодавства на окупованих територіях порушувати кримінальні справи.
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есть хороший анекдот
Идут цыган с цыганенком и мечтают: вот найти б нам кошелек с деньгами , мы бы лошадь купили, лошадь бы погуляла и привела нам жеребенка. Цыганенок говорит: я б на жеребенке катался. Тут цыган как перетянет цыганенка кнутом, тот кричит батя за что, а цыган отвечает- жеребенок маленький спину сломаешь.
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"сейчас там строят мост, дороги, детские сады - но это лишь повод для откатов. Российские власти заботятся не о будущем Крыма, а о собственных сиюминутных интересах", - отметил Умеров."
Я ничего не понял. А если не строить дороги, детские сады и проч. - тогда это уже и есть отсутствие повода для откатов и настоящая забота о будущем?
Источник: https://censor.net.ua/n3044296
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине придется провести люстрацию местной власти в Крыму в соответствии с законом о коллаборантах, - Умеров
 
 
 
 
 
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