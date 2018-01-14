Согласно договору о дружбе с РФ, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - российская агрессия. И этот договор является действующим, - Марчук.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

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Таким образом он прокомментировал сегодняшнее заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина ("Единая Россия") предложившего денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

"Договор 1997 года, который Россия грубо и цинично нарушила и до сегодня считается действующим. Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации - это отдельная тема. Острая тема и, действительно, не однозначная. Не смотря на это, должен был бы быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому что прямого и однозначного ответа на это вопрос, как говорят, "простых" людей, нет", - написал он.

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"Не знаю, прочитал мой материал от 11 января Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"), но именно после моей публикации он внес в Госдуму предложение частично денонсировать этот украинско-российский Договор в той части, которая касается "стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Именно как раз через этих два слова "подтверждают нерушимость..." и состоялась тогда, в далеком 1995 году, моя встреча в Кремле с Президентом РФ Борисом Ельциным. И тогда удалось убедить Б.Ельцина оставить в Договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно этому Договору, Крым это территория Украины, а война на Донбассе это российская агрессия. И этот Договор является "действующим", - подчеркнул Марчук.

Ранее представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе напомнил о событиях 18 апреля 1995 года, когда президент России Борис Ельцин принял решение "снять" существующие спорные вопросы в тексте украино-российского договора о дружбе и сотрудничестве и дал распоряжение о том, что парафированный текст договора остается в силе.

Тогда в парафированном тексте договора сохранилась формулировка пункта о границах, предлагаемая украинской стороной, в которой говорится, что "стороны уважают существующие границы друг друга и подтверждают их неприкосновенность".



