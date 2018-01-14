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 Политика Украины
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Все про:граница (2930) договор (172) Ельцин (22) Затулин (270) Крым (19250) Марчук (114) Россия (67690)

 Согласно договору о дружбе с РФ, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - российская агрессия. И этот договор является действующим, - Марчук

Согласно договору о дружбе между Россией и Украиной, война на Донбассе является российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

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Таким образом он прокомментировал сегодняшнее заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина ("Единая Россия") предложившего денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

"Договор 1997 года, который Россия грубо и цинично нарушила и до сегодня считается действующим. Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации - это отдельная тема. Острая тема и, действительно, не однозначная. Не смотря на это, должен был бы быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому что прямого и однозначного ответа на это вопрос, как говорят, "простых" людей, нет", - написал он.

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"Не знаю, прочитал мой материал от 11 января Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"), но именно после моей публикации он внес в Госдуму предложение частично денонсировать этот украинско-российский Договор в той части, которая касается "стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Именно как раз через этих два слова "подтверждают нерушимость..." и состоялась тогда, в далеком 1995 году, моя встреча в Кремле с Президентом РФ Борисом Ельциным. И тогда удалось убедить Б.Ельцина оставить в Договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно этому Договору, Крым это территория Украины, а война на Донбассе это российская агрессия. И этот Договор является "действующим", - подчеркнул Марчук.

Ранее представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе напомнил о событиях 18 апреля 1995 года, когда президент России Борис Ельцин принял решение "снять" существующие спорные вопросы в тексте украино-российского договора о дружбе и сотрудничестве и дал распоряжение о том, что парафированный текст договора остается в силе.

Тогда в парафированном тексте договора сохранилась формулировка пункта о границах, предлагаемая украинской стороной, в которой говорится, что "стороны уважают существующие границы друг друга и подтверждают их неприкосновенность".

Согласно договору о дружбе с РФ, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - российская агрессия. И этот договор является действующим, - Марчук 01
Согласно договору о дружбе с РФ, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - российская агрессия. И этот договор является действующим, - Марчук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3044294
 
 
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позиция позорная.просидеть в туалете когда идёт голосование по Иерусалиму,молчать когда отдают флот. На заявление Затулина-опять молчок.
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Денонсация этого договора - это проблема России, а не Украины, ведь именно Россия его нарушила и продолжает нарушать. То есть, даже клоуны из ЕДра понимают, насколько глупо выглядит со стороны их позиция о "законности" их действий в Крыму при наличии действующего договора с Украиной о признании и нерушимости её границ, который сама же Россия и подписала.
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Поясняю вам МЕЖДУНАРОДНУЮ практикувыполнения обязательств. Если не указан способ выполнения обязательства считается, что оно выполняется ЛЮБЫМ способом, который позволяет его выполнить. П.6 БМ предпологает консультации в ходе которых Украина и США могли бы согласовать виды выполнения обязательства. Это могли быть и санкции и поставка воооружений. и морская блокада Крыма, как в своё время Кубы. Это было бы отражено в документе, котрый мог быть принят по итогам консультаций. Консультации могли бы закончится ничем и тогда Украина имела бы право обратися с иском в суд к Правительству США,

Что там с другим пунктом про обязательства, кроме консультаций от которых рашка отказлась.
Обратиться в ООн и оон уже должна оказать помощь.
Там в документах оон все написано какую.
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Посмотрите списки и должности тех, кто сдавал украинские города и Крым,должности,звания,списки поимённо и всё станет ясно.
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Зачем мне какие то списки ?
Вы кино с плешивым видели где он угрожал применением ядерного оружия?
Вернеее рассказывал как угрожал.
И где обращение в Совет безопасности ООН от ВБ и США ?
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Согласно договору о дружбе с РФ, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - российская агрессия. И этот договор является действующим, - Марчук.

Договори, укладені з кацапами, не варті паперу, на якому написані. Цю фразу, здається, сказав Бісмарк більше 100 років назад. Як видно, час минає, а сутність кацапів не змінюється. А якщо іще більше заглибитись в історію, то побачимо, що брехливість, жадібність та жорстокість - національні риси кацапської азійської орди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСогласно договору о дружбе с РФ, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - российская агрессия. И этот договор является действующим, - Марчук
 
 
 
 
 
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