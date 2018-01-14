Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ.
В нем отмечается, что примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали деревянные бревна с военного грузовика недалеко от впервые зафиксированных позиций военного типа (примерно в 300 метрах к западу от деревни Калиново-Борщеватое, что на 61 километр западнее Луганска.
Кроме того, команда СММ ОБСЕ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода, и заметила, что там до сих пор не хватает 7 танков (пяти Т-64 и двух Т-72).
"11 января в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения выявлено артиллерийскую систему (неустановленного типа), буксируемую, судя по всему, бронетранспортером (MT-ЛБ) неподалеку от комплекса в селе Новозарьевка (47 км юго-восточнее Донецка), а 12 января команда миссии видела зенитный ракетный комплекс (9K33 "Оса"), который двигался на запад вблизи села Крещатицкое (бывшее Красноармейское, 33 км к северо-востоку от Мариуполя)", – говорится в отчете миссии ОБСЕ.
Стоит отметить, что наличие там указанных единиц вооружения является нарушением линий отвода. Нарушения были зафиксированы в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.
Наблюдатели также видели 2 танка (Т-64) на прицепах-платформах, что двигалась на северо-восток на расстоянии 1 км восточнее села Гаево (14 км к западу от Луганска).
Если обсе это констатирует то все вопросы к безальтернативному мыролюбному агенту лолите.
до підписання "мінську" сєпари розбігалися хто куди ...
Багато що залежить від зброї, яку будуть використовувати, і навичок бійців та компетентності командування.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины на блокпосту, расположенном на северо-западном въезде в с. Ижевка (66 км к северу от Донецка), не позволил патрулю Миссии проехать, ссылаясь на приказы от своих командиров. СММ проинформировала об этом офицеров Вооруженных сил Украины при СЦКК, которые не смогли посодействовать проезду патруля Миссии.