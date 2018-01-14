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 Политика Украины
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 Наемники РФ обустраивают новые позиции на Донбассе, - ОБСЕ

Наемники российско-оккупационных войск на Донбассе используют новогодне-рождественское перемирие для того, чтобы обустроить новые позиции. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ

В нем отмечается, что примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали деревянные бревна с военного грузовика недалеко от впервые зафиксированных позиций военного типа (примерно в 300 метрах к западу от деревни Калиново-Борщеватое, что на 61 километр западнее Луганска.

Кроме того, команда СММ ОБСЕ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода, и заметила, что там до сих пор не хватает 7 танков (пяти Т-64 и двух Т-72).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мобильная связь пропала на некоторых неподконтрольных Украине территориях, - ОБСЕ

"11 января в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения выявлено артиллерийскую систему (неустановленного типа), буксируемую, судя по всему, бронетранспортером (MT-ЛБ) неподалеку от комплекса в селе Новозарьевка (47 км юго-восточнее Донецка), а 12 января команда миссии видела зенитный ракетный комплекс (9K33 "Оса"), который двигался на запад вблизи села Крещатицкое (бывшее Красноармейское, 33 км к северо-востоку от Мариуполя)", – говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Стоит отметить, что наличие там указанных единиц вооружения является нарушением линий отвода. Нарушения были зафиксированы в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Наблюдатели также видели 2 танка (Т-64) на прицепах-платформах, что двигалась на северо-восток на расстоянии 1 км восточнее села Гаево (14 км к западу от Луганска).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На Донбассе началась фаза эскалации, - первый замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3044292
 
 
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записывайте точные координаты... мало ли... вдруг там пуговицу потеряете - как потом найти?
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и что это значит?

Если обсе это констатирует то все вопросы к безальтернативному мыролюбному агенту лолите.
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а до кого ж ще ?
до підписання "мінську" сєпари розбігалися хто куди ...
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завдяки "мінським угодам" сєпари змогли ТАК укріпитися , що будь який наступ ЗСУ приречений на провал !
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угу - все залежить лише від кількості загиблих , в наслідок їх штурму ....
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В тебе немає військової професії, тому не тобі оцінювати.
Багато що залежить від зброї, яку будуть використовувати, і навичок бійців та компетентності командування.
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он ждёт ВП и запишется в батальон мажоров...\вместе штурмовать будет...\
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Батальон мажоров, а кто в этом батальоне будет главным?
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Ведь батальон мажоров, должен исключительно комплектоваться мажорами, ведь должен кто-то быть главный в батальоне мажор!
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Приветсвуем новые земляные позиции орков на кладбищах, придорожных канавах ну и под заборами! Сруский мир надо охранять!
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Вооруженный мужчина отказал членам патруля Миссии в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения «ДНР», ссылаясь на то, что у наблюдателей нет разрешения от одного из руководителей «ДНР».
Военнослужащий Вооруженных сил Украины на блокпосту, расположенном на северо-западном въезде в с. Ижевка (66 км к северу от Донецка), не позволил патрулю Миссии проехать, ссылаясь на приказы от своих командиров. СММ проинформировала об этом офицеров Вооруженных сил Украины при СЦКК, которые не смогли посодействовать проезду патруля Миссии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ обустраивают новые позиции на Донбассе, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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