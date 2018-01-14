Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В нем отмечается, что примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали деревянные бревна с военного грузовика недалеко от впервые зафиксированных позиций военного типа (примерно в 300 метрах к западу от деревни Калиново-Борщеватое, что на 61 километр западнее Луганска.

Кроме того, команда СММ ОБСЕ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода, и заметила, что там до сих пор не хватает 7 танков (пяти Т-64 и двух Т-72).

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"11 января в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения выявлено артиллерийскую систему (неустановленного типа), буксируемую, судя по всему, бронетранспортером (MT-ЛБ) неподалеку от комплекса в селе Новозарьевка (47 км юго-восточнее Донецка), а 12 января команда миссии видела зенитный ракетный комплекс (9K33 "Оса"), который двигался на запад вблизи села Крещатицкое (бывшее Красноармейское, 33 км к северо-востоку от Мариуполя)", – говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Стоит отметить, что наличие там указанных единиц вооружения является нарушением линий отвода. Нарушения были зафиксированы в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Наблюдатели также видели 2 танка (Т-64) на прицепах-платформах, что двигалась на северо-восток на расстоянии 1 км восточнее села Гаево (14 км к западу от Луганска).

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