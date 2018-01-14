 США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

Отмечается, что соответствующая договоренность достигнута по результатам встречи главы ведомства Александра Данилюка с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

"Во время встречи стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества", - сказано в сообщении.

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В FinCEN подчеркнули, что будут активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований - единый орган для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.

В Минфине напомнили, что ранее также были достигнуты договоренности с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Государственного департамента США и Министерства финансов Италии по организации учений для будущих работник Службы финрасследований.

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