 США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.
Отмечается, что соответствующая договоренность достигнута по результатам встречи главы ведомства Александра Данилюка с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.
"Во время встречи стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества", - сказано в сообщении.
В FinCEN подчеркнули, что будут активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований - единый орган для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.
В Минфине напомнили, что ранее также были достигнуты договоренности с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Государственного департамента США и Министерства финансов Италии по организации учений для будущих работник Службы финрасследований.
Спецоперацию Банковой по антидискриминации порошенка путем умышленного вброса фейка, чтобы все вбросы тоже стали фейками, через канал саакашвили, который на самом деле работает тоже на банковую, но он против путина, а порошенко агент путина, объявляю завершенной.
я перебрал всех кого вспомнил из активистов, депутатов и прочих. один Вакарчук 1975-го года рождения.
Пока пацифисты спали - придурки - убаюканные людоедами, людоеды набирались сил и качались.
А толку ???Эта служба станет сразу ручной шоколадной а значит абсолютно бесполезной
---------------------
Астанавитесь!
Москва не резиновая - двух Лолит не выдержит...
"Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год"
Лично я эту суку не буду москальской кличкой звать.
стрёмно же за шоколадные яйца...
глядишь и до импичмента дойдем
Замість того, щоб сказати нам прямо, що ваша фінслужба не варта ніц, пропонується "надати допомогу у створенні бла-бла-бла..."
Говоріть прямо, панове американці, бо наша "еліта" впритул не розуміє евфемізмів - її обов*язково треба тицьнути мордою в багно.
А вопше то, це є провокація, як я думаю, бо ми шо самі не здатні ОГО-ГО як???!!!
Налякати їжака голою сракою? Ще й як здатні. От тільки їжак в ту голу сраку голки втикав і не зважав...