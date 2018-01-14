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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минфин (1167) США (13080) Данилюк Александр (236)

 США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 

Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово помогать Украине в создании Службы финансовых расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

Отмечается, что соответствующая договоренность достигнута по результатам встречи главы ведомства Александра Данилюка с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

"Во время встречи стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества", - сказано в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Минфин предлагает обязать состоятельных украинцев ежегодно подавать декларацию, - законопроект

В FinCEN подчеркнули, что будут активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований - единый орган для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.

В Минфине напомнили, что ранее также были достигнуты договоренности с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Государственного департамента США и Министерства финансов Италии по организации учений для будущих работник Службы финрасследований.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина входит в новый год с бюджетом экономического роста, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3044290
 
 
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К сожалению, проблема Украины - это когда жители Украины жрут любое говно, которое им накидывают всякие кАналы русняви-2.
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Президент Украины самый богатый руководитель страны в Европе и имеет все возможности подать в суд для опровержения. Но насколько я понял, он не собирается этого делать, Это может означать лишь одно, такие документы имеют место быть.
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Это троянский конь, Петруха. Пропадёшь.
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Один Спамс‏ @odinspam2 ч.2 часа назад

Спецоперацию Банковой по антидискриминации порошенка путем умышленного вброса фейка, чтобы все вбросы тоже стали фейками, через канал саакашвили, который на самом деле работает тоже на банковую, но он против путина, а порошенко агент путина, объявляю завершенной.
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тут астрологи по 1+1 седня лапнули что в Украине в 2018 году будут выборы и новый лидер. что деньги на это уже готовы, что лидеру стукнет в 2018-м 43 года.
я перебрал всех кого вспомнил из активистов, депутатов и прочих. один Вакарчук 1975-го года рождения.
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а если всего этого не будет-по скоку на рыло денех слушателям заплотят? США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин  - Цензор.НЕТ 9842
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Да счаз! На американский лад соевый шыкалад не сляпаешь...
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Тільки перед цим треба посадити в тюрму на Гуантанамо, (бо в нас відкупляться),весь кабмін,практично всю раду, гпу,мвс,ну і напк,як же без нього...
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Лолита не может подойти,она занята с Медведчуком США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин  - Цензор.НЕТ 4793
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Странно, что ее раньше никто не сделал, пока марксизды-пацифизды усыпляли бдительность. Все необходимые технологии 100 лет в обед как имеются в наличии.
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США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований

А толку ???Эта служба станет сразу ручной шоколадной а значит абсолютно бесполезной
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Вообще в Украине ничего не надо создавать... Я правильно понял?
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Под чОтким руководством Барыги - НИЧЕГО не надо , не имеет смысла , но слава Богу што Барыга не вечен
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це навряд. НАБУ вже є фактично філіалом ФБР. Тепер відкриється філіал фінансової розвідки США.
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Не... нам такая помощь не нужна... только наличными...
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сполучені штати офшорики, поверніть лазаренко і бабло
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Так Лазаренко украл гораздо меньше. Если вместе с деньгами менять - американцы будут только рады.
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Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово помогать Украине в создании Службы финансовых расследований.
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Астанавитесь!
Москва не резиновая - двух Лолит не выдержит...
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Путин Петра в обиду не даст
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надеюсь это предложение, от которого нельзя отказаться.
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Если Пэтя будет при помощи своих лизал утверждать,что он всегда был хороший-ему никогда не поверят и всегда будут считать брехуном и призренным лицемером.Но если скажет:каюсь был какахой а теперь стану для страны конфетой и исправится,то у него будет шанец.А всякие гы-гы так и будут отравлять воздух...
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Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде!
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Особенно, когда отец соевый пропасть не дает.....
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Отож бо, собаки брешуть, вітер віє, а Лоліта на всіх шоколад ложила..!
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Шо это за сексизм и замшелый грязный мужской шовинизм? В мире побеждающего матриархата, а местами и откровенного феминофашизма женская кличка звучит горозно!
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Дора - ничо так прикольно, но я лично за Рапунцель.
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Соевый Гонтареву уже уговорил,чтобы возглавила эту службу?Как никак лучший банкир всех времен
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Её назвали лучшим банкиром Европы те же самые, кто за год до этого называл худшим.
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Что то я пропустил... Почему "Лолита"?
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ФСБ может его и кличет Лолитой, а украинский народ знает его как Барыгу!
Лично я эту суку не буду москальской кличкой звать.
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А кацапы согласны его были взять за бесплатно или за пару долларов или Порошенко воспротивился, сволочь?
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а наши политики готовы эту службу затопить на начале ее формировании
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кто позволит создать такую службу?
стрёмно же за шоколадные яйца...
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Побойтесь Бога,что вы творите! Югик Луценко не резиновый.Он просто не сможет физически контролировать все службы.А надо же еще успевать со всеми все порешать ночью за круглыми столами.
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Ну, допоможуть, ну створять таку службу, як напр ФБР допомогало створювати НАБУ і готувало його агентів, а Педрик, коли захоче підпорядкувати цю службу собі (як він це зробив з НАПК) і не зможе, буде верещати що це агенти кремля і вся соєва система почне їх гнобити. Тут головне ракову пухлину вирізати, що на Банковій, поки не пізно, а вже потім вже створювати різні служби
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лучше альджазире доки слейте, от "анонима" США готові допомогти Україні зі створенням Служби фінансових розслідувань, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2605
глядишь и до импичмента дойдем
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От таких вестей у барыги со компанией полный ступор наступает
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хорошая новость...вот только реализация этого предложения-весьма сомнительна...при нынешней власти...)
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Як вже заїпала та політкоректність!

Замість того, щоб сказати нам прямо, що ваша фінслужба не варта ніц, пропонується "надати допомогу у створенні бла-бла-бла..."

Говоріть прямо, панове американці, бо наша "еліта" впритул не розуміє евфемізмів - її обов*язково треба тицьнути мордою в багно.

А вопше то, це є провокація, як я думаю, бо ми шо самі не здатні ОГО-ГО як???!!!

Налякати їжака голою сракою? Ще й як здатні. От тільки їжак в ту голу сраку голки втикав і не зважав...
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Гыг вам бы пообщался со своими собратьями по перу на сайте анти-колорадос Там плотно засели пациенты психиатрической лечебницы и вовсю строчат свои коменты Видно главрач возглавляющий эту секту под ником анти-колорадос назначил им такой курс терапии Уж очень подходите к ним по духу своими высказываниями
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 
 
 
 
 
 
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