 Не привитые от кори дети в Одессе смогут учиться онлайн, - горсовет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич. По ее словам, с подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих технические возможности.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее, - отметила Елена Буйневич. - Ссылки на данные видеоуроки будут публиковаться на моей странице в Facebook, а также на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua. Это касается пропущенных тем по основным предметам - математика, английский язык, украинский и русский язык - в тех школах, где он является основным языком обучения".

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Нововведение является абсолютно добровольным проектом, однако поучаствовать в нем уже изъявили желание школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей. Оценивать знания детей, которые пропустят часть занятий, будут посредством тестов и контрольных работ.

"Если, как мы надеемся, недопуск по кори будет непродолжительным, например, не более двух недель, то дети смогут легко наверстать упущенное, придя в школу и написав контрольные либо в индивидуальном онлайн-общении с учителем. Если же эта ситуация затянется, то дети смогут приходить в специально выделенные классы, где будет проводиться системное кварцевание, и там демонстрировать свои знания", - сообщила Буйневич.

Между тем, родители непривитых детей, несогласные с решение комиссии ТЭБ исполкома горсовета, собираются 17 января в библиотеке им. М.С. Грушевского на встречу, в ходе которой они планируют направить письменные жалобы в государственные органы власти.

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