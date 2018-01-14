EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество, Здоровье
  1134  22
Все про:болезнь (400) вакцина (293) дети (2911) Одесса (4723) прививка (51) школа (1560) корь (18)

 Не привитые от кори дети в Одессе смогут учиться онлайн, - горсовет

Со следующей недели в ряде школ Одессы начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич. По ее словам, с подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих технические возможности.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее, - отметила Елена Буйневич. - Ссылки на данные видеоуроки будут публиковаться на моей странице в Facebook, а также на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua. Это касается пропущенных тем по основным предметам - математика, английский язык, украинский и русский язык - в тех школах, где он является основным языком обучения".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Из-за вспышки кори в Ивано-Франковске на неделю продлили школьные каникулы

Нововведение является абсолютно добровольным проектом, однако поучаствовать в нем уже изъявили желание школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей. Оценивать знания детей, которые пропустят часть занятий, будут посредством тестов и контрольных работ.

"Если, как мы надеемся, недопуск по кори будет непродолжительным, например, не более двух недель, то дети смогут легко наверстать упущенное, придя в школу и написав контрольные либо в индивидуальном онлайн-общении с учителем. Если же эта ситуация затянется, то дети смогут приходить в специально выделенные классы, где будет проводиться системное кварцевание, и там демонстрировать свои знания", - сообщила Буйневич.

Между тем, родители непривитых детей, несогласные с решение комиссии ТЭБ исполкома горсовета, собираются 17 января в библиотеке им. М.С. Грушевского на встречу, в ходе которой они планируют направить письменные жалобы в государственные органы власти.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек, из них 57 - дети, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3044288
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
осталось еще хоронить, рожать и поминать онлайн. хотя насчет рожать - может уже и работает.
 показать весь комментарий
 
 
А за чей счет будет онлайн обучение? КПК к школе должна быть дана ребенку 2 раза. Первый раз после года, ревакцинация в 6 лет. Почему в школе есть непривитые дети? Антипрививочники не хотят взять эти расходы на себя? Почему государство должно платить за чей-то идиотизм?
 показать весь комментарий
 
 
За счет тех кто боится не привитых здоровых детей допускать на занятия. Чем они опасны для привитых? Свои риски они как осознанный выбор осознают.
 показать весь комментарий
 
 
Чем они опасны для привитых?

Ничем, карантинные меры принимаются для защиты непривитых детей.
 показать весь комментарий
 
Нет. Хотя бы потому что нет ни одного доказательства что прививки защищают.
 показать весь комментарий
 
 
Если прививка - это гарантия от заболевания, то как непривитый ребенок может представлять угрозу для привитого?
 показать весь комментарий
 
 
Непривитый от кори человек, посещая школу, опасен не для уже привитых, а скорее для тех, кто не привит, или прививался давно и тренировка иммунитета ослаблена (учителя например).
В поликлиниках/больницах заболело много врачей, которые контактировали с больными корью. Или были не привиты, или привиты, но очень давно.
В любом случае в школах рисковать не хотят и перестраховываются.
 показать весь комментарий
 
Только вот как они там в школах отличат тех, кто привит, от тех, кто покажет купленную справку о прививках - непонятно.
 показать весь комментарий
 
P.S.
Когда я говорил о непривитых, посещающих школу, я имел в виду тех, кто непривит и уже заразился. У него начался инкубационный период, когда симптомов еще не видно, а заражение окружающих уже происходит.
 показать весь комментарий
 
Те кто не привит - сделали свой осознаный выбор - это их конституционное право
 показать весь комментарий
 
 
это их конституционное право

безусловно, но все материальные издержки связанные с этим экстравагантным выбором, пожалуйста за личный счет
 показать весь комментарий
 
***
В ожидании приема врачом среди пациентов заходит разговор о важности прививки.
- Чепуха все это, - категорически заявляет один из них.
- В прошлом году летом я сделал прививку и на другой день сломал ногу.
- Вполне возможно, - соглашается другой, - сыворотка действует не сразу.
 показать весь комментарий
 
 
Где-то у 100 процентов людей прививки обязательно заканчиваются летальным исходом. Рано или поздно.....
 показать весь комментарий
 
Шо ти мелеш? Ти маєш медичні підтведження своїх слів?
 показать весь комментарий
 
Ви чули про людину яка отримала щеплення (будь-яке) та жила вічно?
 показать весь комментарий
 
До речі, у вас зовсім немає почутя гумору.....
 показать весь комментарий
 
 
теперь детишки научатся симулировать и симптомы противопоказаний против прививок
 показать весь комментарий
 
Цапосми уже распространяет информацию,что в Украине эпидемия кори. И . Кто бы вы думали виноваты..американцы.а оказуется,это они на украинцах испытывают новые заразные болезни. Называют районы распространения,тысячи больных они уже насчитали и кмерших десятки. Не работа ли это кацапов..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНе привитые от кори дети в Одессе смогут учиться онлайн, - горсовет
 
 
 
 
 
 вверх