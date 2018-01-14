 Не привитые от кори дети в Одессе смогут учиться онлайн, - горсовет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич. По ее словам, с подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих технические возможности.
"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее, - отметила Елена Буйневич. - Ссылки на данные видеоуроки будут публиковаться на моей странице в Facebook, а также на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua. Это касается пропущенных тем по основным предметам - математика, английский язык, украинский и русский язык - в тех школах, где он является основным языком обучения".
Нововведение является абсолютно добровольным проектом, однако поучаствовать в нем уже изъявили желание школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей. Оценивать знания детей, которые пропустят часть занятий, будут посредством тестов и контрольных работ.
"Если, как мы надеемся, недопуск по кори будет непродолжительным, например, не более двух недель, то дети смогут легко наверстать упущенное, придя в школу и написав контрольные либо в индивидуальном онлайн-общении с учителем. Если же эта ситуация затянется, то дети смогут приходить в специально выделенные классы, где будет проводиться системное кварцевание, и там демонстрировать свои знания", - сообщила Буйневич.
Между тем, родители непривитых детей, несогласные с решение комиссии ТЭБ исполкома горсовета, собираются 17 января в библиотеке им. М.С. Грушевского на встречу, в ходе которой они планируют направить письменные жалобы в государственные органы власти.
Ничем, карантинные меры принимаются для защиты непривитых детей.
В поликлиниках/больницах заболело много врачей, которые контактировали с больными корью. Или были не привиты, или привиты, но очень давно.
В любом случае в школах рисковать не хотят и перестраховываются.
Когда я говорил о непривитых, посещающих школу, я имел в виду тех, кто непривит и уже заразился. У него начался инкубационный период, когда симптомов еще не видно, а заражение окружающих уже происходит.
безусловно, но все материальные издержки связанные с этим экстравагантным выбором, пожалуйста за личный счет
В ожидании приема врачом среди пациентов заходит разговор о важности прививки.
- Чепуха все это, - категорически заявляет один из них.
- В прошлом году летом я сделал прививку и на другой день сломал ногу.
- Вполне возможно, - соглашается другой, - сыворотка действует не сразу.