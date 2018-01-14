 Авиаотряд США из 12 истребителей F-16 прибыл в Эстонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что самолеты 112 эскадрильи национальной гвардии Огайо прибыли без промежуточных посадок напрямую со своей базы в Толедо для участия в международных учениях ВВС.
Как сказал и.о. командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге (Riivo Valge), начинающиеся в Эстонии совместные учения станут уже седьмыми по счету, проводимыми на авиабазе Эмари. "Одной из целей предстоящих учений станет отработка воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого приглашены в Эстонию также опытные наводчики из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций", - отметил он.
Американские самолеты примут участие и в совместных операциях наземных и военно-воздушных сил вооруженных сил как Эстонии, так и НАТО.
Авиаотряд США пробудет в Эстонии до середины 2018 года, где примут участие в учениях.
Так, учения "воздух-воздух" продолжатся до середины марта 2018 года в специально отведенном для этого воздушном пространстве в Западной Эстонии и над островами, они будут проводиться на высоте не ниже полутора километров. Учения "воздух-земля" будут проводиться на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, где боевые самолеты будут отрабатывать полеты и на малых высотах.
Многофункциональный истребитель F-16 Fighting Falcon является одномоторным легким боевым самолетом. Он может использоваться для защиты воздушного пространства, воздушных боев, уничтожения наземных и надводных целей, а также ведения разведки.
Тем временем, в четверг посольство США в Литве сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, примут участие американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла.
Первоначальная переброска американской стратегической авиации в Европу началась 9 января, когда в Англию прибыли первые три стратегических бомбардировщика B-52H.
Одновременно с полетами в пятницу американских бомбардировщиков за российской территорией в регионе Балтики вели наблюдение стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, курсировавший в воздушном пространстве Литвы вблизи северной границы Калининградской области, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F Sentry AWACS, находившийся в воздушном пространстве Польши у южных границ Калининградской области.
В четверг два бомбардировщика B-52H уже совершили первые полеты, в том числе над Балтикой и восточной Германией. Перед полетом на борт бомбардировщиков были загружены учебные боеприпасы.
_А Трамп скажет американцам: вы готовы умереть - все - за Нарву? Сам как думаешь, они готовы?..
15 ч ·
Доброе утро, друзья.
Две короткие, но важные, ремарки.
Как я пишу с 2014 года, создание НАТОвской армии в Украине будет идти по нарастающей, как снежный ком. Поэтому предлагаю вам оценить как изменилась интенсивность НАТОвских учений в Украине в 2018 году по сравнению с 2014 годом, например.
На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений. В Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений (в течение года - по всей территории), украино-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018", украино-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" и украино-румынские учения "Ривериан - 2018". НАТОвские подразделения будут прибывать в Украину на учения с десятками единиц техники, включая самолеты, вертолеты, корабли и тд.
Рада должна утвердить этот план своим голосованием.
Вторая ремарка - о прививках.
Заметил странную кампанию против прививок в Украине. Странно наблюдать такое средневековье в 21 веке в центре Европы. Расскажу как в Канаде. В Канаде каждый ребенок имеет желтую маленькую книжечку с отметками о прививках. Книжечка заводится сразу после рождения и там уже расписан график всех прививок от 0 до 16 лет (с повторами и тд). При устройстве ребенка в садик, школу, новую школу и тд. нужно обязательно показывать эту книжечку. Такую же точно книжечку получают и взрослые иммигранты и они также должны все канадские прививки получить и никому в голову не приходит эти прививки не получать (по любым причинам).
Большое спасибо всем за отклик на Субботнее, за поздравления с праздниками.
Я тоже всех поздравляю - Веселої Маланки!
Майте всі чудовий святковий день.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Кстати, в Норге тоже идёт какая то рокировка сил, фули, НАТО однако.
Ааа, боится.
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
Тебя что, Санта Клаус весь Новый Год в заложниках держал?
2. Политузник Бекир Дегерменджи может умереть в СИЗО из-за обострившихся хронических болезней. Был созван консилиум местных врачей, которые единогласно подписали так называемую "форму 3" - документ, подтверждающий, что человек не может находиться в СИЗО. Но на судилище этот медицинский документ даже не приняли во внимание. Напомню, что во время ареста Дегерменджи и других крымских татар оккупанты довели до смерти (фактически убили) 82-летнюю Веджие Кашка https://ru.krymr.com/a/28973668.html3. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, с потрохами прогнувшийся под оккупантов, подписался в поддержку выдвижения путина на его выборах. Его примеру последовали и продажные крымские татары из организации "Къырым бирлиги". Говорят, что "за три года в Крыму сделано больше, чем за предыдущие 15 лет". Это они про репрессии против своего народа? https://ru.krymr.com/a/news/28973848.html4. Ватников продолжают раздражать санкции и поведение российского бизнеса, сторонящегося Крыма: "Альфабанк, Сбербанк, ВТБ и масса других компаний поддерживают санкции против Крыма. Что было бы, если бы при товарище Сталине не работал Сбербанк в Прибалтике и Западной Украине перед войной? Сталин превратил бы предателей в лагерную пыль". "Лагерная пыль" - почему эти слова вызывают у меня ужас и воспоминания о раскулаченных, закатованных и сосланных умирать моих сограждан, а у лаптей - эротический экстаз? И понимают ли ватные предатели, что сделал бы с ними Сталин? Да, да, в ту самую пыль… Ну, а про банки всё ясно - деньги знают, чей Крым https://twitter.com/KrimRt/status/952461799227559936 (скрин). Кроме того, не появились в Крыму ни РЖД, ни Почта россии, ни мобильные операторы, не считая МТС, который работает под прикрытием шарашкиных контор https://twitter.com/KrimRt/status/952518077543014400 (фото-скрин).5. Оккупанты в Керчи жалуются, что "полезные", по словам путина, санкции мешают рыболовной отрасли, а также на то, что по той же причине инвесторы не открывают предприятия в городе https://ru.krymr.com/a/news/28974576.html6. Ватник не смог стабильность Севастополя подорвать. Ватника исключили из группы "Мой Севастополь", где он жаловался на проблемы города. Ватник решил, что в группе собрались "свидетели явления бога Яхве (путина) в четвёртый раз", что, по мнению ватника, угробит россию окончательно https://twitter.com/KrimRt/status/952503519344553984 (скрин).7. В Севастополе закрыли "фермерские ярмарки", где места для фермеров были бесплатными. Теперь открывают "социальные ярмарки". Первый "взнос" для фермера - 60000 рейхмарок, и потом по 30000 в месяц (за 8 рабочих дней). Вот все делают для народа! Благодетели! Красавцы!8. Остров Крым. Переправа стоит вторые сутки. Тихо, собираются медленно, почти некому бузить. Ветер не утихает, ещё и снег пошел https://twitter.com/KrimRt/status/952458804242853888 (фото).9. Понаехавшие продолжают шокировать своей культурой: "Подскажите хорошие районы, где люди побогаче живут в Ялте? С пацанами собираемся идти щедровать и посевать. Не хотим зря полночи проходить, ничего не заработав. Ну, и кто знает щедровок, посевалок, там колядовок всяких покороче, чтобы долго не петь, скиньте в комментарии, плиз. Анон" https://twitter.com/KrimRt/status/952471974231658498 (скрин).10. На феодосийском паблике схватка понаехавшего безграмотного турЫста и понаехавшей жёнки вояки c местными: "Скажите пожалуйста горожани вы действительно думаете что к вам едут одни миллионеры???????? Трущебы свои сдаёте за бешенные деньги плюс ещё и 80% от суммы аренды риелтору отвали дешевле за границу слетать и отдохнуть, поверьте с таким хамским отношением обоготиться не придоставив достойный сервис к вам гости вообще не будут приезжать!!!!!!!!!" (орфография и пунктуация сохранены). Ответы: "Ну так не нужно ехать, в чем проблема? Вас никто силком сюда не тянет", "Если денег нет, нех*р сюда ехать отдыхать, тусите дома!", "Я не понял, на переправе в Крым начали пропускать нищебродов? С каких таких пор? Почему? Раньше же только миллионеры вроде ехали?", "НЕ нравится, вали обратно", "Спасибо россии скажите", "А я думаю, на переправе надо еще экзамен на знание правописания сдавать. А то гастеров заставляют русский учить, а русских русский - нихрена не заставляют учить. Нонсенс, однако. Да и, собственно, какая грамматика, такой и, сука, сервис. Разве не так, браток? Таких пусти, они семками защелкают всю хату и телек засидят на корточках. Потому и дерут с таких, чтобы потом было на что прибраться", "Ох, сдаётся мне, кто-то на постоянку припёрся и права качает", "(Понаехавшая пишет) Нас перевели в Феодосию в новую часть ВДВ и, например, таких, как наша семья, сотни. А цены - словно дальний восток", "А мы живем здесь и покупаем по тем же ценам, и зарплата у нас не как у путлеровского пушечного мяса", "Дык никто уже и не приезжает. Казалось бы, после печального сезона-2017 все должны сделать выводы: снизить цену, улучшить сервис. Но цены в 2018 будут ещё выше" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/952496154016649216 (скрин).
11. Ещё один понаехавший прорывается в Симферополь. Его радостно встречают и тут же провожают: "Ребят, у меня пару вопросов. Собираюсь переезжать из своего города, ищу варианты, куда уехать. Я студент, последний курс. Как у вас в городе с работой? Жильё дорогое? И вообще, как жизнь у вас в городе? Анонимно". Ответы: "Откуда бы ты ни был, у тебя все равно лучше, сиди дома", "Пляха-муха, сюда скоро полматерика переедет. К морю все хотят, а вот в Сызрань почему-то НЕТ. Почему я должен отдавать своё рабочее место человеку, который только вчера приехал?", "Какое-то дежавю, какой-то дурной сон. Такое чувство, что находишься в жаркой Африке в сезон налета саранчи. Жуть", "По сравнению с Курском тут цены просто сумасшедшие! Все зависит от того, с какой вы области переезжать собираетесь. Если Мурманск, Питер, Москва, то разницы не почувствуете" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/952505828019490817 (скрин).12. Сегодня я впервые за последние 3-4 месяца увидел беременную женщину в Севастополе. Обычно женщины боятся рожать перед войной или голодом. Не знаю, какой вариант лучше.
13. Есть несколько видов стабильности: стабильность в развитии, экономическая стабильность и т.д. Но есть еще и стабильность в получении пайки в лагере или порции сена в хлеву. Россияне думают, что голосуют за первое, но, судя по всему, - за второе.P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: "На Дне рождении друга зашёл разговор о туристической привлекательности Севастополя и конкретно о "Сапун-горе" и "35 батарее", которые, как мед, притягивают руссотуристо. Попытался рассказать про то, что Батарея - это скорее памятник предательства своих солдат командованием, а Сапун-гора - распиаренный символ с небогатой, в сравнении с другими местами в городе, военной историей. На что услышал: "Да кому нужна эта ВАША правда?". Больше всего пугает то, что люди, с которыми я общался, относительно неплохие. Но что-то с ними случилось за последние три года. Они вдруг стали считать, что для достижения целей истина не важна. Цель оправдывает средства. Обыкновенный бытовой фашизм, который проявляется во всём".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1