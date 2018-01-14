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Все про:НАТО (5607) самолет (1981) США (13080) учения (1666) Эстония (509)

 Авиаотряд США из 12 истребителей F-16 прибыл в Эстонию

В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) в воскресенье прибыл авиаотряд США из 12 истребителей F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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В пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что самолеты 112 эскадрильи национальной гвардии Огайо прибыли без промежуточных посадок напрямую со своей базы в Толедо для участия в международных учениях ВВС.

Как сказал и.о. командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге (Riivo Valge), начинающиеся в Эстонии совместные учения станут уже седьмыми по счету, проводимыми на авиабазе Эмари. "Одной из целей предстоящих учений станет отработка воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого приглашены в Эстонию также опытные наводчики из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций", - отметил он.

Американские самолеты примут участие и в совместных операциях наземных и военно-воздушных сил вооруженных сил как Эстонии, так и НАТО.

Авиаотряд США пробудет в Эстонии до середины 2018 года, где примут участие в учениях.

Так, учения "воздух-воздух" продолжатся до середины марта 2018 года в специально отведенном для этого воздушном пространстве в Западной Эстонии и над островами, они будут проводиться на высоте не ниже полутора километров. Учения "воздух-земля" будут проводиться на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, где боевые самолеты будут отрабатывать полеты и на малых высотах.

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Многофункциональный истребитель F-16 Fighting Falcon является одномоторным легким боевым самолетом. Он может использоваться для защиты воздушного пространства, воздушных боев, уничтожения наземных и надводных целей, а также ведения разведки.

Тем временем, в четверг посольство США в Литве сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, примут участие американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла.

Первоначальная переброска американской стратегической авиации в Европу началась 9 января, когда в Англию прибыли первые три стратегических бомбардировщика B-52H.

Одновременно с полетами в пятницу американских бомбардировщиков за российской территорией в регионе Балтики вели наблюдение стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, курсировавший в воздушном пространстве Литвы вблизи северной границы Калининградской области, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F Sentry AWACS, находившийся в воздушном пространстве Польши у южных границ Калининградской области.

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В четверг два бомбардировщика B-52H уже совершили первые полеты, в том числе над Балтикой и восточной Германией. Перед полетом на борт бомбардировщиков были загружены учебные боеприпасы.

Источник: https://censor.net.ua/n3044286
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
И шо нам с того?
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нам с того, что хорошо что у наших друзей Эстонии проходят важные учения и Эстония защищена от русни поганой
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_Есть аналитика и расчёты западных военных, показывающие, что при нынешнем соотношении сил с рашистами (в этом конкретно районе ТВД) и крайне медленной реакцией бюрократов, НАТО не способно защитить Балтику от быстрой оккупации людоедами. Не может.
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В принципе да, но там пока нет необходимого сосредоточения, все идет к тому что будут усиливать скандинавов чтобы влупить мокшам во фланг.
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И зная такую, мягко скажем, нелицеприятную для НАТО аналитику эти западные военные громко об этом кричат на весь мир? Странный подход, не находите?
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Ну тяжко у сытых бюргеров выбивать денежку на вооружение, вот и страхают .
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Нет ресурсов усилить . Это же не кацапы .Там люди не хотят жертвовать своим уровнем жизни из-за увеличения расходов на оборону. И многие там открыто придерживаются точки зрения ,,Моя хата скраю" русский мир нас не зацепит . Отсидимся в углу если что .Почитайте высказывания скажем австрийских или немецких политиков
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Не отсидятся. Глупость и мещанская близорукость. В таком пожаре выживших не будет.
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Так есть кино футуристическое . Сняли ВВС .Кажется называется ,,Третья Мировая. Начало" Там это всё описано.
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ага в сирии уже не смогло пидарашников опустить. типа с полтора десятка самолетов за год и так под тыщщу топливных брикетов для собачих крематориев. Да и какие козломордые воины? против Украины обескровленной внутренними распрями и то слабо, сами с голодухи БТРы б..ть палят. А как по Нарве и Питеру в..бут хорошенько так мало не покажется. залу..омордые думают что они органами дедушки отобются, а накроются органами бабушки в первый же день. хваленые С400 даже старые томагавки не видят. Все бабло что у них осталось ( не у них а у их панов)уже распилено а холопы будут следуйищие 100 лет строить суперракету и жрать брюкву под п..дйлиной на скорость и грозить всему миру голыми сраками из-за старательно отгороженного поребрика, как макаки в вольере.
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Если (или когда?) рашисты оккупируют Балтику, то проебавшее и проспавшее всё, что было можно НАТО они поставят перед ультиматумом: в случае, если НАТО атакует оккупационные войска, расия гарантирует применение тактического ЯО. И Западная Европа при таком сценарии сами будут свяжут НАТО руки. Продадут вас немцы и французы обязательно, ежу понятно. Им не впервой...

_А Трамп скажет американцам: вы готовы умереть - все - за Нарву? Сам как думаешь, они готовы?..
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Ё-маё! Ужас! Ты тут всех так напугал... Что делать,что делать... Ты точно не из-за поребрика? Авіазагін США з 12 винищувачів F-16 прибув до Естонії - Цензор.НЕТ 2576
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_Недооценка смертельного врага - визитная карточка осла (столько же упрямой близорукости и глупости) Это фатально, это - убивает.
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Работал в ломбарде на Невском оценщиком?
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Мария Иванова d926330d хотел написать что ты неодекватная, но потом понял работа у тебя такая срать на украинских сайтах. но ты уволен Авиаотряд США из 12 истребителей F-16 прибыл в Эстонию - Цензор.НЕТ 1413
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"Авиаотряд" из 12 истребителей, автор, называется эскадрильей, пора бы знать по старым фильмам хотя бы...
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Люди самые тупые существа на Земле . - сами себя уничтожат .
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Слушайте,что за напасть такая? Ни одного Олег Петрович ed2c8e0a ,под рассеянским флагом,-все такие или под украинским,или под "пиндосским", или под всякие другие англосакские! Неужели так позорно писать под своим флагом?
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Олег Пономарь
15 ч ·

Доброе утро, друзья.
Две короткие, но важные, ремарки.

Как я пишу с 2014 года, создание НАТОвской армии в Украине будет идти по нарастающей, как снежный ком. Поэтому предлагаю вам оценить как изменилась интенсивность НАТОвских учений в Украине в 2018 году по сравнению с 2014 годом, например.

На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений. В Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений (в течение года - по всей территории), украино-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018", украино-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" и украино-румынские учения "Ривериан - 2018". НАТОвские подразделения будут прибывать в Украину на учения с десятками единиц техники, включая самолеты, вертолеты, корабли и тд.
Рада должна утвердить этот план своим голосованием.

Вторая ремарка - о прививках.
Заметил странную кампанию против прививок в Украине. Странно наблюдать такое средневековье в 21 веке в центре Европы. Расскажу как в Канаде. В Канаде каждый ребенок имеет желтую маленькую книжечку с отметками о прививках. Книжечка заводится сразу после рождения и там уже расписан график всех прививок от 0 до 16 лет (с повторами и тд). При устройстве ребенка в садик, школу, новую школу и тд. нужно обязательно показывать эту книжечку. Такую же точно книжечку получают и взрослые иммигранты и они также должны все канадские прививки получить и никому в голову не приходит эти прививки не получать (по любым причинам).

Большое спасибо всем за отклик на Субботнее, за поздравления с праздниками.
Я тоже всех поздравляю - Веселої Маланки!
Майте всі чудовий святковий день.
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По поводу прививок не правда. Посмотрела несколько ссылок с канадских мамских форумов, то постоянно можно прочитать, что можно отказаться от прививок (только написать отказ и ответственность за заболевания возможные взять на себя). И без прививок и в сад берут и школу. Сами проверьте.
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Ось бачите як. А я вже йому був повірив, що строго прямо як в німців.
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одни европейские лица.. из ССО ? зеленые береты может ???
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ну да, вот - вот прямо с шахты по добыче горючего сланца
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а крепость на заднем плане? то уже Ивангород?? хороший тролинг небратьев скажу..
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технически надо предложить, что нам Ф-16 не подойдет, но вот Ф-15, в количестве 24 + 4 - маленькая, но можно поговорить о наращивание сил присутствия в нашем непростом регионе,это, конечно, недостаточно, но вы уже и так летаете Ф-35.
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Даешь "Першинги" с базированием в Черниговской области.
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а зачем? когда в Конотопе была бригада...
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Если бы мы не ввели войска в Афганистан, то через две недели,американцы размеситили бы там Першинги...(С) (P. S. в армии мы першингами называли табуретки с прорезью для руки,и они тоже иногда летали по спальному помещению.). Авиаотряд США из 12 истребителей F-16 прибыл в Эстонию - Цензор.НЕТ 8524
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у вас першинги имели другое предназначение)
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ну да... можно было и в лобешник отхватить,если замешкаеся..
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даже не сомневаюсь, если пиздюлину в ответ не получишь.
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тю, меломаны катушечную деку Акаи-747, кста , до сих пор не превзойденную, называли Боингом... хотя дэка и не летала...А каазламордые свалили из Афгана, бо амеры вместо Першингов разместили там Стингеры.
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то, что ты дєбил, уже всем понятно..насытиш своего эго.....обрашайся))
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ЗЫ...ТовариСЧам из 6-ой палаты подлечиться, шобы их не спамили...
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не, я вам ща аминазин буду предлагать... ХЕХ...
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то, что ты на подсосе, даже не сомневаля..так изучал...
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Шобы много не паясничать, скажите ка лучше контрольную фразу, мол, хутин пуй.
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ну, хуйло есть хуйлр, а ты даже прикрываешься))
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Ну, ладно, тогда скажите мне, если не хотите видеть першинги в Черниговской области, зачем хутин КРЫМ ОТТЯПАЛ, ШО ЕМУ ПОНТУ С ТОГО?
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Вот те раз... Палата No6 дает вам шанс на маневр.
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а иван в Крыму развернул своии с-400 - а ведь кривизна да Эстонии идрену мать какая, опять не увидит.
Кстати, в Норге тоже идёт какая то рокировка сил, фули, НАТО однако.
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А эта эскадрилья не могла бы заблудиться? Где- то в Украине! На годик-другой, Украина большая...
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Кацап смотрит по телевизору
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
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Покуда вата рубится с жыдобиндеровскими подпиндосниками рузькЭмир победил уже пад Мацьквой...Авіазагін США з 12 винищувачів F-16 прибув до Естонії - Цензор.НЕТ 862
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fedjka с возвращением
Тебя что, Санта Клаус весь Новый Год в заложниках держал?
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на крысме :1. "Я на сьомому небі", - так сказав Володимир Балух, коли побачив кримськіх українців, які його відвідали https://twitter.com/KrimRt/status/952259681891835904

2. Политузник Бекир Дегерменджи может умереть в СИЗО из-за обострившихся хронических болезней. Был созван консилиум местных врачей, которые единогласно подписали так называемую "форму 3" - документ, подтверждающий, что человек не может находиться в СИЗО. Но на судилище этот медицинский документ даже не приняли во внимание. Напомню, что во время ареста Дегерменджи и других крымских татар оккупанты довели до смерти (фактически убили) 82-летнюю Веджие Кашка https://ru.krymr.com/a/28973668.html3. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, с потрохами прогнувшийся под оккупантов, подписался в поддержку выдвижения путина на его выборах. Его примеру последовали и продажные крымские татары из организации "Къырым бирлиги". Говорят, что "за три года в Крыму сделано больше, чем за предыдущие 15 лет". Это они про репрессии против своего народа? https://ru.krymr.com/a/news/28973848.html4. Ватников продолжают раздражать санкции и поведение российского бизнеса, сторонящегося Крыма: "Альфабанк, Сбербанк, ВТБ и масса других компаний поддерживают санкции против Крыма. Что было бы, если бы при товарище Сталине не работал Сбербанк в Прибалтике и Западной Украине перед войной? Сталин превратил бы предателей в лагерную пыль". "Лагерная пыль" - почему эти слова вызывают у меня ужас и воспоминания о раскулаченных, закатованных и сосланных умирать моих сограждан, а у лаптей - эротический экстаз? И понимают ли ватные предатели, что сделал бы с ними Сталин? Да, да, в ту самую пыль… Ну, а про банки всё ясно - деньги знают, чей Крым https://twitter.com/KrimRt/status/952461799227559936 (скрин). Кроме того, не появились в Крыму ни РЖД, ни Почта россии, ни мобильные операторы, не считая МТС, который работает под прикрытием шарашкиных контор https://twitter.com/KrimRt/status/952518077543014400 (фото-скрин).5. Оккупанты в Керчи жалуются, что "полезные", по словам путина, санкции мешают рыболовной отрасли, а также на то, что по той же причине инвесторы не открывают предприятия в городе https://ru.krymr.com/a/news/28974576.html6. Ватник не смог стабильность Севастополя подорвать. Ватника исключили из группы "Мой Севастополь", где он жаловался на проблемы города. Ватник решил, что в группе собрались "свидетели явления бога Яхве (путина) в четвёртый раз", что, по мнению ватника, угробит россию окончательно https://twitter.com/KrimRt/status/952503519344553984 (скрин).7. В Севастополе закрыли "фермерские ярмарки", где места для фермеров были бесплатными. Теперь открывают "социальные ярмарки". Первый "взнос" для фермера - 60000 рейхмарок, и потом по 30000 в месяц (за 8 рабочих дней). Вот все делают для народа! Благодетели! Красавцы!8. Остров Крым. Переправа стоит вторые сутки. Тихо, собираются медленно, почти некому бузить. Ветер не утихает, ещё и снег пошел https://twitter.com/KrimRt/status/952458804242853888 (фото).9. Понаехавшие продолжают шокировать своей культурой: "Подскажите хорошие районы, где люди побогаче живут в Ялте? С пацанами собираемся идти щедровать и посевать. Не хотим зря полночи проходить, ничего не заработав. Ну, и кто знает щедровок, посевалок, там колядовок всяких покороче, чтобы долго не петь, скиньте в комментарии, плиз. Анон" https://twitter.com/KrimRt/status/952471974231658498 (скрин).10. На феодосийском паблике схватка понаехавшего безграмотного турЫста и понаехавшей жёнки вояки c местными: "Скажите пожалуйста горожани вы действительно думаете что к вам едут одни миллионеры???????? Трущебы свои сдаёте за бешенные деньги плюс ещё и 80% от суммы аренды риелтору отвали дешевле за границу слетать и отдохнуть, поверьте с таким хамским отношением обоготиться не придоставив достойный сервис к вам гости вообще не будут приезжать!!!!!!!!!" (орфография и пунктуация сохранены). Ответы: "Ну так не нужно ехать, в чем проблема? Вас никто силком сюда не тянет", "Если денег нет, нех*р сюда ехать отдыхать, тусите дома!", "Я не понял, на переправе в Крым начали пропускать нищебродов? С каких таких пор? Почему? Раньше же только миллионеры вроде ехали?", "НЕ нравится, вали обратно", "Спасибо россии скажите", "А я думаю, на переправе надо еще экзамен на знание правописания сдавать. А то гастеров заставляют русский учить, а русских русский - нихрена не заставляют учить. Нонсенс, однако. Да и, собственно, какая грамматика, такой и, сука, сервис. Разве не так, браток? Таких пусти, они семками защелкают всю хату и телек засидят на корточках. Потому и дерут с таких, чтобы потом было на что прибраться", "Ох, сдаётся мне, кто-то на постоянку припёрся и права качает", "(Понаехавшая пишет) Нас перевели в Феодосию в новую часть ВДВ и, например, таких, как наша семья, сотни. А цены - словно дальний восток", "А мы живем здесь и покупаем по тем же ценам, и зарплата у нас не как у путлеровского пушечного мяса", "Дык никто уже и не приезжает. Казалось бы, после печального сезона-2017 все должны сделать выводы: снизить цену, улучшить сервис. Но цены в 2018 будут ещё выше" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/952496154016649216 (скрин).
11. Ещё один понаехавший прорывается в Симферополь. Его радостно встречают и тут же провожают: "Ребят, у меня пару вопросов. Собираюсь переезжать из своего города, ищу варианты, куда уехать. Я студент, последний курс. Как у вас в городе с работой? Жильё дорогое? И вообще, как жизнь у вас в городе? Анонимно". Ответы: "Откуда бы ты ни был, у тебя все равно лучше, сиди дома", "Пляха-муха, сюда скоро полматерика переедет. К морю все хотят, а вот в Сызрань почему-то НЕТ. Почему я должен отдавать своё рабочее место человеку, который только вчера приехал?", "Какое-то дежавю, какой-то дурной сон. Такое чувство, что находишься в жаркой Африке в сезон налета саранчи. Жуть", "По сравнению с Курском тут цены просто сумасшедшие! Все зависит от того, с какой вы области переезжать собираетесь. Если Мурманск, Питер, Москва, то разницы не почувствуете" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/952505828019490817 (скрин).12. Сегодня я впервые за последние 3-4 месяца увидел беременную женщину в Севастополе. Обычно женщины боятся рожать перед войной или голодом. Не знаю, какой вариант лучше.
13. Есть несколько видов стабильности: стабильность в развитии, экономическая стабильность и т.д. Но есть еще и стабильность в получении пайки в лагере или порции сена в хлеву. Россияне думают, что голосуют за первое, но, судя по всему, - за второе.P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: "На Дне рождении друга зашёл разговор о туристической привлекательности Севастополя и конкретно о "Сапун-горе" и "35 батарее", которые, как мед, притягивают руссотуристо. Попытался рассказать про то, что Батарея - это скорее памятник предательства своих солдат командованием, а Сапун-гора - распиаренный символ с небогатой, в сравнении с другими местами в городе, военной историей. На что услышал: "Да кому нужна эта ВАША правда?". Больше всего пугает то, что люди, с которыми я общался, относительно неплохие. Но что-то с ними случилось за последние три года. Они вдруг стали считать, что для достижения целей истина не важна. Цель оправдывает средства. Обыкновенный бытовой фашизм, который проявляется во всём".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Шось так димком потянуло с кацапни.Шо воно так воняе)))
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тут не димком...а розуміння,що в Україні потрібні створювати 4 ракетні бригади на базі кожного оперативного командування і 3 бригади стратегіного стримування з дальністю 1500-2000 км, і нехай США підтримають це рішення, бо вони задили Україну під час війни з кацапами! а 82-а дивізія..
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Чем больше Фэшек в небе твоей страны - тем меньше в нём СУшек. А чем меньше СУшек, тем меньше ПУтинюшек.
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Апять залупенфюрер фсех переіграл...Чекаємо,коли на навчання до кран Балтії прибудуть В-2 Spirit, прямо з бази в штаті Міссурі, F-22 Raptor,та F-35 Lightning,а в портах будуть базуватись на простійній основі крейсера типу Ticonderoga,та есмінці типу Arleigh Burke...
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ну, так это вам не деньги по караманам тырить...
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А шо хутин, окно в Европу усиливается , а ущербное молчит терпилой , шо рыба об лед...ХЕХ...
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Только не лорачка: свинюка ботоксная , шо муйлуша, к тому же после турка кому она только люба...ПХЕ...
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Что ты бегаешь УРОД по сайту и всех пугаешь?! Жрать нечего на "брегах Невы",-потому устроился,задницу лизать окурку?!
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Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 10 января, что Норвегия приобрела 52 истребителя пятого поколения F-35, на общую сумму 10 миллиардов долларов. Это заявление было сделано во время приема в Белом доме премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг, сообщает Reuters.
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може однодвигунний, а не одномоторний? Авіазагін США з 12 винищувачів F-16 прибув до Естонії - Цензор.НЕТ 3578
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвиаотряд США из 12 истребителей F-16 прибыл в Эстонию
 
 
 
 
 
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