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 Спорт, За рубежом
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Все про:футбол (2808) ЧМ-2018 (71) допинг-контроль (246)

 В России планировали использовать допинг для футболистов сборной во время ЧМ-2018, - Daily Mail

В России планировалась подмена допинг-проб футболистов национальной сборной во время домашнего чемпионата мира летом 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "24", об этом сообщает британское издание Daily Mail.

"Россия планировала подменить образцы мочи во время ЧМ-2018, чтобы футболисты сборной этой страны могли безнаказанно использовать допинг этим летом. Так же, как было на зимней Олимпиаде в Сочи, по словам источников, близких к Григорию Родченкову, бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории", – говорится в материале издания.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ФИФА не может найти спонсоров для ЧМ-2018 по футболу в России

В статье отмечается, что ФИФА может серьезно наказать российскую сборную.

"ФИФА подходит к ЧМ-2018, пытаясь вести расследование и, возможно, наказать страну-хозяйку за то, что выглядит, как самый боьшой допинговый скандал, который когда-либо встречался в футболе", - отмечает издание.

"Это может привести к тому, что российская команда останется без нескольких игроков, и это, вероятно, приведет к призывам устранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира", – говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": WADA признало достоверной переданную Родченковым информацию о государственном уровне системы допинга в РФ

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в июне 2017 года опубликовало материал, в котором утверждается, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Данные сведения поступили от главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который занимался расследованием допинг-случаев в российском спорте.

Источник: https://censor.net.ua/n3044282
 
 
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прикольно. чемпионат в росии без росии.
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Вместо сборной россии будет выступать Шахтёр...)
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Разве можно было РФ доверить ЧМ 2018? Это надо быть полными дебилами,чтобы такое допустить или коррупционерами, что более вероятно.
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вот вот.тем более после обоссанной олимпиады в Сочи.
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право на ЧМ давали до Оленьпиады, но на тот момент было военное вторжение в Грузию и ЧМ все равно дали. То есть да, коррупция в ФИФА запредельная.
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Да там ничего не поможет,что не лей. Разве что в ворота закачать литров десять,чтоб не пропускали.
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Не допустити рашку до чемпіонату у власній країні- це вершина цинізму...
Я схвалюю!!! В России планировали использовать допинг для футболистов сборной во время ЧМ-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 9125
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Информирован-значит,защищен.Гражданам Украины не стоит ехать в небезопасные для них страны, такие как Сирия, Сомали и Россия. Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.
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Пичалище... Так хотелось в Сомали позагорать В России планировали использовать допинг для футболистов сборной во время ЧМ-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 4206
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и на футбольный ЧМ2018 то-же нельзя,наши консули "умывают руки".
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Тепер їм дадуть,надіють і допінг, і шейпінг, і пінг-понг, і бінга-бонга. Вангую - у кацапів чемпіонат не заберуть, аби гроші на ньому не зекономили та на війну не пустили, а ось самих до чемпіонату не допустять.
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А этих кривоногих допингуй , не не допингуй ,результат один.
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если ты будешь забивать моими носками гвозди,я тебе одеяло на голове поломаю У Росії планували використовувати допінг для футболістів збірної під час ЧС-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 1131
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гы гы гы когото не пустят на домашний чемптонат )))
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а ще правельнiш- Лайностан-дупостанський
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Да уж для кацапездалов трудно придумать более изощрённое унижение чем проводить ЧМ дома при дисквалифицированной команде!!!
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Слышь,Ильич,а твоя бабуля ничего не говорила про неотвратимость наказания типа "сколько верёвочке не виться......."???
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Унизительно, конечно, но может это вовсе не наказание, а спасение лица от ещё большего унижения? Мол, мы бы всех порвали, но нам не дали, так как, весь мир боится вяликих расейских футболистов. Может они без мильдонию и копыта передвигать уже разучились, а тут такой подарок.)))
"Я думал, что умру от старости. Теперь я понял, что умру от смеха.
Российские биатлонисты без мельдония:
- Гараничев - 43-е место
- Елисеев - 45-е место
- Олимпийский чемпион 2014-го (!!) Антон Шипулин - 54-е место" (с) Слава Рабинович
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судя по каментам на маил.сру пока их не сделали платными... сами рацияне непротив переламать кости своим фунтбалистам
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))))) Я очень далека от спорта и даже ни разу не болельщик, но видела как-то скрин расейского комента о родном футболе типа "Так это они до сих пор так по полю ползали ещё и под допингом???!!? У Росії планували використовувати допінг для футболістів збірної під час ЧС-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 7244" )))
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ФИФА все же уличило российских футболистов в приеме допинга!!
У них в крови обнаружена тормозная жидкость!
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Нічого дивного- за цим критерієм їх у збірну і відбирали. У Росії планували використовувати допінг для футболістів збірної під час ЧС-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 1548
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Тепер співробітники команди сцикунів не отримають чергового звання "старший лейтенант фсб".
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хiба кацапи можуть чесно виграти, хiба що в лiтроболi
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После этих скандалов россияне перейдут на дедовский, но очень эффективный метод: смазывание игроками перед матчем задниц скипидаром.
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И тут есть способ их обломать!
Европейское сообщество р-раз - и вуаля, заявление: название данного средства (скипидар) оскорбляет чувства геев У Росії планували використовувати допінг для футболістів збірної під час ЧС-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 4007
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Планировали? Что за вздор... Нет, разумеется! Планируют.
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І тому потрібно відсторонити всю збірну, так? Типу "за мислезлочин інших" У Росії планували використовувати допінг для футболістів збірної під час ЧС-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 8497
Ще раз переконуюсь яка бридка поєбєнь професійний спорт
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Лучше бы у Рашки забрали право вести чемпионат мира 2018 за несколько месяцев до события. Как говаривал один любитель полетать: "Оценить красоту игры."
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Так, саме так! Відсторонити всю збірну. За корупційно отриманий чемпіонат, за вживання допінгу на ЧС 2014, за олімпіаду в сцачах у 2014, за Чечню, за Сирію, за Україну. Недоторканий має знати своє місце.
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В России планировали использовать допинг для футболистов сборной во время ЧМ-2018, - Daily Mail.

Це і так зрозуміло, адже ще під час Олімпіади в Сочі журналісти застали збірну Росії з допінгу за заняттям спортом.
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Говнюки думали, что сцарь прикроет...
Щаз...
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Вроде как проясняется уже ситуация со сборной рфии по футболу,-похоже что ее дисквалифицируют,и самый подходящий момент для этого будет когда? Правильно! Где-то за неделю перед датой выборов в рфии! У Росії планували використовувати допінг для футболістів збірної під час ЧС-2018, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 3234
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Цензор.НЕТНовостиСпортВ России планировали использовать допинг для футболистов сборной во время ЧМ-2018, - Daily Mail
 
 
 
 
 
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