В России планировали использовать допинг для футболистов сборной во время ЧМ-2018, - Daily Mail.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "24", об этом сообщает британское издание Daily Mail.
"Россия планировала подменить образцы мочи во время ЧМ-2018, чтобы футболисты сборной этой страны могли безнаказанно использовать допинг этим летом. Так же, как было на зимней Олимпиаде в Сочи, по словам источников, близких к Григорию Родченкову, бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории", – говорится в материале издания.
В статье отмечается, что ФИФА может серьезно наказать российскую сборную.
"ФИФА подходит к ЧМ-2018, пытаясь вести расследование и, возможно, наказать страну-хозяйку за то, что выглядит, как самый боьшой допинговый скандал, который когда-либо встречался в футболе", - отмечает издание.
"Это может привести к тому, что российская команда останется без нескольких игроков, и это, вероятно, приведет к призывам устранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира", – говорится в материале.
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Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в июне 2017 года опубликовало материал, в котором утверждается, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Данные сведения поступили от главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который занимался расследованием допинг-случаев в российском спорте.
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