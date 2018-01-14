 Украинские ПВО сбили третий российский беспилотник "Орлан-10" с начала перемирия, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала врагу защищенность украинского неба. Каждый раз подразделения ПВО действуют по четкому алгоритму: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение на уничтожение вражеского БПЛА. "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото - и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, что ранее БПЛА российского производства были сбиты на Донбассе 28 декабря 2017 года и 11 января 2018 года.