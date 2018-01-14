 Украинские ПВО сбили третий российский беспилотник "Орлан-10" с начала перемирия, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала врагу защищенность украинского неба. Каждый раз подразделения ПВО действуют по четкому алгоритму: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение на уничтожение вражеского БПЛА. "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото - и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя", - сообщили в штабе АТО.
Напомним, что ранее БПЛА российского производства были сбиты на Донбассе 28 декабря 2017 года и 11 января 2018 года.
На ватных форумах кацап-стана стали появляться обсуждения о переезде из кацапских *беней в Крым... Видимо, что санкции "каштанчики" таки им прижали хорошо. Пишут, примерно, вот что:
РЛС и самонаводящиеся головки ракет - их практически не засекают...
Реформи ЗСУ, якими їх бачать російські ресурси, де спілкуються професійні, хоч і відставні військові. Багато з них були в угрупованні вторгнення на Донбас і в Сирії.
Перше, на що там звертають увагу - перехід ЗСУ на нові зразки засобів шифрованого зв'язку. Вони вважають, що вже закінчено етап забезпечення стійким закритим зв'язком на глибину аж до роти, а можливо й глибше. Особливо росіян засмучує масований перехід на такий рівень бронетехніки ЗСУ. Вони вважають, що більшість танків вже забезпечені новими засобами зв'язку, через що, незлим і тихим словом згадують турків, які постачають свої радіостанції Aselsan саме для техніки. Тобто, вже побудовано нову систему стійкого зв'язку і противник зазначає, що за деякими епізодами бойових дій вони вже читають малюнок взаємодії нашої піхоти і бронетехніки, з використанням захищених каналів зв'язку. Тобто, прямо на полі бою вони бачать чітку взаємодію, яку можна забезпечити тільки за рахунок постійного зв'язку, стійкого до придушення і перехоплення. Натяком проходить думка про те, що подібний рівень зв'язку, і то - не скрізь, мають лише кадрові військові РФ. Противник спостерігає багаторазове підвищення активності роботи РЕБ ЗСУ, це вже призвело до стійкого і постійного перехоплення всіх відкритих каналів зв'язку і до оперативної реакції на зняту з них інформацію. Як приклад, наводяться випадки дуже дивної «обратки», яку все частіше демонструють ЗСУ. Тепер зафіксовані випадки, коли «обратка» прилітала ще до того, як противник міг дати хоч один залп. Тобто, завдяки засобам РЕБ та іншим способам розвідки, наші військові вже знали місце, куди і коли висунеться артилерія противника, після чого - накривали її щойно прибула на вогневу позицію. Примітно, що коли мова пішла про пожежі на складах, місцеві фахівці висловили дві цікаві думки, що уже всім зрозуміло, що ЗСУ, крім власних можливостей (складських запасів і працює в прискореному темпі, військової промисловості), тепер чітко зав'язується на ресурси НАТО, а це - бездонна прірва. Але другий висновок - значно цінніший й сумніший для противника. Там зазначають, що українська армія, за три роки, вже досить потужно наситилася технікою і обладнанням, яке дозволяє вести дуже прицільний вогонь. З безлічі спостережень і висновків, зроблених противником, слід зазначити ще один. За деякий час, там дуже високо оцінили тактичний хід «Мінськ», який перевів маневрену війну, в якій ЗСУ було просто неможливо змагатися з зайшлими силами ВС РФ, бо ми просто не мали на це ресурсів. Тому, переведення війни в позиційний стан було вигідно нам і невигідно росіянам. Але перехід війни в таку площину, був тільки зміною алгоритму подій, а далі - кожна сторона могла використовувати перепочинок так, щоб підготуватися до наступної активної фази, щонайкращим чином. І тут противник зазначає явні відмінності в тому, як це час використовували обидві сторони. Причому, тут він відзначає відразу два основних елементи. Оскільки він вважає, що Україна продалася Америці, то у всіх змінах, що відбуваються в ЗСУ, він бачить руку військових США, які поступово підтягують українську армію до принципів американської армії. До речі про наш спецназ там теж відгукуються дуже нашорошено. Як зауважує автор такого дослідження, він рішуче не розуміє сенсу рейдових операцій наших спеців. Вони заходять далеко вглиб окупованої території, де з засідок розстрілюють з ПТУР техніку і особовий склад, після чого - тихо йдуть. Разом з тим, вирізаний особовий склад блокпостів або опорників, вже нікого не дивує. До речі про форму. Підготовка професійної армії - досить тривала справа і Мінськ дав час. Нещодавно, противник усвідомив, що ЗСУ поставили на потік підготовку снайперів і на багатьох ділянках фронту, вже неможливо подуріти або просто вийти на відкриту місцевість. Після заходу великої партії гвинтівок 50-го калібру, це стало надзвичайно помітно, бо дірка від такої кулі - близько 70 сантиметрів. Найсумніше те, що там усвідомлюють кількість снайперів і розуміють, що мова йде не про снайпера що кочує, а про нову якість позиційної війни. З цього робиться висновок, що ЗСУ вибивають особовий склад противника, як в кількісному, так і в якісному смислі, просто змітаючи фахівців або мотивованих військових, яких дуже важко заміщати навіть за рахунок кадрових росіян. Але судячи з того, що пишуть з того боку, приходить розуміння безвихідності ситуації, що склалася для РФ. Те, що називає себе недореспублікамі, вже навряд чи зможе протриматися ті самі кілька днів, а чим далі, тим військові РФ доходять висновку, що влазити військами на Донбас уже пізно. Мало того, вони щось там підозрюють, що на такий їхній крок вже чекають, а тоді ЗСУ отримають значно веселіші речі, за ПТРК Джавелін. Це розуміє противник, але ніяк не розуміє наша сволота, яка розливає помиї на армію безсовісно і безкарно. Але ми запам'ятаємо її поіменно. Кожну." https://www.facebook.com/golossnacii/photos/a.390836501105456.1073741829.313943292128111/768418070013962/?type=3&theater