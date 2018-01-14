 С начала суток российско-оккупационные группировки 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Сегодня напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и в дальнейшем нет. На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое. На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также, недалеко от Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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В общем, с начала суток вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.