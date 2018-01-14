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 Политика Украины
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 С начала суток российско-оккупационные группировки 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

С начала суток по состоянию на 18.00 14 января 2018 года незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Сегодня напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и в дальнейшем нет. На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое. На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также, недалеко от Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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В общем, с начала суток вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

С начала суток российско-оккупационные группировки 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044280
 
 
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А нормальні люди - колядують. Звідси й висновок - кацапи не те, що не християни, а навіть і не люди.
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Прям таки "російсько-окупаційні"?.....................
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новый ник Андруша - что, старый стал узнаваем...?
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снег, холод, война....Держитесь, укропчики !
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американцы боролись за свою независимость методами своих врагов, без всяких законов и примирений. А потом закон и демократия.
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***
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.

Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.

Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.

Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.

Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.

Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
*
Автор: волонтер Василь Ковтун.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток российско-оккупационные группировки 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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