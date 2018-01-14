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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдума (912) денонсация (20) договор (172) дружба (33) Затулин (268)

 В Госдуме РФ заговорили о денонсации договора о дружбе с Украиной в части признания границ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на "РИА Новости".

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Депутат считает, что договор "односторонне выгоден" Украине.

"Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - отметил Затулин.

По его словам, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.

"Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, <…> что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ", - заявил Затулин.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Источник: https://censor.net.ua/n3044260
 
 
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БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ - ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ ((( В своем БАНДИТСКОМ репертуаре ((
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Бандити нормальні спочатку "пред'яву" кидають, а потім діяти починають. А це навіть не бандити - так , гопота. Ззаду, по голові у темному провулку вдарити, сумку підхопити - і дременути чим швидше. І то, якщо жертва після удару на ногах втримається,то гопота навіть забирати нічого не буде. А денонсацією договору кацапи признають, що кордону в них немає - так, територія, помічена кацапським духом, як ото собаки мітять. Тому забирати в кацапії території - навіть не міжнародний злочин.
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Да насрать на Россию-все что творит эта страна-фейк не имеет никакого значения.
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Готовятся отдавать Крым, Кубань... от Сяну до Дону.
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І яка різниця, про що балакають у ГосДурі?
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Это тот которого завернули прямо на трапе самолета?
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Еще и тот, что "застрял в танке" будет подвякивать )))


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Сама по себе дружба Украины с россосисией 4 года как денонсирована к х-ям.
Тут и договоров не надо.
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Договор подписаный с росией не стоит той бумаги, на которой он написан. (с)
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Этого залупина надо было прикончить еще тогда когда он приезжал в Украину и тут нга телеканалах сеял вражду саука.
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Дебилыбля(с). Россия уже нарушила этот договор, аннексировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Поздно денонсировать. Всё равно придётся отвечать.
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Совсем праздничная бояра извилину выпрямила
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А мы всё никак не соберемся духом разобраться с сраным московским патриархатом,и с сепарской пи ...той внутри страны,с её каналами,газетами
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_Давать заднюю людоеды и не думают, не стройте наивнячих иллюзий. Они намерены атаковать. Разумней готовиться к худшему.
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Тобто оголошують відкриту війну Україні?
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Какая может быть денонсация у договора, который автоматически утратил свою силу после первого выстрела российских регулярных террористических войск по Украине?
Чокнутый импероголик, не просохнув от русского навогоднега марафонского забега в запой, понес ерунду про повторное использование туалетной бумаги. В Госдуме РФ заговорили о денонсации договора о дружбе с Украиной в части признания границ - Цензор.НЕТ 7692

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Та нічого,нічого. Місяць лютий вже не за горами.Буде вам,пляттт,денонсація...
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Странно ето слышать о договоре о дружбе после того как Рашка в 2014 году приняла закон о введении войск в Украину
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а так вообще верно. Пускай все видят как Рашка соблюдает законы и договоренности. Подписав закон о мире можно напасть на соседа а потом задним числом сказать что закон был не действительным.
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путін міст добудовує і хоче після а-ля вибори йти відкритою війною на Україну.
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Договор можно частями денонсировать ?
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ОТ ЖЕЖ И9ИОТЫ!
Раз собрались его денонсировать, значит договор сейчас ДЕЙСТВУЕТ!!!
И захват Крыма по российским законам - полностью НЕЗАКОННЫЙ и НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ.
То есть, денонсирование данного договора - полная и добровольная "явка с повинной".
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наши сука, соплежуи дожувались, что параша ПЕРВОЙ отменит договор "о мире и дружбе"! петя сракатый хотел на двух стульчиках свой зад держать - и тут облом!
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Предлагаю сторонам подписантам устроить флеш моб. Взять оригиналы договоров, вытереть ими жопу и выложить этот процесс на ютубе. Миллион просмотров за первые сутки гарантирован. Хуже уже не будет все равно. Какие договора с русскими? О чем вы?
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русские, благодаря кучерявому пете, сделают за НАС, нашу(!) работу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Госдуме РФ заговорили о денонсации договора о дружбе с Украиной в части признания границ
 
 
 
 
 
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