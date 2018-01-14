 Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Слово и дело", ссылаясь на столичных перевозчиков.

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Отмечается, что рост цен на проезд связан с подорожанием топлива

Часть из перевозчиков уже подняли цену на 1-2 грн, часть обещает это сделать в ближайшем будущем.

В частности, уже подорожал проезд в маршрутных микроавтобусах № 201, соединяющих ст. м "Шулявская" с Южной и Никольской Борщаговкой, а также в маршрутках № 249, курсирующих от ст. м "Левобережная" через Русановку и Березняки к ж/д станции "Левый берег".

Здесь проезд подорожал на гривну, с 5 до 6.

В маршрутке № 455, соединяющей жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до 7 грн.

В 569-й маршрутке, соединяющей ст. м "Лукьяновская" с ДСК-3 на Отрадном, подорожание до 6 грн произойдет с 15 января.

В салонах указанных маршрутных микроавтобусов размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – цены на топливо и запчасти.

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Ранее член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко заявил, что проезд в маршрутках столицы в ближайшее время может подорожать до 8-9 гривен из-за подорожания топлива. По его словам, им либо придется поднимать стоимость, либо закрываться.