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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (15180) маршрутки (322) проезд (213) рост (93)

 Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла

Передвижение по городу в маршрутых такси теперь будет стоить киевлянам еще дороже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Слово и дело", ссылаясь на столичных перевозчиков.

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Отмечается, что рост цен на проезд связан с подорожанием топлива

Часть из перевозчиков уже подняли цену на 1-2 грн, часть обещает это сделать в ближайшем будущем.

В частности, уже подорожал проезд в маршрутных микроавтобусах № 201, соединяющих ст. м "Шулявская" с Южной и Никольской Борщаговкой, а также в маршрутках № 249, курсирующих от ст. м "Левобережная" через Русановку и Березняки к ж/д станции "Левый берег".

Здесь проезд подорожал на гривну, с 5 до 6.

В маршрутке № 455, соединяющей жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до 7 грн.

В 569-й маршрутке, соединяющей ст. м "Лукьяновская" с ДСК-3 на Отрадном, подорожание до 6 грн произойдет с 15 января.

В салонах указанных маршрутных микроавтобусов размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – цены на топливо и запчасти. 

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Ранее член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко заявил, что проезд в маршрутках столицы в ближайшее время может подорожать до 8-9 гривен из-за подорожания топлива. По его словам, им либо придется поднимать стоимость, либо закрываться.

Источник: https://censor.net.ua/n3044259
 
 
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Якщо дорожчає паливо, то потрібні гібридні маршрутки, які споживають менше пального! І взагалі чим швидше їде маршрутка тим менше вона спалює пального!!! Маршрутчики самі розтягують час перебування в дорозі, тому самі винні в тому що спалюється більше дизпалива - споживачі не мають оплачувати дурне тарахтіння маршруток на зупинках по 5-10хвилин в очікуванні пасажирів! Маршрутне таксі взагалі має зупинятись тільки на вимогу пасажирів і рухатись без зайвих зупинок!!!! Всі проблеми маршруточників, це їх особисте горе!!! Подорожчання пального можна компенсувати більш оптимальним графіком руху транспорту та автобусами більшого розміру!!! Немає причин для збільшення ціни проїзду!!!!
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Не питання. Купуй гібридну маршрутку - і вперед ! Покажи всім, як треба правильно хазяйнувати ! )))
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Я звичайно не прихильник януковича, але влада Донецька ще до війни вигнала накуй всі маршрутки і пустила по місту тільки великі автобуси і питання збільшення цін закрилось раз і назавжди! Збільшення цін потрібно маршрутникам щоб платити хабарі місцевій владі!!!! Не буде маршрутників, не буде хабарів!!! Маршрутки мають бути ліквідовані як небезпечний вид транспорту! В місті мають пересуватись тільки пасажирські автобуси!
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Если дорожают маршрутки и топливо Игорь то встаёт вопрос об альтернативном и экологически чистом транспорте. Я сторонник параконной экологичной брички . Нужно допускать к тендерам только владельцев бричек и карет. Зимой можно использовать сани и собачьи упряжки а летом допускать к тендерам и рикш . Аварийность уменьшится десятикратно а экология улучшится в разы
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Є кілька способі вирішення проблеми, один з них - усунення монополії на перевезення пасажирів! Власник маршрутки має бути її водієм і з ним має укладати договір міськрада, тоді не буде ніяких проблем з цінами! Має бути вільний ринок та електронна біржа! Ти власник маршрутки і хочеш виїхати на маршрут - не проблема, реєстрація на електронній біржі пасажирських перевезень і ти купляєш право на певні виїзди маршрут на електронному аукціоні! Заплатив гроші електронній біржі, отримав свій талон на виїзд і поїхав надавати послуги населенню! Якщо рейс нецікавий то біржа пропонує тобі гроші-дотацію за виїзд, і знову аукціон, хто за менші гроші готовий поїхати в цей день на цей маршрут! Гроші отримані біржею за виїзди маршруток в час пік, акумулюються та сплачуються маршрутникам за виїзди в ранні та нічні години, коли пасажирів небагато! Як тільки ми відійдемо від власників маршрутів і почнемо працювати з власниками маршруток, відразу зніметься корупційна складова і ціна буде мінімальна!!!
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Неееее, по традиции хунты только монтажная пена
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блін ,мені одному привидилось - "НА ПЛЯХУ" ?
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давненько не было потужных реформ
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Щас пердрохолуи объяснят, шо ты пропустил из потужных рехформ! Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 3693
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Треба робити більше, щоб ніхто до Майдана не міг доїхати.
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А ти як Міхо, стрибай по дахам.
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Зраднюки, що це за нова шутєєчка про Лоліту? Просвітіть, пліз. Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 6210
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Ну дядечку, ну будь-ласочка. Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 7533
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Не могу, поскольку это растлит мальчика в трусиках!
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Мальчик в трусиках, Лолита, то така куйня, малятко,
що якщо вона тебе накриє мідним тазом, то тобі буде пизда торба...
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...какая благодатная тема для всепропальщиков... Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 3302

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...т.е. не все могут позволить купить себе маршрутку?
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Жду экономических экспердов от соевых по поводу правильности повышения цен на проезд в общественном транспорте!

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...тогда какого ты ко мне обращаешься? Сядь перед зеркалом и пообщайся... Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 9964
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Обращение не к тебе, а к негру с поп-корном! Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 8263
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...понятно, тогда тебе все-таки лучше от зеркала отойти...
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Хорошо, что до тебя дошло со второй попытки, а говорят, что шакалад питает мозг и он лучше работает. Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 7697
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...вася, а твой папа случайно не железнодорожник? Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 8289 ...как старательно ты пытаешься стрелки перевести со своей больной головы на здоровую... Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 3365
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дуся ты лучче соси рошенку, поскольку всё остальное у тебя плохо получаецца! Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 8453
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...это ты само так решило или кто-то умный подсказал?
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Да тебе то какая разница? Всё равно не поймёшь ни хрена!
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...тут ты прав, бобик - хрен что поймешь у тебя... Вартість проїзду в столичних маршрутках знову зросла - Цензор.НЕТ 689 ..кстати, бобик, расскажи, почему ты второй? Вартість проїзду в столичних маршрутках знову зросла - Цензор.НЕТ 3684
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Щас они начнут втирать про цены в Ивропе.
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И про то, что общественный транспорт - это дорогое удовольствие. Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 5633
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Та закривайтеся вже- менше аварій та корків на дорогах буде! Погрожують вони...
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Парашенкоботы,вы довольны поднятием цен на проезд,или вы все летаете?Где вы лакеи?
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Воюют Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 7872. Сидя на заднице возле компа с клавой наперевес
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Данило Галицький 1c1ee858 - они довольны...., но теперь это Лолитаботы.... Общество так решило... Твиттер и ФБ уже перешли.....
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- Лолита, а откуда у Вас такое богатство, вы что сосёте?
- Нет, я не сосу, я минетчица...
- Значит сосёте?
- Нет, я не сосу - это ты сосёшь. У тебя есть фабрика в Липецке, 100 предприятий в Украине, офшорные счета в Панаме? Вот видишь - это ты сосёшь, а я минетчица..
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Собирают бутылки - завтра ж на работу надо ехать на маршрутке..)
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Они же стали жить по-новому. Как и обещал им хозяин соевой фабрики. Пересели с маршруток на Теслы . Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 448
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Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла

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Бідний Сашко Київ, тепер на роботу в комп'ютерний клуб буде пішки ходити...
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Скоро будут морозы не детские, а он на лисапеде? Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 9442
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Заметили рекламу по тв о том что лично петя сельских медамбулаторий понаоткрывал багатенно??? Старт выборам президента дан. Будут рекламировать результаты псевдореформ и то что если не петя то путин нападет.
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Бензин поднялся, доллар поднялся теперь ловите сейчас цены на все попрут вверх. Вот вам и рехвормы и поднятие пенсий с налогами и покращення
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Скорее наоборот, доллар поднялся, за ним топливо, продукты, услуги... Вопрос почему поднялся доллар (евро)?
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Ну не знаю, доллар поднялся всего на 1 гривну а топливо подорожало на 7 грн. Тут только великий вчоный Гнойсман может обяснить как у него економика выросла так. А великий патриот Рюкзаков может обяснить как он преступность поборол что на улице уже с сумкой продуктов опасно стало появляться. А великий рехворматор Петро Бляхер может обяснить как у него за 4 года перемирий и затишья тысячи убитых солдат оказалось.
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Ціна на проїзд піднялась, бо зріс рівень життя українців. )))
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Украинцы слишком мало двигаются, поэтому пусть ходят пешком!
Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 3190
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Да грося сказал. Жить стали заможнее .Средняя з.п к 10000 гр подбирается !!! Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 6828Они в своей параллельной реальности живут . В параллельной стране
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Да и никто не будет ездить маршрутками,будет некому,люди уезжают за границу тысячами в день,покращення по новому .
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В Одессе с 15-го - 7 гривен.
Спасибо партии и лично горячо любимому Петру Лексеевичу.
Ты славно показал как надо управлять государством, Владимир Богисович!
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А где шоколадные фуфлогоны ? Хочу услышать о пользе подорожания проезда .
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Они пока вылизывают лолиту, после рустави.
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А Лолита почему не в центре? А верно в центре кукловод!
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...Глава ЦИК Михаил Охендовский за 2017 года заработал 712 293 гривенЗаместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная за прошлый год заработала 686 712 гривен. Другой зам Андрей Магера получил 641 047 гривен.Остальные 12 членов комиссии за 2047 год заработали более 6,6 млн гривен суммарно.Отмечается, что зарплата Охендовского составляла от 42,5 тысяч гривен до 101,8 тысяч гривен в месяц.Так из начисленной председателю годовой суммы зарплаты его должностной оклад составил 133,9 тыс. гривен, командировочные - 77,2 тысяч, отпускные - 60,2 тысяч, материальная помощь на оздоровление - 51,3 тысяч, а для решения социально-бытовых проблем - 51,8 тысяч гривен.
Годовой оклад Усенко-Черной составил 141,4 тысяч гривен, а месячная зарплата варьировалась от 18,2 тыс. до 134 тыс. гривен.Годовой оклад Магеры составил 123,9 тысяч гривен, а месячная зарплата была начислена на уровне от 25,1 тыс. до 95,3 тыс. гривен.Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман в декабре заработал 36 599,17 гривны. По последним данным лава МВД Арсен Аваков в ноябре 2017 года заработал 61,5 тысяч грн.Напомним, Кабинет министров Украины принял решение с января повысить заработную плату учителям...
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в країні терпіл ще й те очікуйте ..............
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А почему бы проезд не сделать 10 000 грн? Дарю идею.
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не успели отойти от повышения зарплат как на тебе Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла - Цензор.НЕТ 9927
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Не знаю, мне зарплату с 2014 года нинакопейку не подняли. Правда налоги с зарплаты добавили ввиду рехворм Гнойсмана.
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богоізьхані знають що робити з Україною,країною терпіл
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Да фиг с ними, теми ценами. Хоть чувствуем себя достойно, правда?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла
 
 
 
 
 
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