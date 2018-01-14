 Стоимость проезда в столичных маршрутках снова выросла

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Слово и дело", ссылаясь на столичных перевозчиков.
Отмечается, что рост цен на проезд связан с подорожанием топлива
Часть из перевозчиков уже подняли цену на 1-2 грн, часть обещает это сделать в ближайшем будущем.
В частности, уже подорожал проезд в маршрутных микроавтобусах № 201, соединяющих ст. м "Шулявская" с Южной и Никольской Борщаговкой, а также в маршрутках № 249, курсирующих от ст. м "Левобережная" через Русановку и Березняки к ж/д станции "Левый берег".
Здесь проезд подорожал на гривну, с 5 до 6.
В маршрутке № 455, соединяющей жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до 7 грн.
В 569-й маршрутке, соединяющей ст. м "Лукьяновская" с ДСК-3 на Отрадном, подорожание до 6 грн произойдет с 15 января.
В салонах указанных маршрутных микроавтобусов размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – цены на топливо и запчасти.
Ранее член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко заявил, что проезд в маршрутках столицы в ближайшее время может подорожать до 8-9 гривен из-за подорожания топлива. По его словам, им либо придется поднимать стоимость, либо закрываться.
що якщо вона тебе накриє мідним тазом, то тобі буде
пиздаторба...
- Нет, я не сосу, я минетчица...
- Значит сосёте?
- Нет, я не сосу - это ты сосёшь. У тебя есть фабрика в Липецке, 100 предприятий в Украине, офшорные счета в Панаме? Вот видишь - это ты сосёшь, а я минетчица..
http://www.youtube.com/watch?v=avz7sgAQUoM
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Бідний Сашко Київ, тепер на роботу в комп'ютерний клуб буде пішки ходити...
Спасибо партии и лично горячо любимому Петру Лексеевичу.
Ты славно показал как надо управлять государством, Владимир Богисович!
комбинаторырехворматоры
Годовой оклад Усенко-Черной составил 141,4 тысяч гривен, а месячная зарплата варьировалась от 18,2 тыс. до 134 тыс. гривен.Годовой оклад Магеры составил 123,9 тысяч гривен, а месячная зарплата была начислена на уровне от 25,1 тыс. до 95,3 тыс. гривен.Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман в декабре заработал 36 599,17 гривны. По последним данным лава МВД Арсен Аваков в ноябре 2017 года заработал 61,5 тысяч грн.Напомним, Кабинет министров Украины принял решение с января повысить заработную плату учителям...