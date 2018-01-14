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 Пограничники задержали угнанный в Словакии автомобиль в Одесской области

Во время проверки автомобиля Suzuki 2015 года выпуска сработала база данных Интерпола.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

Похищенный в Словакии автомобиль обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда. За рулем иномарки через пункт пропуска "Кучурган" следовал гражданин Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В прошлом году пограничники зафиксировали использование 7,3 тысячи недействительных документов, - ГПСУ 

"По факту задержания угнанного авто пограничники сообщили сотрудникам полиции в Одесской области и Укрбюро Интерпола в Киеве. Стоит отметить, что с начала года это уже четвертый автомобиль, который пограничники обнаружили по базе данных Интерпола как похищенный", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали угнанный в Словакии автомобиль в Одесской области 01

Кроме того, за минувшие сутки во время мероприятий пограничного контроля пограничники Черновицкого и Мукачевского отрядов обнаружили два автомобиля с болгарской и польской регистрацией с поддельными документами. Гражданин Румынии планировал попасть в Украину через пункт пропуска "Порубное" автомобилем Chrysler 1999 года выпуска и предоставил поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. А гражданин Венгрии хотел пересечь границу в пункте пропуска "Солотвино" на Opel 1995 года выпуска, но пограничники обнаружили, что доверенность на автомобиль поддельная. Оба автомобиля переданы для дальнейших правовых решений компетентным органам.

Источник: https://censor.net.ua/n3044256
 
 
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Безкоштовний сир у мишоловці тільки для другої миші...
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атом в море))))
автоугон третий криминальный бизнес в мире
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От 15 лет за угон решило бы проблему навсегда.
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О КАКОМ АВТОУГОНЕ ВЫ ГОВОРИТЕ??? ОБЫКНОВЕННЫЙ БИЗНЕС. ОДНО ИЗ ДВУХ ИЛИ ПРОДАВЕЦ ПОТОРОПИЛСЯ СООБЩАТЬ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ЧТО У НЕГО ЯКОБЫ УГНАЛИ АВТО. ЛИБО, ШО СКОРЕЕ ВСЕГО ПОКУПАТЕЛИ НЕПРЕДВИДЕННО ЗАДЕРЖАЛИСЬ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ГРАНИЦЫ.
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О КАКОМ АВТОУГОНЕ ВЫ ГОВОРИТЕ??? ОБЫКНОВЕННЫЙ БИЗНЕС. ОДНО ИЗ ДВУХ ИЛИ ПРОДАВЕЦ ПОТОРОПИЛСЯ СООБЩАТЬ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ЧТО У НЕГО ЯКОБЫ УГНАЛИ АВТО. ЛИБО, ШО СКОРЕЕ ВСЕГО ПОКУПАТЕЛИ НЕПРЕДВИДЕННО ЗАДЕРЖАЛИСЬ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ГРАНИЦЫ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники задержали угнанный в Словакии автомобиль в Одесской области
 
 
 
 
 
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