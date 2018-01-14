 Пограничники задержали угнанный в Словакии автомобиль в Одесской области

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

Похищенный в Словакии автомобиль обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда. За рулем иномарки через пункт пропуска "Кучурган" следовал гражданин Украины.

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"По факту задержания угнанного авто пограничники сообщили сотрудникам полиции в Одесской области и Укрбюро Интерпола в Киеве. Стоит отметить, что с начала года это уже четвертый автомобиль, который пограничники обнаружили по базе данных Интерпола как похищенный", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки во время мероприятий пограничного контроля пограничники Черновицкого и Мукачевского отрядов обнаружили два автомобиля с болгарской и польской регистрацией с поддельными документами. Гражданин Румынии планировал попасть в Украину через пункт пропуска "Порубное" автомобилем Chrysler 1999 года выпуска и предоставил поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. А гражданин Венгрии хотел пересечь границу в пункте пропуска "Солотвино" на Opel 1995 года выпуска, но пограничники обнаружили, что доверенность на автомобиль поддельная. Оба автомобиля переданы для дальнейших правовых решений компетентным органам.