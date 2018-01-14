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Все про:Киев (15180) минирование (633) Нацполиция (6696) приговор (586)

 Столичного псевдоминера приговорили к 4-м годам тюрьмы, - полиция

В Киеве 24-летний мужчина получил решением суда 4 года лишения свободы за ложное сообщение о минировании спортивного комплекса.

Об этом сообщила столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании спортивного комплекса.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили подозрительных предметов и веществ. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области", - говорится в сообщении.

Мужчина в суде полностью признал свою вину. Печерский районный суд вынес решение о лишении свободы на 4 года за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

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Столичного псевдоминера приговорили к 4-м годам тюрьмы, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044253
 
 
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На фига? За шкирку и в АТО! На передовую! В самое пекло.Пусть сепаров минирует сука.
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А что там с минером КПП Шегини? Будут давать ему 4 года? Я даже могу подсказать где искать злоумышленника Столичного псевдомінера засудили до 4-х років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 6315
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Вообще то какое то странное у нас правосудие. Того кто действительно минирует и убивает людей тех выпускают по программе *ждут дома*, а тех кто позвонил по телефону карают по всей строгости. Видать пьяный алкаш не имел влиятельных защитников типа Медведчука.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтоличного псевдоминера приговорили к 4-м годам тюрьмы, - полиция
 
 
 
 
 
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