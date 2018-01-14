 Столичного псевдоминера приговорили к 4-м годам тюрьмы, - полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании спортивного комплекса.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили подозрительных предметов и веществ. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области", - говорится в сообщении.

Мужчина в суде полностью признал свою вину. Печерский районный суд вынес решение о лишении свободы на 4 года за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

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