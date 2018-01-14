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 Общество
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Все про:граница (2930) Польша (4026) АЧС (1)

 Продукты питания животного происхождения изымают на польской границе. ВИДЕО

Все мясные и молочные продукты изъяли из сумок, как только люди пересекли границу.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщили Факти ICTV.

В представительстве Польши напомнили, что в настоящее время действует запрет на ввоз отдельных видов продуктов. Это связано с противодействием распространению эпидемии африканской чумы свиней.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям

Полный перечень запрещенных к ввозу товаров доступен на сайте польского посольства.

Источник: https://censor.net.ua/n3044252
 
 
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поляки их потом под трактор пустят или в свою пасть
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Рашистам продадут
А те уже - под трактор.
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Это что новость?
Поляки давно изымают еду которую
перевозят в антисанитарных условиях...
И вообще зачем ее вести в Польшу
- если там дешевле?
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А при чём здесь "молочные продукты"?! В мире уже имеется молочная отрасль свиноводства? Ведь коровы АЧС не болеют...
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А то така "залізна" логіка у нинішнього польського керівництва.
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Для богатого успешного Сажка на свинослужбе стало открытием, что существует запрет на ввоз молочной и мясной продукции в ЕС, который появился не вчера? Продукти харчування тваринного походження вилучають на польському кордоні - Цензор.НЕТ 6524 Ты за пределы своей области хоть раз выезжало?))))
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А чем труп членена отличается от трупов типа святых?
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Принадлежностью к конкретной религии. В данном случае - коммунистической
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Так у кацапов уже канонизированны мощи царской семейки убиенной Члениным, шо теперича и святой расстрелял святых? Продукты питания животного происхождения изымают на польской границе - Цензор.НЕТ 7004
Хотя , чему удивляться,это лишнехромосомные.
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"Ничего не предвещало беды": в Польше устроили "теплый" прием россиянам

В Гданьске (Польша) забросали камнями автомобиль с российскими номерами.

местная полиция быстро приехала на вызов, но отказались говорить с ними по-русски. Также россиян возмутило, что правоохранители проверяли законность пребывания россиян в Польше.

https://www.obozrevatel.com/abroad/nichego-ne-predveschalo-bedyi-v-polshe-ustroili-teplyij-priem-rossiyanam.htm

Продукты питания животного происхождения изымают на польской границе - Цензор.НЕТ 5748
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Идиоты как всегда свою тупость показали, на границе четко написано, что запрещено ввозить эти товары!!!
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Тютя,как думаеш,канонизировать будут?
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нужно все контрольные пункты на границе с Польшей переименовать в пункты Бэндэры .
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Цензор только что проснулся?Это все давным давно уже запрещено,а еще если картошку в машине найдут,то в Польшу вообще не пустят...
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Я не розумію який дебіл може вести молочні продукти в Польщу якщо там все дешевше ніж в Україні! Погугліть - переконаєтесь!!! Ось вам ціна з супермаркета "Бедронка" в Медиці на кордоні
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,5644,name,mleko-prawdziwe-uht-1-5-1-l

Помножте на 8 і буде вам ціна в гривнях - в нас таке українське молоко гіршої якості коштує 25 гривень - питання є???
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Про якість це спірне питання!На мою думка у нас вона краща!
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Це на Вашу думку якщо у Вас є своя корова або живете поруч з фермером. А я особисто купляю молоко у "ВАМ" і воно по якості просто не йде ні в яке порівняння з ось цим польським яке там коштує 2 злотих за літр.

Продукти харчування тваринного походження вилучають на польському кордоні - Цензор.НЕТ 8047
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Взагалі-то продукти харчування, тому числі шинку, ковбаси, сосиски наші громадяни везуть не в Польщу, а з Польщі, там значно дешевше і в багатьох випадках якісніше. А щоб навпаки? Тому напевне і забрали, бо не в тому напрямку їхало м'ясо. Це - як зворотній клапан. Продукты питания животного происхождения изымают на польской границе - Цензор.НЕТ 4528
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Поляки народ не хороший , у них большая схожесть с русскими .
Когда-то я отдыхал в Венгрии и поляки ходили по гостиницам Будапешта и скупали у советских туристов золото , подошла ко-мне пара поляков в холле гостиницы , поговорили , я в ШУТКУ сказал , что золото не продаю , а вот эту подругу польку трахнул бы за 100 бакинских , спустя пару минут , подходит ко-мне парень и говорит , что его жена согласна ! Я и окуел !!!!!! Ей Богу не вру !
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Всегда были запрещены к ввозу продукты животного происхождения. Читайте правила. Сало всегда возил контрабандой
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ПОБЫВАВ В ПОЛЬШЕ, ПОПРОБОВАВ ПОЛЬСКИЕ ПРОДУКТЫ, СВОИМИ ГЛАЗАМИ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В ПОЛЬШЕ В ОСНОВНОМ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В УКРАИНЕ, А ОСОБЕННО ЕСЛИ ИМЕЕШЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ ПОЛЬСКИЕ БАЗАРЫ Я ВООБЩЕ НЕПОНИМАЮ ТЕХ УКРАИНЦЕВ КОТОРЫЕ ПРУТЬСЯ В ПОЛЬШУ СО СВОИМИ ПРОДУКТАМИ. ПОЛЬСКИЕ ПРОДУКТЫ РЕАЛЬНО И ВКУСНЕЙ И ДЕШЕВЛЕ. А ТЕМ КТО БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ПРО ПОЛЬСКИЕ ГМО ПРОДУКТЫ, Я СКАЖУ РЕБЯТА ВЫ НЕРАБОТАЛИ НА УКРАИНСКИХ КУРЯТНИКАХ, СВИНОФЕРМАХ И КОРОВНИКАХ. ТАМ ГМО КОРМА УЖЕ ДАВНО ТОННАМИ СКАРМЛИВАЮТ ГМО БРОЙЛЕРАМ, ГМО СВИНЬЯМ И ГМО ТЕЛЯТАМ С КОРОВАМИ. УВЫ НО ЭТО РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ.
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Пиздец какой-то!! Ты за кого тут людей принимаешь? Как в совке можно было раздобыть долларав и заплатить за сэкс с полькой. Откуда баксы то ? Пусть ты и пошутил, но опять же в Венгрии ты отдыхал..хм какая-то троляча байка
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Чужой монастырь - чужой устав. Не нравиться их требования сиди дома. Украинские продукты все равно лучшие, но это же мы к ним со своими "бутербродами" едем. Подготовьте на нашей таможне симметричный ответ. С чем там польские заробитчане к нам едут то и запретите. Делов-то
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Это отбирают если не для собственного потребления?
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В чём новость? Никто таможенный контроль не проходил, плакатов о молочной, сырной, мясной продукции и порядок её ввоза на аглийском не читал? Продукти харчування тваринного походження вилучають на польському кордоні - Цензор.НЕТ 4277
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РОЗ'ЯСНЕННЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗДАТЕН ЇХ РОЗУМІТИ.
Заборона на ввіз продуктів тваринного походження була введена в ЄС в 2009 році, з метою запобігання епідемій в Євросоюзі таких хвороб, як ящур, губчаста енцефалопатія великої рогатої худоби, африканської чуми свиней, пташиного грипу тощо. Ці хвороби можуть передаватися через молочні, м'ясні, яєчні продукти харчування, особливо виготовлених кустарним способом або в країнах зі слабким контролем за виробництвом, як от в Україні. Поширення цих хвороб здатне нанести сільському господарству багатомільярдні збитки. Також деякі з цих хвороб є вкрай небезпечні для людей.
Польща, як країна ЄС з дуже потужним агросектором економіки,як країна, яка знаходиться в одному з епіцентрів міграції населення, намагається вживати найбільш суворих заходів, від контролю ввозу продуктів на східних кордонах, аж до будівництва сітчастих загороджень на кордоні з Бєларуссю, Калінінградською областю та Україною, щоб запобігти пересуванню диких кабанів та інших диких тварин, що можуть переносити інфекцію.
Вилучені на кордоні продукти знищуються за спеціальними технологіями у спеціальних закладах.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПродукты питания животного происхождения изымают на польской границе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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