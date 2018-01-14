 Продукты питания животного происхождения изымают на польской границе. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщили Факти ICTV.
В представительстве Польши напомнили, что в настоящее время действует запрет на ввоз отдельных видов продуктов. Это связано с противодействием распространению эпидемии африканской чумы свиней.
Полный перечень запрещенных к ввозу товаров доступен на сайте польского посольства.
А те уже - под трактор.
Поляки давно изымают еду которую
перевозят в антисанитарных условиях...
И вообще зачем ее вести в Польшу
- если там дешевле?
Хотя , чему удивляться,это лишнехромосомные.
В Гданьске (Польша) забросали камнями автомобиль с российскими номерами.
местная полиция быстро приехала на вызов, но отказались говорить с ними по-русски. Также россиян возмутило, что правоохранители проверяли законность пребывания россиян в Польше.
https://www.obozrevatel.com/abroad/nichego-ne-predveschalo-bedyi-v-polshe-ustroili-teplyij-priem-rossiyanam.htm
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,5644,name,mleko-prawdziwe-uht-1-5-1-l
Помножте на 8 і буде вам ціна в гривнях - в нас таке українське молоко гіршої якості коштує 25 гривень - питання є???
Когда-то я отдыхал в Венгрии и поляки ходили по гостиницам Будапешта и скупали у советских туристов золото , подошла ко-мне пара поляков в холле гостиницы , поговорили , я в ШУТКУ сказал , что золото не продаю , а вот эту подругу польку трахнул бы за 100 бакинских , спустя пару минут , подходит ко-мне парень и говорит , что его жена согласна ! Я и окуел !!!!!! Ей Богу не вру !
Заборона на ввіз продуктів тваринного походження була введена в ЄС в 2009 році, з метою запобігання епідемій в Євросоюзі таких хвороб, як ящур, губчаста енцефалопатія великої рогатої худоби, африканської чуми свиней, пташиного грипу тощо. Ці хвороби можуть передаватися через молочні, м'ясні, яєчні продукти харчування, особливо виготовлених кустарним способом або в країнах зі слабким контролем за виробництвом, як от в Україні. Поширення цих хвороб здатне нанести сільському господарству багатомільярдні збитки. Також деякі з цих хвороб є вкрай небезпечні для людей.
Польща, як країна ЄС з дуже потужним агросектором економіки,як країна, яка знаходиться в одному з епіцентрів міграції населення, намагається вживати найбільш суворих заходів, від контролю ввозу продуктів на східних кордонах, аж до будівництва сітчастих загороджень на кордоні з Бєларуссю, Калінінградською областю та Україною, щоб запобігти пересуванню диких кабанів та інших диких тварин, що можуть переносити інфекцію.
Вилучені на кордоні продукти знищуються за спеціальними технологіями у спеціальних закладах.