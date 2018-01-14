 Продукты питания животного происхождения изымают на польской границе. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщили Факти ICTV.

В представительстве Польши напомнили, что в настоящее время действует запрет на ввоз отдельных видов продуктов. Это связано с противодействием распространению эпидемии африканской чумы свиней.

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Полный перечень запрещенных к ввозу товаров доступен на сайте польского посольства.