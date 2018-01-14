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 Политика Украины
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Все про:назначение (1311) Порошенко (14086) Президент (4002) РГА (133)

 Порошенко за три дня уволил глав трех райгосадминистраций и четырех назначил

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должностей глав Тростянецкой районной государственной администрации Сумской области, Збаражской РГА Тернопольской области и Днепровской РГА Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения №10/2018-рп, 6/2018-рп, 5/2018-рп подписаны главой государства и опубликованы на его сайте.

Согласно документам, Дмитрий Назаренко уволен с должности председателя Тростянецкой районной государственной администрации Сумской области, Анатолия Качку - с должности председателя Збаражской РГА Тернопольской области, Артема Фисунова - с должности главы Днепровской РГА Днепропетровской области. Все главы РГА уволены "в соответствии с поданным заявлением".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко уволил глав трех райгосадминистраций на Харьковщине и Донетчине

Также Президент подписал распоряжения №9/2018-рп, 8/2018-рп, 7/2018-рп и 4/2018-рп, предусматривающие назначения глав РГА.

В частности, Светлана Ковальчук назначена главой Радомышльской РДА Житомирской области, Виктор Бойко — Тывровской РГА Винницкой области. Оба приступят к исполнению обязанностей с 15 января 2018 года "со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством". Василий Татарин назначен с 12 января главой Жидачевской РГА Львовской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3044250
 
 
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Коли призначать 17 послів які непризначені вже кілька років??? Порошенко буде виконувати свої обов'язки чи ні??? Непризначення 17 послів протягом 3 років є підставою для визнання Президента неповносправним і дострокового припинення його повноважень рішенням Верховної Ради України!!!!! Досить вже чекати поки воно прокинеться і почне працювати!!!!!
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Ты своего президента путина оскорбляй .
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ПОРОШЕНКО - ЛОЛИТА, А ЕГО БОТЫ - ЛОЛИТОБОТЫ Порошенко за три дня уволил глав трех райгосадминистраций и четырех назначил - Цензор.НЕТ 3599
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Надеюсь всем понятно - нет у нас никакой Украинской элиты? Есть купленная росией вороватая и ненажерлива ЛОЛИТА
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Так всегда было и пока есть = одни политики на америку работают , другие на россию . проукраинских пока нету .
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Та объясните ж шо за лолита? Уже третий раз спрашиваю - все молчат...
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Если сидишь только на сранном цензоре, то естественно, что ничего и не знаешь...
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На расписке вверху написано ОРД - "Лолита"
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проще, готовится к выборам -админ ресурс ,карусели,подкуп,запугивание
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дамн ... у него виходной не задался, нужно придумать что нужно спи"здеть завтра на работе))
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Не благонадёжные? А скоро выборы на носу. Мечта Офшоренко это аппарат по клонированию себя "великолепного" любимого лжеца.
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Александр Дубинский
22 mins ·

Знаете, что обидно в ситуации с Порошенко?
То, что он украл наше время.
Возможность нормально жить. Работать. Создавать семьи и рожать детей.

4 года нашей жизни пошли, в том числе, на то, чтобы он и его партнеры смогли обогатиться на остатках страны.
Фактически, в переломный для страны момент он всех обманул.
А мы - лохи - поверили, и дали разворовать то, что не успели дограбить его партнёры - основатели Партии регионов.
И получили взамен всеобщее, мировое презрение. Как к стране, так и к народу, который выбрали представлять Порошенко.
Достижения?
Реформы?
Развитие?
Победы?
Нет. Ничего из этого мы с Порошенко не получили.
Разве что, острое ощущение стыда. От того, что такой человек имеет право называть себя президентом Украины.
И мы будем совсем уж лохами, если позволим ему с этим уйти.
Уйти, так как он хочет. Победителем.
Потому что если уж Порошенко кого-то и победил, то это - Украину.
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пейсатая собака может уйти только на гилляку.
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....как убедить народ приходить,приползать на выборы....что бы ЦИК и главный пидраХУЙ-орденоносец не имел возможности фальсифицировать выбор народа.....А с этим ЦИрКом
увы, достаточно набрать 5.4% и.....однотуровый!
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Бла-бла-бла.
Это уже от Михо слышали.
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пэтя их уволил, потому, что они обзывались кремб лядью
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Три уволил -четыре назначил, чем бы дитё не тешилось...
А здесь -от перестановки слагаемых "сумма" не изменяется.
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айя-яй...уволил...отказались от сотрудничества с дружеским ФСБ?
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вот бы еще и в Черкассах уволил ВСЕХ. Как это депутатское жулье надоело
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Ломать - не строить. Первое в державе навей дошло до совершенства. Со вторым, как всегда, баальшие вопросы.
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Злобствует после обнародования своих сношений с фээсбэшной сволотой Порошенко за три дня уволил глав трех райгосадминистраций и четырех назначил - Цензор.НЕТ 470.
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За целых три дня и так мало уволил,совсем разленился полковник фсб
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Вброс явно от ЦРУ..ФСБ своих не сдаёт..Прокол у ФСБ.Аль -Джазира-тоже.Это только цветочки.У нашей Коза Ностры носки начали плавиться..
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Не павизло хэтьману с народом Порошенко за три дні звільнив глав трьох райдержадміністрацій та чотирьох призначив - Цензор.НЕТ 6993 не понимает народ всей сути ограбл.. ой реформ Порошенко за три дні звільнив глав трьох райдержадміністрацій та чотирьох призначив - Цензор.НЕТ 3992
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Вечно, вам, плохим "танцорам", всё евреи мешают.
Даже Мадуро все проблемы Венесуэлы на Израиль(!) валит.
Нутром, грит, чувствую, что Израиль виноват.
Мадуро - Ваш герой? Ну, тады ой.
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Присягали на залу... тьфу, на Уставе Рошен.
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Подготовка к выборам, будут задействован такой админресурс шо нам и не снилось! Папередники покажутся мальчиками- колокольчиками.. оно всунуло своих везде
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Представляю чувства первой леди Украины (!),которая глубокой ночью услышала от супруга: "Я залетел, Марина!" Порошенко за три дні звільнив глав трьох райдержадміністрацій та чотирьох призначив - Цензор.НЕТ 5077.
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еперь я понял почему Муженко до сих пор НГШ МОУ Климкин- министр иностранных дел Украины А ГУР МОУ выгнали с их штаб-квартиры на Рыбальском полуострове.
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Оказывается есть еще завод Богдан в Нижнем Новгороде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко за три дня уволил глав трех райгосадминистраций и четырех назначил
 
 
 
 
 
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