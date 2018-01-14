 Порошенко за три дня уволил глав трех райгосадминистраций и четырех назначил

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения №10/2018-рп, 6/2018-рп, 5/2018-рп подписаны главой государства и опубликованы на его сайте.
Согласно документам, Дмитрий Назаренко уволен с должности председателя Тростянецкой районной государственной администрации Сумской области, Анатолия Качку - с должности председателя Збаражской РГА Тернопольской области, Артема Фисунова - с должности главы Днепровской РГА Днепропетровской области. Все главы РГА уволены "в соответствии с поданным заявлением".
Также Президент подписал распоряжения №9/2018-рп, 8/2018-рп, 7/2018-рп и 4/2018-рп, предусматривающие назначения глав РГА.
В частности, Светлана Ковальчук назначена главой Радомышльской РДА Житомирской области, Виктор Бойко — Тывровской РГА Винницкой области. Оба приступят к исполнению обязанностей с 15 января 2018 года "со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством". Василий Татарин назначен с 12 января главой Жидачевской РГА Львовской области.
Лолита. Ожидание и Реальность.
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Знаете, что обидно в ситуации с Порошенко?
То, что он украл наше время.
Возможность нормально жить. Работать. Создавать семьи и рожать детей.
4 года нашей жизни пошли, в том числе, на то, чтобы он и его партнеры смогли обогатиться на остатках страны.
Фактически, в переломный для страны момент он всех обманул.
А мы - лохи - поверили, и дали разворовать то, что не успели дограбить его партнёры - основатели Партии регионов.
И получили взамен всеобщее, мировое презрение. Как к стране, так и к народу, который выбрали представлять Порошенко.
Достижения?
Реформы?
Развитие?
Победы?
Нет. Ничего из этого мы с Порошенко не получили.
Разве что, острое ощущение стыда. От того, что такой человек имеет право называть себя президентом Украины.
И мы будем совсем уж лохами, если позволим ему с этим уйти.
Уйти, так как он хочет. Победителем.
Потому что если уж Порошенко кого-то и победил, то это - Украину.
увы, достаточно набрать 5.4% и.....однотуровый!
Это уже от Михо слышали.
А здесь -от перестановки слагаемых "сумма" не изменяется.
Даже Мадуро все проблемы Венесуэлы на Израиль(!) валит.
Нутром, грит, чувствую, что Израиль виноват.
Мадуро - Ваш герой? Ну, тады ой.