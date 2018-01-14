 Порошенко за три дня уволил глав трех райгосадминистраций и четырех назначил

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения №10/2018-рп, 6/2018-рп, 5/2018-рп подписаны главой государства и опубликованы на его сайте.

Согласно документам, Дмитрий Назаренко уволен с должности председателя Тростянецкой районной государственной администрации Сумской области, Анатолия Качку - с должности председателя Збаражской РГА Тернопольской области, Артема Фисунова - с должности главы Днепровской РГА Днепропетровской области. Все главы РГА уволены "в соответствии с поданным заявлением".

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Также Президент подписал распоряжения №9/2018-рп, 8/2018-рп, 7/2018-рп и 4/2018-рп, предусматривающие назначения глав РГА.

В частности, Светлана Ковальчук назначена главой Радомышльской РДА Житомирской области, Виктор Бойко — Тывровской РГА Винницкой области. Оба приступят к исполнению обязанностей с 15 января 2018 года "со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством". Василий Татарин назначен с 12 января главой Жидачевской РГА Львовской области.