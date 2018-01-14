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 При пожаре на Харьковщине погибла мать и двое 5-летних детей, - ГСЧС

В Харьковской области при пожаре в частном доме погибли три человека, среди которых двое пятилетних детей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в пос. Новая Водолага Харьковской области.

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех людей: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, общая площадь пожара составила 50 кв. м. Спасатели отмечают, что в 23:07 возгорание полностью ликвидировали. На пожаре работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава ГосЧС. Причину пожара выясняют.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044249
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри пожаре на Харьковщине погибла мать и двое 5-летних детей, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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