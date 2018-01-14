 "Рустави-2" настаивает на подлинности "обращений Порошенко" и предлагает провести графологическую экспертизу, - "Радио Свобода"

Об этом он сообщил в коментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Об этом Меладзе заявил после того, как пресс-служба президента Украины назвала "низкопробной подделкой и фейком" текст заявления Порошенко, якобы написанного в ФСБ, где он обещает не совершать действий против России.
Меладзе сказал, что фото заявления Петра Порошенко в ФСБ об отказе "иметь что-либо общее с антироссийской деятельностью", грузинской телекомпании предоставил "конфиденциальный источник".
"Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию," - подчеркнул Нодар Меладзе.
Руководитель информационной службы заявил также, что если у кого либо есть сомнения в подлинности документа, сомневающиеся могли бы провести графологическую экспертизу. При этом, он сообщил, что в распоряжении "Рустави-2" находится не сам подлинник "заявления" Петра Порошенко, а фотокопия документа, предоставленная "конфиденциальным источником".
Напомним, вчера стало известно, что грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы "копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России".
Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.
6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.
Значит Порошенко если и писал , то потому что его обьявили персоной нон грата.
А то депутат , депутат.
Помню Клинтону грозил импичмент за то, что он солгал по поводу своей сексуальной интрижки с Моникой левински.
А тут не то, что один раз солгал- тут три тома лжи плюс заваленная гонтаревой нац валюта и выведенные миллиарды в офшоры, закулисные переговоры с путиным, в результате чего из мариуполя в 15 году Порошенко вывез свою шоколадную фабрику .Видать, хотел сделать обещанный коридор - но Мариупольцы уперлись от такой 'радужной' перспективы.
Коррупционные скандалы и захват власти, разгром настоящей оппозиции и прямая поддержка липовой, ввиде бывших рыгов.
И все с Порошенко как с гуся вода!
Сделай графологическую экспертизу, пройди детектор брехни- докажи всем свою честность! Или ее отстутствие.
Теперь те же граждане , которые поддерживали импичмент Ющенко поддерживают импичмент Порошенко.
Круговорот дерьма в природе😂
Уже в феврале 2014 года олигархи поняли, что задушить народный бунт они не могут. Тогда Янукович прибежал к Ахметову с криками: "Все пропало, шеф, все пропало. Что делать, шеф, что делать?". Ахметов дал команду Януковичу уходить, мол, не справился ты, Витя, уходи. А тем временем олигархи собрались на сход и решили, что раз не можешь придушить, значит надо возглавить и завести не туда. Фирташ и Ахметов предложили олигарху Порошенко возглавить это народное восстание. Единственное, что им обещал Порошенко, что все присвоенные олигархами заводы останутся в их собственности. Никаких реприватизаций, национализаций, деоффшоризаций, фондовых рынков и т.д. не будет.
Вот поэтому никаких реальных реформ за четыре года не было. Правящим классом остались олигархи и они никак не пострадали. Никакого фондового рынка как не было, так и нет. Все заводы как принадлежали узкой группке феодалов, так и принадлежат. Народ как был нищим холопом, так и остался нищим холопом. Что же это за революция, при которой богатые становятся богаче, а бедные беднее?
Вот первый Президент , с умным видом рассказывает о том что не стоило дразнить Раиссю , а нужно было использовать все рычаги для предотвращения эскалации (среди этих рычагов он называет и большой договор о дружбе с Раиссей ), но власти пошли на обострение и как результат , потеря Крыма и части Донбасса ...нам всё равно придётся сесть за стол переговоров и нужно что бы президенты двух стран договорились о встрече как можно быстрее и обсудили все проблемы за круглым столом ... Красиво , правда ? А вот бывший премьер Ю. Ехануров убеждает всех в том что никаких реформ нет, а есть имитация и PR ... Бывший ген. прокурор уверяет нас что власть заинтересована в коррупции и всячески ей потакает... Бывший министр здравоохранения призывает немедленно отстранить от должности У.Супрун за непрофессионализм и бойкот реформ ... Бывший министр ЖКХ требует снизить необоснованные тарифы в три раза и он готов возглавить этот процесс...Бывший зам.министра образования требует пересмотра образовательной реформы ... Бывший министр обороны заявляет что в армии бардак и солдатами никто не занимается а коррупция и воровство там достигли невероятных размеров ... Бывший министр иностранных дел требует от власти пойти на компромисс с московской бандой убийц и воров... А все вместе они конечно же хотят мира любой ценой и главное препятствие это безусловно " преступная , барыжная " власть во главе с Президентом ! Какой то нескончаемый ряд повзрослевших до седин неудачников , трепачей и злобного совкового быдла ... Сколько им было отроду в конце восьмидесятых ? Наверно 30 или 35 , а может 40 лет ... Они тогда наверное готовились жить в другом государстве где при любых раскладах должен сохранится ОН , кремлёвский хозяин и покровитель , нечто , чему они должны поклонятся и боготворить , слушаться и повиноваться ... Совковые рабы и быдло . Это что то новое и совсем ещё не изученное понятие ибо если классические рабы , как мы знаем , всегда стремились к свободе то эти свободу не приемлют органически... Свобода их пугает и возмущает. Им свобода чужда полностью . Самое страшное что будучи поражёнными метастазами рабства они успели наплодить миллионы себе подобных , не желающих мыслить и что то менять в своей жизни людишек . Я вспоминаю как в конце 80х годов тысячи украинцев из Канады , Америки , Аргентины и многих других стран ринулись посетить свою историческую Родину ... Им казалось что вот - вот должно произойти что то грандиозное , то о чём они и их предки мечтали веками ... Должна наконец то вспыхнуть звёздочка по имени Украина . С чем это можно было сравнить ? Ну , единственное что приходит на ум , это появление Израиля и тот невероятный наплыв евреев со всего мира которые мечтали только об одном - быть участниками и свидетелями рождения своей звёздочки и своего еврейского дома .... Но , если приезжающих евреев встречали толпы патриотов и столпы сионизма , то в Украине украинцев встречали толпы сексотов (секретный сотрудник ) , стукачей и столпы коммунизма ... Я думаю что ещё не настало время для историй о тех искренне веривших в Украину людях и их мытарствах на исторической Родине ... Большинство из них уехало в свои страны разочарованными и обиженными ... Желание снова посещать Украину у них отпало на долгие годы и только Майдан изменил это . Вы спросите , какая связь между теми временами и сегодняшними ? Самая прямая ! Удивительно, что на четвертом году войны отдельная рабско-коммунистическая шушваль рассуждает о целесообразности войны с агрессором и о том, что что-то там нельзя рушить общего. Так вот, общее - только рабство. Больше нет ничего общего. Любой, кто распускает сопли по этому поводу, на самом деле ратует за рабство. Это надо четко понимать. Я , года полтора назад , когда был в Канаде , был очень взволнован от посещения местного музея в городе Галифакс... В одном из залов экспонировались плакаты времён Второй мировой которые висели чуть ли не на каждой улице канадских городов того времени ... Эти плакаты призывали канадцев бороться с фашизмом всеми доступными способами , включая и непосредственное участие в боевых действиях в Европе ! Канада объявила войну Германии и сформировала экспедиционные войска, направленные в Британию. Опять же, небольшое население Канады просто не могло дать многочисленную армию и тем не менее, канадцы достойно воевали и покрыли себя славой верных союзников и абсолютно вменяемой, цивилизованной нации, легко понимающей, когда нельзя стоять в стороне и на чьей стороне вступать в драку. Эта война не касалась их прямо и они могли отсидеться в стороне, ожидая победителя, но они определились сразу и пошли в бой даже не за свою землю, а за свои принципы и за своих союзников. И вот , думая про это , я должен с утра до вечера слушать по украинским продажным СМИ выступления этих ничтожных коммунистических подонков и их прихлебателей которые уже в открытую призывают к отказу от освобождения захваченных территорий и фактической капитуляцией перед кремлёвским карликом ... Ещё раз вернусь к канадцам которые геройски воевали с фашизмом в тысячах километрах от своей земли и многие сложили свои головы освобождая другие народы а тут предлагают чуть ли не отдать свою землю российским бандитам ! Вывод напрашивается сам собой . Из украинцев империя веками делала рабов , а канадцы свободные люди которые не подвержены рабской философии . Фактически мы только в начале длинного пути выдавливания , выхаркивания из себя рабов и начало этому процессу положил четыре года назад Майдан . Я не знаю сколько времени займёт этот путь , но я точно знаю что пройдя его мы станем другими и тогда желание воевать с украинцами у наших врагов отпадёт само собой ибо свободных людей победить нельзя ! И ещё буквально пару слов ... Порох должен чувствовать ежедневную нашу поддержку его усилиям по вытягиванию Украины из совка . Мне кажется он заслужил её как никто другой .
Слава Украине ! https://www.facebook.com/groups/IsupportThePresidentPoroshenko/permalink/1858867604403982/
Уже в феврале 2014 года олигархи поняли, что задушить народный бунт они не могут. Тогда Янукович прибежал к Ахметову с криками: "Все пропало, шеф, все пропало. Что делать, шеф, что делать?". Ахметов дал команду Януковичу уходить, мол, не справился ты, Витя, уходи. А тем временем олигархи собрались на сход и решили, что раз не можешь придушить, значит надо возглавить и завести не туда. Фирташ и Ахметов предложили олигарху Порошенко возглавить это народное восстание. Единственное, что им обещал Порошенко, что все присвоенные олигархами заводы останутся в их собственности. Никаких реприватизаций, национализаций, деоффшоризаций, фондовых рынков и т.д. не будет.
Вот поэтому никаких реальных реформ за четыре года не было. Правящим классом остались олигархи и они никак не пострадали. Никакого фондового рынка как не было, так и нет. Все заводы как принадлежали узкой группке феодалов, так и принадлежат. Народ как был нищим холопом, так и остался нищим холопом. Только стал еще беднее. Что же это за революция, при которой богатые становятся богаче, а бедные беднее?
...а тролі мінсрець ЗРИВАЮТЬ ресурс в намаганні відбілити ЧОРНЕ і злодійське ..
...ГАНЬБА порохоботам .. і.. їх покровителям ГАНЬБА
.. більше того на ЦН відправити в СПАМ порохобота - ЗАБЛОКОВАНО ..
..що так Ю.Бутусов ? .. нагнули чи купили ..
отака сьогоднішня дійсність ..
ЦИТАТА : "
Лично я этому абсолютно не удивлён ! В 2014 году на президентских выборах , я написал на страницах этого форума , что выбирая кучерявый чубчик в президенты , Вы выбираете чёрта , вылезшего из табакерки Партии Регионов !
Что изменилось со-времён Шапкокрада ? Поменяли обычный чубчик на кучерявый !!!
Украинцы ! Вы идиоты , ну если сами ни хера не сображаете , то хотя послушайте меня !
Сейчас Вам навязывают продажу земли Украины , вы хотите , чтобы столица называлась
Тель-Киев ??? У Вас мозги есть , кто скупит землю , неужели не понятно ???
Переглянути фото
презичеловек или подал бы в отставку или застрелился так то же в нормальной стране и нормальный, а тут этим скотам все с рук сойдет...................
И каких олигархов на каких вы бы хотели поменять?
Говорят сейчас какой то Онищенко страдает в Великобритании от притеснений украинского режима за его политические взгляды́.
Он хороший олигарх.
А плохой олигарх Порошенко.
Все остальные олигархи просто олигархи.
"Цинічний бандера" Петр Алексеевич летал в Россию, создавал там фабрики, платил там налоги и писал объяснительные...
https://censor.net.ua/news/3044248/rustavi2_nastaivaet_na_podlinnosti_obrascheniyi_poroshenko_i_predlagaet_provesti_grafologicheskuyu_ekspertizu/sortby/tree/order/asc/page/7#comment_66001231
Все эти послания в виде публикаций, "новостей", зрадойобских статей и прочей шняги от кремлевских пропагнадонов и наших популистов, транслируемые их глашатаями и ретранслируемые полезными идиотами - на самом деле рассчитаны на определенный контингент:
На умственно ограниченный лохотрат, на умственно-моральных дегенератов, на люмпен-маргиналов...Такие материалы рассчитаны на то, чтобы вызвать у них реакции самого низкого уровня, чтобы человек еще больше тупел, зверел и оскотинивался и в конце концов превратился в украинский аналог путиноида/рашиста/ватника - лицемерного, подлого, лживого, тупого, ненавидящего, стремящего уничтожить все живое, здоровое, свободное, человечное и самодостаточное вокруг себя. То есть - привести окружающую среду в соответствие со своим внутренним состоянием.А вот мы, здоровые сознанием люди, каждый раз возмущаемся так, как вроде это пишется нам. Реагируем, возмущаемся, жалуемся друг другу... Увы это мало имеет смысла.
Я вообще очень далек от мысли, что кого-то можно переубедить. Влияние идет на уровни человеческого подсознания намного ниже уровней понимания, ума, сознания.
Это уже даже не пропаганда, это зомбирование. И контрпропаганда здесь поможет мало.Единственно что может помочь переубедить зомбака - это настоящие и неопровержимые реальные перемены, с которыми будет сталкиваться зомби, достаточно сильные, чтобы ломать "негативные иллюзии". При этом это должен быть непосредственный контакт зомби с реальностью и удар об реальность должен быть достаточно сильным, чтобы "пробить" ложные убеждения. Потеря иллюзий, даже негативных - на самом деле очень болезненный процесс.Контрпропаганда в виде абстрактных фактов, пусть они будут подтверждены сотней цифр и доказательств, но без непосредственно факта столкновения зомби с реальностью - практически бесполезна.Да, реагировать конечно надо, но тратить на это реагирование кучу своих эмоциональных и интеллектуальных сил - бессмысленно.Расчет только на здоровые силы нации. На то, что баланс сил окажется положительный.Мне например нравится, как правительство взялось за дороги, ведь это то, с чем сталкиваются непосредственно все. Хорошие дороги - это то, что например будет ломать мозг зомбака сильнее любой агитации и пропаганды.Вот поэтому все реакционеры, агентура кремля и враги (в том числе популисты) сейчас больше всего сил тратят на дискредитацию всего хорошего, что происходит в Украине, на создание в умах зомбаков новых иллюзий типа: ничего не происходит, ничего не меняется; все что хорошее - это вам только показалось; власти еще больше украли, чем сделали; сделали мало, должны больше и т.д.А вот то, что все эти СМИ и глашатаи спокойно живут, существуют на территории Украины транслируют такое воздействие - вот это уже напрягает, возмущает и настоящий большой минус в карму властных структур.
Это настоящая враждебная агрессия против нации против коллективного сознания, против человечности, вредоносный код внедряемый в граждан Украины и отсутствие борьбы с таким воздействием - мягко говоря - сильно огорчает.
Виктор Федерончук.
Хотя , что мог написать , бизнесмен-регионал ? Что ?