 "Рустави-2" настаивает на подлинности "обращений Порошенко" и предлагает провести графологическую экспертизу, - "Радио Свобода"

Об этом он сообщил в коментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Об этом Меладзе заявил после того, как пресс-служба президента Украины назвала "низкопробной подделкой и фейком" текст заявления Порошенко, якобы написанного в ФСБ, где он обещает не совершать действий против России.

Меладзе сказал, что фото заявления Петра Порошенко в ФСБ об отказе "иметь что-либо общее с антироссийской деятельностью", грузинской телекомпании предоставил "конфиденциальный источник".

"Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию," - подчеркнул Нодар Меладзе.

Руководитель информационной службы заявил также, что если у кого либо есть сомнения в подлинности документа, сомневающиеся могли бы провести графологическую экспертизу. При этом, он сообщил, что в распоряжении "Рустави-2" находится не сам подлинник "заявления" Петра Порошенко, а фотокопия документа, предоставленная "конфиденциальным источником".

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Напомним, вчера стало известно, что грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы "копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России".

Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.