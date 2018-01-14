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 Мобильная связь пропала на некоторых неподконтрольных Украине территориях, - ОБСЕ

Миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. На Луганщине не зафиксировало ни одного такого нарушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете организации от 13 января.

"Миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское, и констатировала там спокойную обстановку. Доступ СММ оставался ограниченным как на этих участках, так и в других районах, в частности к месту размещения отведенного тяжелого вооружения "ДНР" и в Ижевке. Наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода вблизи Крещатицкого, Новозарьевки и Гаевого. Миссия содействовала соблюдению режима прекращения огня и осуществляла его мониторинг для обеспечения проведения работ по разминированию вблизи Попасной и работ на фенольном шламонакопителе в Железном. Наблюдатели посетили один приграничный район, который не контролируется правительством", - передают наблюдатели.

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Беспилотный летательный аппарат СММ был обстрелян из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Павлополя. Наблюдатели уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения в Макеевке и фиксировали вызванные обстрелами повреждения гражданских объектов и больницы в Калиновом.

"11 января наблюдатели посетили Клиническую Рудничную больницу в подконтрольном "ДНР" г. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка), где медработники сообщили им о том, что 10 января, в 22:30, к ним доставили мужчину (1986 г. р.) с осколочными ранениями шеи, левого плеча и правой ноги. По словам медработников, мужчина рассказал им, что он получил ранения около 15:00 того же дня, когда находился в транспортном средстве на Путиловском мосту в подконтрольном "ДНР" Донецке. 12 января медработники сообщили СММ по телефону о том, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии и был выписан из больницы", - констатируют наблюдатели.

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В неподконтрольных правительству районах, по данным ОБСЕ, было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи. "В подконтрольном "ЛНР" пгт Таловое (39 км к юго-востоку от Луганска) владелица (в возрасте примерно 35 лет) магазина выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу такого прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка необходимо вызывать такси или скорую помощь для перевозки больных в медицинские учреждения. Женщина, проживающая в подконтрольных правительству районах, выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу своей бабушки, которая проживает в неподконтрольных правительству районах и с которой семья потеряла связь из-за прекращения предоставления услуг", - сообщается в отчете.

Источник: https://censor.net.ua/n3044247
 
 
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Вопрос: какого куя она еще там присутствовала???
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"... владелица магазина выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу такого прекращения предоставления услуг..."
Хуссе! Сепары ещё и пальцы гнут.
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Что делал этот идиот на разрушенном мосту???
Зачем обезьяны повезли его Макеевку если до обласной травматологии в два раза ближе и в четыре раза ближе до 20-й...
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МТС не работает на большей территории резервации.
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У них вроде бы свой оператор появился, уже давно.
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не работает Водафон -тариф "сепарский", а точнее : плохо и дорого.
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Ну пропала и пропала. Так им и нужно. По мне так пусть ее вообще там не будет. Они же сАвЄцкАвА сАюсза взад хАтели, а при сАЙУзЄ мАбильнАй связи не було... Мобильная связь пропала на некоторых неподконтрольных Украине территориях, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1615
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Есть местный Феникс, так что при самом негативном развитии без связи внутри не останутся.
Но у многих родственники в Украине...
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через таких хуйлованів як ти буде зберіатися напруга у суспільстві!
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при взятии дэбалы, самая надежная связь по отдаче приказов у сепаров була МТС Украина
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навіть після того, як ми втратили дебальцеве, мій номер не одноразово був у зоні обслуговування київстаровських станцій, так було аж до самого мого дємбєля...
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Мне пофик. Если бы у меня там были родственники, я бы их забрал, купил бы им хантынку или две где то в селе в пригороде, благо они сейчас копейки стоят и пусть бы работали и жили чем смог бы тем и помог бы....
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Написал тот кто и будки не построил...
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Аби "боярка" була. Решта не критично.
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Такий апарат зараз коштує побільше айфону, мабудь.
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....было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи... Это бядааа... И балалайки не выдали??? Звери!!! Одно спасение - из кокошника антенну соорудить.
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Бомба порожняк не гонит-спичечные коробки и нитки -это ваша связь !!!!
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Есть альтернатива. Молоток и рельсы, если конечно на лом не распилили. Мобильная связь пропала на некоторых неподконтрольных Украине территориях, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6304 А с дугой стороны, зачем бабуинам связь?
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мы вам пока не можем вернуть МТС - но вы можете наблюдать как мы ею пользуемся...
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А мобильная связь у них не за счет украинцев была? Ну как газ вода электричество и прочая хрень?
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Чтобы быть объективным скажу тебе - в Орде уже давно 4G
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На Москве и Питербурге, а в остальной раисии есть места где даже проводной связи нет.
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Ага, в Лифте у моторылого с Гиви вааще прямиком к Люциферу. А че ты такой грозный ник взял, Люцик, по тупости свойственной даунбасянам?
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В лугандоне самая лучшая - это МТС Украина....сепары пишут, что в окопах не подводила ни разу.
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При совдепии каждая буквопечатающая машинка стояла на учете в КГБ.Так будет и с местными мобилками.
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"Ой, бяда, бяда, грусть, пичаль ниизбывныя...". Радиоволны операторы "ОРДЛОвские", по пьяни", в клубок спутали, телефонные кабеля пропили... Даже "в рельсу" не позвонишь - рельсы на металлолом вывезли... Остаётся только с террикона на террикон перекликаться... Жаль только - горла прокуренные и пропитые - сильно не покричишь, а "трембиту" или "Alphorn" (альпийский рог) "древний народ Донбасса", проживавший и разрабатывающий несколько тысячелетий угольные шахты, не изобрёл... Да и санкции не позволяют их ввозить туда... Пусть экспортируют в ОРДЛО узбеков и таджиков, с горных кишлаков - те ещё не забыли телеграфный код "карная"...
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Все новое это хорошо хорошо забытое старое .Инфу будут передавать при помощи костров.Благо возвышений в виде терриконов валом.
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Так на терриконах костры разводить запрещено... У них и так половина терриконов горит...
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Общался намедни с переселенкой: отличная женщина на пенсии, ненавидит пришлый мир, который забрал у нее большой дом и родную землю. Они с мужем частенько ездит в резервацию, чтобы дом не разграбили, так говорит, что не так плохо и живут пенсы и, получающие пособия на детей женщины. Постоянно челночат на территорию Украины, а шахтерские пенсии начинаются от 5к, а то и 10к. В дынырах получают российскую около 3000 рубликов и можно жить. Конечно, на многие товары цены выше, но не критично. В последнее время заметно увеличилось количество украинских товаров - фуры везут и везут... Работающим хуже - дохода нет, шахты, заводы закрыты почти все. Вот мясо запретили ввозить, ибо у захарки там свой бизнес. Думается, надолго эта резервация, надолго, по типу Приднестровья, которая будет тащить Украину назад, хотя и не сильно властьимущие ее тащат вперед, к сожалению. Пока не будут посадки сотнями: судей, голов, депутатов, прокуроров... поезд не тронется. А когда это начнется, никому не известно....
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Нехай дзвонять в рельсу...А ще,як колись казав шановний Г.Г.Москаль- нехай п*ють мочу...
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Це той геша москааль який налагодив торгівлю з террористами на Луганщині, а потім був відправлений бандою вальцмана кришувати тютюнову контрабанду на Закарпаття (і якому ну дуже заважав це робити Правий сектор) і який не бачить там загрози мад"ярського сепаратизму (так саме як не бачив і у Криму). Може досить вестись на пустопорожні промови, а пора почати думати головою?
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А чему все радуются? Тому что теперь сепарские мобильные операторы заработают вовсю (неужели кто-то верит в случайное повреждение оптиковолокнных кабелей сразу в двух областях?). Кроме того идет целенаправленная политика по информационной изоляции оккупированных территорий от Украины (при этом вальцман и его банда всячески этому подыгрывают, за 4 года так и не наладив вещание украинского ТВ на оккупированных территориях, они даже сепарские не могут(вернее не хотят) заглушить на подконтрольных). Так что щенячий восторг по этому поводу тут мягко говоря не уместен, все кто сидел на МТС перейдут на сепарские феникс или лугаком и через месяц все и забудут про МТС, а с украинской родней будут общаться крайне редко и информацию будут получать только по кацап-тв.

Конечно же из данной ситуации можно было бы извлечь выгоду и нам перестав платить пенсии на карточки привязанные телефонным номерам МТС и не переоформлять их на сепарские номера. но если бы у шоколадной шлюшки было бы желание перестать кормить сепаров, то это было бы сделано давно, просто, дешево и эффективно (выплата пенсий на руки через кассы госбанков или через почту). Так что сомневаюсь что банда вальцмана решит воспользоваться случаем и перестанет спонсировать террористов через пенсионеров.
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Очень грамотно изложил. Не упустил ни одного нюанса. Молодчина ! Побольше бы таких как ты...
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реинтеграция Донбасса, а фуле вы подумали?
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