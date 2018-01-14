 Мобильная связь пропала на некоторых неподконтрольных Украине территориях, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете организации от 13 января.
"Миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское, и констатировала там спокойную обстановку. Доступ СММ оставался ограниченным как на этих участках, так и в других районах, в частности к месту размещения отведенного тяжелого вооружения "ДНР" и в Ижевке. Наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода вблизи Крещатицкого, Новозарьевки и Гаевого. Миссия содействовала соблюдению режима прекращения огня и осуществляла его мониторинг для обеспечения проведения работ по разминированию вблизи Попасной и работ на фенольном шламонакопителе в Железном. Наблюдатели посетили один приграничный район, который не контролируется правительством", - передают наблюдатели.
Беспилотный летательный аппарат СММ был обстрелян из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Павлополя. Наблюдатели уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения в Макеевке и фиксировали вызванные обстрелами повреждения гражданских объектов и больницы в Калиновом.
"11 января наблюдатели посетили Клиническую Рудничную больницу в подконтрольном "ДНР" г. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка), где медработники сообщили им о том, что 10 января, в 22:30, к ним доставили мужчину (1986 г. р.) с осколочными ранениями шеи, левого плеча и правой ноги. По словам медработников, мужчина рассказал им, что он получил ранения около 15:00 того же дня, когда находился в транспортном средстве на Путиловском мосту в подконтрольном "ДНР" Донецке. 12 января медработники сообщили СММ по телефону о том, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии и был выписан из больницы", - констатируют наблюдатели.
В неподконтрольных правительству районах, по данным ОБСЕ, было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи. "В подконтрольном "ЛНР" пгт Таловое (39 км к юго-востоку от Луганска) владелица (в возрасте примерно 35 лет) магазина выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу такого прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка необходимо вызывать такси или скорую помощь для перевозки больных в медицинские учреждения. Женщина, проживающая в подконтрольных правительству районах, выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу своей бабушки, которая проживает в неподконтрольных правительству районах и с которой семья потеряла связь из-за прекращения предоставления услуг", - сообщается в отчете.
Хуссе! Сепары ещё и пальцы гнут.
Зачем обезьяны повезли его Макеевку если до обласной травматологии в два раза ближе и в четыре раза ближе до 20-й...
Но у многих родственники в Украине...
мы вам пока не можем вернуть МТС - но вы можете наблюдать как мы ею пользуемся...
Конечно же из данной ситуации можно было бы извлечь выгоду и нам перестав платить пенсии на карточки привязанные телефонным номерам МТС и не переоформлять их на сепарские номера. но если бы у шоколадной шлюшки было бы желание перестать кормить сепаров, то это было бы сделано давно, просто, дешево и эффективно (выплата пенсий на руки через кассы госбанков или через почту). Так что сомневаюсь что банда вальцмана решит воспользоваться случаем и перестанет спонсировать террористов через пенсионеров.