 Аброськин о проблеме растления детей в Украине: Необходимо ужесточить наказание и создать открытый реестр педофилов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным Аброськина, только за последние сутки было два ужасных факта издевательства над детьми.

“В Запорожской области вчера в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель. Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - пятилетнего мальчика", - сообщил он.

Также в селе Балаклейского района на Харьковщине задержан местный житель, который, как предварительно установлено, днем 13 января в своей квартире пытался неестественном способом изнасиловать 11-летнюю девочку, добавил Аброськин.

Он заявил, что наказание за такие преступления должно быть усилено, поскольку ныне ответственность для извращенцев "настолько гуманна, что позволяет делать им это снова".

“Необходимо внести изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрить открытый реестр педофилов. Буду это повторять и призывать законотворцев до тех пор, пока этого не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", - заявил Аброськин.

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