 Аброськин о проблеме растления детей в Украине: Необходимо ужесточить наказание и создать открытый реестр педофилов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Аброськина, только за последние сутки было два ужасных факта издевательства над детьми.
“В Запорожской области вчера в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель. Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - пятилетнего мальчика", - сообщил он.
Также в селе Балаклейского района на Харьковщине задержан местный житель, который, как предварительно установлено, днем 13 января в своей квартире пытался неестественном способом изнасиловать 11-летнюю девочку, добавил Аброськин.
Он заявил, что наказание за такие преступления должно быть усилено, поскольку ныне ответственность для извращенцев "настолько гуманна, что позволяет делать им это снова".
“Необходимо внести изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрить открытый реестр педофилов. Буду это повторять и призывать законотворцев до тех пор, пока этого не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", - заявил Аброськин.
чи водите скрізь і завжди за руку?
В Польше открыли реестр с данными педофилов
Властями одного из западных штатов Австралии опубликован первый открытый список педофилов.
наступили на чьи-то демократии?
Ти б погодився щоб з твоїми дітьми по сусідству жив педофіл під хімічною кастрацією? Скільки діє укол? Півроку? А якщо підколоти тестостерон?
А що робити з жінками- педофілами?
Дети у этих "решал" есть, или они сами педофилы?
Заметили,что народ кормят одной"бытовухой"?
(вы бля реестр выборцев или получателей льгот-субсидий лет 10 создать не можете)
может проще - медработника нанять - чтобы бараньими ножницами - ко-ко клац-клац?
и еще одного чтобы солью присыпал... - все!
ах нет, еще одного оператора - чтобы вместо рекламы по 5, 1+1 и интеру (ваще всместо всех передач) круглосуточно...
(простите за шум, задолбали падлы)
Гуманна??? Он это серьезно??? Чи хтото верит, шо этот аброськин не в курсе, шо с таким контенгентом на зоне делают??? Чи хтось думає, шо дело и правда в педофилах???
Да хрен там.
Написав би прямо - полиции для предотвращения подобных явлений нада больше власти и полномочий, шоб осуществлять более тотальный и полый контроль за населением.