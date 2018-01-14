EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество
  1703  53
Все про:дети (2911) педофил (359) Аброськин (359)

 Аброськин о проблеме растления детей в Украине: Необходимо ужесточить наказание и создать открытый реестр педофилов

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин настаивает на усилении ответственности за половые преступления против детей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Педофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

По данным Аброськина, только за последние сутки было два ужасных факта издевательства над детьми.

“В Запорожской области вчера в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель. Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - пятилетнего мальчика", - сообщил он.

Также в селе Балаклейского района на Харьковщине задержан местный житель, который, как предварительно установлено, днем 13 января в своей квартире пытался неестественном способом изнасиловать 11-летнюю девочку, добавил Аброськин.

Он заявил, что наказание за такие преступления должно быть усилено, поскольку ныне ответственность для извращенцев "настолько гуманна, что позволяет делать им это снова".

“Необходимо внести изменения относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрить открытый реестр педофилов. Буду это повторять и призывать законотворцев до тех пор, пока этого не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", - заявил Аброськин.

Читайте также: В Херсонской области трехлетнюю девочку насиловал сожитель ее матери, - Аброськин

Аброськин о проблеме растления детей в Украине: Необходимо ужесточить наказание и создать открытый реестр педофилов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044246
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так в чем же дело? Не найдется голосов у раде?
 показать весь комментарий
 
 
Коли починається педофільна істерія, то це знак того що почнуть наступ на свободу інтернету. В Росії теж всі цензурні органи в інтернеті з'явилися на хвилі навмисно підігрітої педефільної теми, суспільство проковтнула. А зараз вже нікого не дивує що блокують сайти сотнями тисяч і садять за репости
 показать весь комментарий
 
 
скільки років вашому малому колядничку і чи відпускаєте самого за поріг власного дому..
чи водите скрізь і завжди за руку?
В Польше открыли реестр с данными педофилов

Властями одного из западных штатов Австралии опубликован первый открытый список педофилов.

наступили на чьи-то демократии?
 показать весь комментарий
 
В Польщі ще не так давно хотіли заборонити аборти, там свої причини базовані на релігійному фанатизмі. А щодо окремого штату в Австралії, а чому не у всій Австралії? І що за штат? Там може населення менше ніж села під Києвом.
 показать весь комментарий
 
Педофілія не в статевих залозах, а в голові. Радикально допоможе лише декапітація.
 показать весь комментарий
 
 
У деяких країнах хімічна кастрація виявилась ефективною у боротьбі з педофілією. Смертна кара в Україні заборонена, тому такого виходу не існує.
 показать весь комментарий
 
Не думаю. Людина- просто тварина зі здатністю аналізувати. І то, не завжди. Повністю нейтралізує загрозу лише фізичне знищення загрози.
Ти б погодився щоб з твоїми дітьми по сусідству жив педофіл під хімічною кастрацією? Скільки діє укол? Півроку? А якщо підколоти тестостерон?
 показать весь комментарий
 
Кастрацію роблять назавжди. Але дійсно, що треба консультацію спеціаліста.
 показать весь комментарий
 
В тому то й річ, що при хімічній кастації потенцію можна відновити. Це тобі думка спеціаліста.
А що робити з жінками- педофілами?
 показать весь комментарий
 
Якось дуже часто Амброськін коментує цю проблему востаннє 2 січня коментував, сьогодні знову. Схоже вона його дуже "цікавить".
 показать весь комментарий
 
 
"Буду повторять и призывать"! А надо повторять и призывать?
Дети у этих "решал" есть, или они сами педофилы?
 показать весь комментарий
 
 
Пєдафіли всі в чергу. Депутатські ксіви готуйте.
 показать весь комментарий
 
ты, ментяра, лучше начинай, что то делать, а не разглагольствуй в фейсбуке ..."буду призывать"...
 показать весь комментарий
 
Главный баран заблеет,и все стадо:"Бееее...".

Заметили,что народ кормят одной"бытовухой"?
 показать весь комментарий
 
 
В США лише за останні три тижні сіло за грати до десятка педофілів. Строки- від 70 і до 297 років ув'язнення. Одна з жінок-педофілів- Лесбіянка, дали, здається, 5 років, з вимогою відбути 1/9строку.
 показать весь комментарий
 
 
Учілку за секс з учнем на 3 довічних відправили.
 показать весь комментарий
 
З ученицею- не таке тяжке правопорушення.
 показать весь комментарий
 
В США трохи забігли не туди - вже саджають коли 24х річна вчителька переспить з 17-ти річним гравцев у футболь. А це вже маразм шкільних дистріктів.
 показать весь комментарий
 
 
Щось з ним не так, постійно одне і те саме коментує. Тут не коментувати треба а охороняти суспільний порядок. Тоді не буде згвалтувань та злочинів.

 показать весь комментарий
 
И как надо было охранять общественный порядок в случае, где сожитель матери насиловал девочку? Поделитесь опытом.
 показать весь комментарий
 
Була вже хiмiчна кастрацiя законодавцями запропонована ,а тепер отброскiн запропонував просто писати цю пiдарасню в блокнотик.Здобули,перемога.
 показать весь комментарий
 
 
короче теперь новая пошесть,реестры создавать,педофилов,коррупционеров,заёмщиков доноров налогоплательщиков заробитчан олигархов и их детей и наследников.... и дальше.а можно просто работать,мне педофилов не жалко, эту линию необходимо пресекать,как впрочем и остальных социопатов,не без известный Мюлер,будучи главным копом,решал эти вопросы просто и радикально,педофилы тонули,попадали под авто,и прочая.прошу замететь в сто проц доказанных случаях.суды в этой печальной деятельности,просто лишнее звено.к стати обращаю ваше внимание ,материальный ценз для Мюллера не играл никакой роли.в отличии от нашей демократической страны.нас лишили базовых прав,ни оружия,ни права на месть,ни свободной торговли,нас низвели до уровня скота.теперь реестры..... очередные бредовые высеры очередного милицейского начальника....
 показать весь комментарий
 
Кого лишили права на месть? Кто мешает мстить? Иди и мсти, если есть причина и если мужчина.
 показать весь комментарий
 
В цьому випадку, якщо буде з боку ЄС якесь вякання про права людини, треба відкритим текстом посилати їх на ХУЙ. Не вартує ніяких грошей та якоїсь там репутації перед ЄС страждання навіть однієї дитини. Покарання не смертна кара, а строк у колонії суворого режиму у загальних камерах і відкритою їнформацією про злочин за який сидить.
 показать весь комментарий
 
 
Что то много последнее время стало сепара Отброськина. Вижу его морду и хочется топором кинуть...
 показать весь комментарий
 
 
После його засветится авакян, а потом тоха с якимсь очередным "гениальным" законопроєктом, который эту проблему типо моментально решит.
 показать весь комментарий
 
та на хрена канцелярию разводить - реестры создавать?
(вы бля реестр выборцев или получателей льгот-субсидий лет 10 создать не можете)
может проще - медработника нанять - чтобы бараньими ножницами - ко-ко клац-клац?
и еще одного чтобы солью присыпал... - все!
ах нет, еще одного оператора - чтобы вместо рекламы по 5, 1+1 и интеру (ваще всместо всех передач) круглосуточно...
(простите за шум, задолбали падлы)
 показать весь комментарий
 
 
Лучше. вместо соли, прижигание раскаленным ломом изнутри.
 показать весь комментарий
 
 
Будут созданы реестры насильников, убийц ,педофилов , коррупционеров и прочей швали, потом как в библиотеку - зашел - почитал... Это не борьба ,это констатация и не более.
 показать весь комментарий
 
-Он заявил, что наказание за такие преступления должно быть усилено, поскольку ныне ответственность для извращенцев "настолько гуманна, что позволяет делать им это снова"

Гуманна??? Он это серьезно??? Чи хтото верит, шо этот аброськин не в курсе, шо с таким контенгентом на зоне делают??? Чи хтось думає, шо дело и правда в педофилах???
Да хрен там.
Написав би прямо - полиции для предотвращения подобных явлений нада больше власти и полномочий, шоб осуществлять более тотальный и полый контроль за населением.



 показать весь комментарий
 
 
Может. этим извращенцам нравится то, что им на зоне делают? не задумывался?
 показать весь комментарий
 
тем не менее, многие выходят и повторяют преступление. Да и зона, сейчас, говорят, не та, что раньше. Все решает бабло и всем на все пофиг.
 показать весь комментарий
 
В Рашке тоже так начиналось - сначала вопли про педофилов, а затем закручивание гаек по всем направлениям
 показать весь комментарий
 
 
а почему только зам.настаивает? главного все устраивает?
 показать весь комментарий
 
Почву тестирует. Главный появится в последний момент, шоб идиотом не выглядеть.
 показать весь комментарий
 
Да скоро как и 3,14дарасов их легализуют, а не там боротся с ними будут.
 показать весь комментарий
 
 
Реестр педофилов, плюс убрать их инициалы и должны значится так: педофил№1, педофил№2, педофил№ 1+n; где n=1,2,3.......с ежегодной инвентаризацией наличия.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАброськин о проблеме растления детей в Украине: Необходимо ужесточить наказание и создать открытый реестр педофилов
 
 
 
 
 
 вверх