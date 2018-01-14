 Необходимо обращаться во все международные организации для спасения Ханского дворца, - зампредседателя Меджлиса Умеров. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", – заявил Умеров.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист

Напомним, в Бахчисарае по инициативе российских властей Крыма продолжаются противоаварийные работы в Ханском дворце. По словам очевидцев, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном.

Ранее крымские юристы и адвокаты заявили о намерении начать юридическую кампанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае.