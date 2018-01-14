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 Необходимо обращаться во все международные организации для спасения Ханского дворца, - зампредседателя Меджлиса Умеров. ВИДЕО

Ханский дворец в оккупированном Крыму сейчас подвергается реконструкционным работам, уничтожающим его идентичность.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", – заявил Умеров.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист

Напомним, в Бахчисарае по инициативе российских властей Крыма продолжаются противоаварийные работы в Ханском дворце. По словам очевидцев, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном.

Ранее крымские юристы и адвокаты заявили о намерении начать юридическую кампанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае.

Источник: https://censor.net.ua/n3044244
 
 
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В Лiгу Секс Реформ-дiєвiше...
Тiльки знищення масковiї!!!
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Хан Девлет-Гирей сжег Москву,вот крысы Кремля и бесятся до сих пор,типа мстили в 1944 году выселив за СУТКИ 200 000 людей...,мстят и сейчас....
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Жаль, але на росію мають вплив лише санкції.
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СССр сдох с ядерным оружием в 1991 году,сдохнет и РАБссия.Главное ЕЁ не трогать,они сами всё сделают.... Необходимо обращаться во все международные организации для спасения Ханского дворца, - зампредседателя Меджлиса Умеров - Цензор.НЕТ 4396
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Вітаю Вас із Новим Роком за юліанським календарем! Здоров'я бажаю та бачити Вас ще багато років на Цензорі!
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Дякую Ali.Тебе також з Новим роком.Здоров*ячка та Наснаги.
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Я давно помітив що Новий рік за юліанським календарем більш відповідає нашим погодним умовам. 1-го січня може бути і дощ, а 14-го завжди морозно.
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В этом случае нужно не спешить и присмотреться. Потому что Россия делая реконструкцию Ханскому дворцу, может делать ее в честь Чингис-хана, который заложил первый кирпич в зарождении московского ханства, состоящего(теперь уже)из многих племен, кроме монголов. До монголов россияне не доросли. Монголы были властителями мира, россияне ими не будут никогда.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеобходимо обращаться во все международные организации для спасения Ханского дворца, - зампредседателя Меджлиса Умеров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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