 15-летняя украинка Марта Костюк прошла в основу теннисного турнира Australian Open

Об этом пишет "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.

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В финальном круге отборочного турнира украинская теннисистка, которая на данный момент занимает 521-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 126-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 5:7, 6:0.

Костюк стала четвертой действующей чемпионкой юниорского Australian Open за 18 лет, которой удалось пробиться в основу взрослого турнира.

Отметим, что 15-летняя украинка стала самой молодой участницей Australian Open. Для Костюк это первое участие во взрослом турнире Большого шлема. Первой соперницей украинке в основе станет 25-я ракетка мира китаянка Пэн Шуай.

Кроме Марты Костюк в основной сетке соревнований Украину будут представлять Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

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