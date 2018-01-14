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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Femen (377) выборы (20018) Земан (42)

 Активистка Femen Диаш планировала мирный протест, а не нападение на президента Чехии Земана, - адвокат Грда

По утверждению адвоката, задержанная гражданка Украины не хотела нападать на президента Чешской Республики Милоша Земана.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага, в интервью изданию Seznam.cz адвокат Луция Грда подчеркнула, что ее подзащитная Анжелина Диаш "планировала мирный протест, не хотела ни с кем вступать в физический контакт и не была вооружена". ""Она подняла руки над головой, чтобы было видно, что у нее нет оружия", – подчеркнула юрист.

Адвокат также сообщила, что ее подзащитная считает поведение охраны президента чрезмерно жестким. "У нее ушибы спины, плеча, головы. Охранники обругали ее нецензурными словами", – сообщила Грда в интервью изданию, добавив, что ее подзащитная хочет, чтобы судебные слушания по ее делу были открытыми.

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Луция Грда также озвучила точку зрения своей клиентки, которая считает, что переизбрание Милоша Земана на второй срок "может угрожать суверенитету Чешского государства", поскольку действующая президент, по ее мнению, "находится под влиянием Владимира Путина", и "Чехию может постигнуть судьба Украины".

По данным полиции, активистка украинской группы Femen проникла на участок для голосования по фальшивому журналистскому удостоверению, однако, как сообщает издание Práva, охрана президента вообще не проверяла документы сотрудников СМИ.

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27-летняя Анжелина Диаш приехала в Чехию исключительно для проведения своей протестной акции во время президентских выборов.12 января активистка подбежала к 73-летнему Милошу Земану, обнажившись до пояса. На ее груди белой краской была написана фраза о Земане и Путине (Zeman – Putin’s slut), которую она выкрикивала.

Нападавшую схватили охранники действующего президента, который сразу покинул помещение, однако через некоторое время вернулся, чтобы продолжить голосование.

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Активистка задержана. Срок содержания под стражей, согласно закону, не может превышать 48 часов. Если Анжелине Диаш будет предъявлено обвинение по статье "Хулиганство", ей может грозить до двух лет тюремного заключения.

Напомним, по результатам подсчета 99,5% голосов на выборах президента Чехии первое место занял действующий лидер страны Милош Земан. Он набрал 38,6%. Второе место занял бывший глава академии наук страны Иржи Драгош - у него 26,6%.

Источник: https://censor.net.ua/n3044240
 
 
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Да кому он нужен, кроме лысогокарлухи, 73 летний ИМПОТЕНТ, к нему Голая деваха, а у него ВЯЛАЯ СОСИСЬКА. На ШО там нападать то.
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Да он еле с палочкой на ровном месте стоит. В Чехии что, поздоровее инвалидов нету?????
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Алло, вам, случайно, генсеки не нужны? - Вы что, гражданин, дурак?! - Да, и дурак, и старый.
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Єнтот поц iсчо пусть радуєтца , шо на нєго голия баби
вєдутца...Прикалываюсь!!😇
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Чехия не такая демократическая страна как Украина - им все равно - патриот или нет ,главное действие и его последствия
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Маю надію, що це все формальність та Діаш відпустять.
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Нападавшую схватили охранники действующего президента, который сразу покинул помещение, однако через некоторое время вернулся, чтобы продолжить голосование.

ото пересрав дедушка, ну так же нельзя людина у віці а тут таке прибегло голе, мог и опрокинутся
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все правильно - на фига ему эти инфаркты?
а вдруг у нее граната? а он же еще хочет... поцарствовать
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охранники профессианалі ребята конечно м-да
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куда этот Земан прется? Он едва ходит. Наверное ..уйло или поугрожал или хорошщо заплатил , если оно согласилось на президентство претендовать
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у чехов очень короткая память...мало им комуняки надовали, ой мало...
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судячі по відео цей Зейман ходячий напівмертвець. Реально міг від перелягу і померти. Обісцявся то точно. І це гімно хоче знову в президенти?
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Это старый импотент чуть лапти не откинул при виде полуобнаженной женщины, конечно ,была угроза инфаркта.
Но только женщина не причем ,она и рукой не прикоснулось к этому ветхому представителю власти , Зема размечтался не по возрасту, набивает себе цену перед выборами .
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Странная ситуация с этим Земаном - вроде чехи его ни во что не ставят, а второй раз выбрали.Напоминает ситуацию с Овощем - вроде би никто из всех моих ближних и дальних знакомых за него не голосовал, а он проскочил. А бабье это банальные эксгибиционистки, толку от их акций никакого, а население развлекают. Хоть бы кого нибудь кондратий от вида их "достояния" хватил.
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его еще никто не выбрал, будет второй тур. Он набрал больше всех в первом туре, но проиграет любому кандидату во втором
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Ну, может и так -я вобщем не слежу за их выборами,не в курсе.
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Луция Грда также озвучила точку зрения своей клиентки, которая считает, что переизбрание Милоша Земана на второй срок "может угрожать суверенитету Чешского государства", поскольку действующая президент, по ее мнению, "находится под влиянием Владимира Путина", и "Чехию может постигнуть судьба Украины" Источник: https://censor.net.ua/n3044240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Луція Грда повністтю права, а Діаш просто так протестує проти ксенофобських поглядів Земана. Нема за що судити Діаш.
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Напомним, по результатам подсчета 99,5% голосов на выборах президента Чехии первое место занял действующий лидер страны Милош Земан. Он набрал 38,6%. Второе место занял бывший глава академии наук страны Иржи Драгош - у него 26,6%. Источник: https://censor.net.ua/n3044240
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Она же себя не на помойке нашла что бы нападать на этого старого комуно-козла.Пускай его хуйло в животик лижет. Пидоры оба.
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так реагировать на нашу Анжелку, просто позорники!((( ну кто её не знает?! любое приличное мероприятие
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Хреновенька пам"ять у чехів. Знову хочуть побачити кацапські танки на празьких вулицях, як в 1968 році?
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Бандюки бы так "нападали" бы, на своих жертв... А результаты голосования.., без хуйла конечно не обошлось!
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Проблема с лидерами государств не только в Украине, но и по всему миру.
Не идут нормальные люди в политику. Грязное это дело. А если идут, то пытаются выиграть по честному, что заранее невозможно.
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А Анжелка думала, что ей не тумаков накидают, а карамелек отсыпят за такой выпад? Тогда надо было нападать на Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивистка Femen Диаш планировала мирный протест, а не нападение на президента Чехии Земана, - адвокат Грда
 
 
 
 
 
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