 Активистка Femen Диаш планировала мирный протест, а не нападение на президента Чехии Земана, - адвокат Грда

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага, в интервью изданию Seznam.cz адвокат Луция Грда подчеркнула, что ее подзащитная Анжелина Диаш "планировала мирный протест, не хотела ни с кем вступать в физический контакт и не была вооружена". ""Она подняла руки над головой, чтобы было видно, что у нее нет оружия", – подчеркнула юрист.

Адвокат также сообщила, что ее подзащитная считает поведение охраны президента чрезмерно жестким. "У нее ушибы спины, плеча, головы. Охранники обругали ее нецензурными словами", – сообщила Грда в интервью изданию, добавив, что ее подзащитная хочет, чтобы судебные слушания по ее делу были открытыми.

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Луция Грда также озвучила точку зрения своей клиентки, которая считает, что переизбрание Милоша Земана на второй срок "может угрожать суверенитету Чешского государства", поскольку действующая президент, по ее мнению, "находится под влиянием Владимира Путина", и "Чехию может постигнуть судьба Украины".

По данным полиции, активистка украинской группы Femen проникла на участок для голосования по фальшивому журналистскому удостоверению, однако, как сообщает издание Práva, охрана президента вообще не проверяла документы сотрудников СМИ.

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27-летняя Анжелина Диаш приехала в Чехию исключительно для проведения своей протестной акции во время президентских выборов.12 января активистка подбежала к 73-летнему Милошу Земану, обнажившись до пояса. На ее груди белой краской была написана фраза о Земане и Путине (Zeman – Putin’s slut), которую она выкрикивала.

Нападавшую схватили охранники действующего президента, который сразу покинул помещение, однако через некоторое время вернулся, чтобы продолжить голосование.

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Активистка задержана. Срок содержания под стражей, согласно закону, не может превышать 48 часов. Если Анжелине Диаш будет предъявлено обвинение по статье "Хулиганство", ей может грозить до двух лет тюремного заключения.

Напомним, по результатам подсчета 99,5% голосов на выборах президента Чехии первое место занял действующий лидер страны Милош Земан. Он набрал 38,6%. Второе место занял бывший глава академии наук страны Иржи Драгош - у него 26,6%.